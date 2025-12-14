Лукашенко стал наказывать Литву за мелкие и крупные подлости

Tекст: Станислав Лещенко

Одним из самых позорных провалов нынешнего правительства Литвы под началом Инги Ругинене стало недавнее решение закрыть границу с Белоруссией – под предлогом прилета оттуда многочисленных шаров с грузом контрабандных сигарет, что в Вильнюсе поспешили объявить «гибридной атакой, устроенной режимом Лукашенко». Однако закрывая границу, Ругинене забыла об оставшихся в Белоруссии почти двух тысячах фур литовских транспортных компаний. Когда разъяренные транспортники потребовали вернуть им потерянное имущество, литовский кабмин был вынужден пойти на выдвинутые Минском условия и распорядился возобновить движение через приграничные КПП.

Однако Белоруссия отнюдь не стала спешить со снятием запрета на передвижение литовских большегрузов, оставшихся на ее территории. Литовским грузовым прицепам и полуприцепам разрешено пересекать белорусскую границу только для перегрузки товара.

«Подготовлены инструкции о том, как должны ездить литовские перевозчики, условия ужесточены, – пояснил президент Национальной ассоциации автоперевозчиков (Linava) Эрландас Микенас. – Мы больше не сможем осуществлять перецепку: только разгрузку, погрузку и возвращение в Литву. А от границы с Белоруссией, три километра до терминала, мы будем ехать с белорусским сопровождением. Те, кто стоят – стоят, не двигаются с места, потому что белорусская сторона по-прежнему хочет встретиться на уровне МИД и обсудить сложившуюся ситуацию. Видимо, они хотят гарантий, что граница не будет закрыта снова».

Действительно, Минск намерен добиваться заключения соглашения с Литвой, исключающего возможности нового перекрытия границы. Белорусский министр иностранных дел Максим Рыженков назвал позицию литовского руководства «эмоционально несдержанной и в какой-то степени даже истеричной» и уличил его в том, что оно воплощает установки «брюссельского и вашингтонского обкомов». По его словам, «если бы эти политики прислушались к мнениям своих граждан и их дальнейшее пребывание в должностях зависело бы от этого, они бы... урегулировали бы весь пласт отношений, связанных с белорусско-литовской границей».

По словам секретаря Совбеза Белоруссии Александра Вольфовича, руководство Литвы идти на конструктивный диалог не хочет – и по этой причине литовские фуры все еще находятся в Белоруссии. «Только за октябрь литовское руководство закрывало государственную границу четыре или пять раз, от трех до семнадцати часов, без всякого уведомления, нарушая все международные каноны и нормы. Беларусь – за то, чтобы граница функционировала так, как она должна функционировать: устойчиво, стабильно, прогнозируемо и открыто», – отметил госсекретарь. Говоря о литовских водителях, он признал, что «люди, конечно, страдают».

Страдают не только конкретные водители, но и целиком транспортная отрасль Литвы. Член Ассоциации перевозчиков Литвы Виталий Гигевич заявляет, что октябрьское решение Литвы о закрытии погранпереходов привело к утрате прибалтийской республикой статуса транзитной страны. Гигевич пожаловался, что заказы литовских перевозчиков уже «перехватили поляки, в ладошки хлопают, считают прибыль». Он обвинил литовские власти в перекладывании ответственности за свои неправильные решения на бизнес и сообщил, что собирается потребовать от кабмина компенсаций за потери, так как его компания понесла большие убытки.

Между тем Вильнюс выходить на диалог с Минском наотрез отказывается – там идет «разбор полетов» по поводу того, кто виноват в усугублении кризиса. Cоветница президента Литвы Гитанаса Науседы Аста Скайсгирите обвинила премьер-министра Ругинене в преждевременном открытии границы. Она сказала: «Следовало увязать этот шаг с более четкими условиями. Если хотите открытой границы – должны быть выполнены хотя бы два требования: на территории Литвы не должно быть шаров и должны быть освобождены наши грузовики». Председатель парламентского комитета по иностранным делам Ремигиюс Мотузас согласен с тем, что границу открыли рано – по его словам, это решение было принято под сильным давлением со стороны перевозчиков.

Минск, в свою очередь, четко выдерживает выбранную линию. «Мы их (литовские фуры – прим. ВЗГЛЯД) разместили на стоянках, охраняем, чтобы никто не влез в эти автомобили, чтобы груз сохранился. Не надо "на дурницу" кричать гвалтом и шуметь. Этот номер не пройдет», – сказал Лукашенко, вновь предложив Литве начать переговоры. По его словам, Минск готов даже выкупить скоропортящиеся грузы. Что касается водителей грузовиков, то для них на территории Беларуси созданы необходимые условия пребывания.

