«Россети» начали восстанавливать электроснабжение в шести регионах после непогоды
Энергетики «Россетей» восстанавливают электроснабжение потребителей в Саратовской, Астраханской, Волгоградской областях и Дагестане, нарушенное из-за штормового ветра и мокрого снега 13 – 14 декабря, сообщила компания.
Восстановительные работы по электроснабжению ведутся в Саратовской, Астраханской, Волгоградской областях и Дагестане, передает ТАСС. Электрики устраняют повреждения, вызванные падением деревьев и сильным ветром, сопровождавшимся мокрым снегом в ночь с 13 на 14 декабря. Сообщается, что в ликвидации последствий задействованы более 450 специалистов и 180 единиц спецтехники, причем работы ведутся круглосуточно в сложных погодных условиях.
Работники «Россетей» занимаются разбором завалов, ремонтом опор и восстановлением оборванных проводов, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение абонентам.
Компания также информировала, что ночью были завершены основные работы по восстановлению электроэнергии для пользователей в Ростовской, Пензенской областях и Калмыкии, пострадавших от непогоды.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти сообщили, что в Запорожской области обесточены несколько населенных пунктов. В Херсонской области авария привела к нарушению электроснабжения более 10 округов.