Президент Белоруссии озвучил конкретные требования к Литве. «Верните нам семнадцать или двадцать автомобилей, которые вы украли. Пожарные автомобили, которые поставляли в Зимбабве», – потребовал белорусский лидер.

Речь тут идет о том, что в 2023 году в порту Клайпеды были конфискованы оказавшиеся там транзитом семнадцать пожарных машин белорусского производства, купленные Зимбабве. Воровство Вильнюс объяснил санкциями в отношении Белоруссии. Кстати, тогда же литовские власти конфисковали в Клайпеде и семнадцать молоковозов белорусского производства, предназначенных для Кубы.

Лукашенко озвучил и другое требование: «Нормализуйте работу нашего санатория, где мы лечили чернобыльских детей. Они у детей отобрали фактически санаторий». Санаторий «Беларусь» в литовском Друскининкае был построен в 1978 году и находился в собственности Управления делами президента Белоруссии. Но из-за санкций Евросоюза в отношении руководителя здравницы Виктора Шеймана в 2020 году активы санатория заморозили. В целом из-за санкций и блокировки счетов санаторий потерял миллионы евро, возникли проблемы с выплатой зарплат работникам.

Наконец,

третье требование белорусского президента: «Верните нам деньги за то, что мы строили вам порт».

Дело в том, что 30% акций терминала сыпучих грузов в Клайпеде принадлежали предприятию «Беларуськалий», действительно вложившемуся в реконструкцию тамошнего порта. В начале 2022 года Литва в одностороннем порядке вышла из договора с «Беларуськалием», в соответствии с которым тот осуществлял через Клайпеду транзит своей продукции. В 2023 году «Беларуськалий» подал в международный арбитраж требование к Литвы возместить понесенные им убытки, оцененные в 1 млрд евро.

Кстати, влиятельный литовский бизнесмен Игорь Удовицкий, занимающийся именно перевалкой транзитных грузов через Клайпеду, признавал, что у Вильнюса не было законного права запрещать транзит белорусских удобрений. Литва не имела права и расторгать договор транспортировки, который является самостоятельным объектом инвестиций, а также прекращать доступ к терминалу.

В то же время Игорь Удовицкий обратил внимание, что летом 2022 года Литва сняла санкции с российских удобрений. По его словам, это позволило «Уралкалию», прямому конкуренту «Беларуськалия», по итогам того года войти в число тридцати крупнейших налогоплательщиков России. В то же время сама Литва потеряла сотни миллионов евро доходов от транзита белорусского калия и тысячи рабочих мест.

Вильнюс на требования Лукашенко реагирует истерично: литовский МИД вызвал временного поверенного в делах посольства Белоруссии и передал ему ноту протеста с требованием вернуть фуры. 10 декабря в Вильнюсе прошла акция протеста, устроенная ассоциацией Linavа. «Нам неважно, какими средствами, но мы должны вернуть себе транспортные средства. Для некоторых транспортных компаний каждый день простоя – это день выживания», – сказал глава Linavа Эрландас Микенас. По его словам, каждая простаивающая фура, как правило, должна ежедневно приносить доход в размере около 10 тысяч евро.

Всего с начала инициированного Вильнюсом кризиса убытки, по оценкам транспортных компаний, уже достигли почти 100 млн евро.

12 декабря литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис сообщил, что они согласилась бы направить в Минск для переговоров посла по особым поручениям. В то же время министр выразил сомнение в пользе таких переговоров с Минском. Кроме того, по его словам, речь идет о «вещах, обсуждать которые у нас нет никаких полномочий, потому что они находятся в компетенции Евросоюза».

В целом Вильнюс продолжает демонстрировать отсутствие конструктива и по-прежнему обвиняет Белоруссию в «организации гибридных атак посредством воздушных шаров». Литовские спецслужбы уверяют, что якобы белорусские власти за деньги нанимают литовских контрабандистов, чтобы те запускали шары через границу, блокируя работу аэропорта в Вильнюсе.

Политолог Максим Рева считает действия Лукашенко достойным воздаянием за все подлости, что причинили Белоруссии литовские власти за последние годы. «А должок накопился солидный, – перечисляет политолог. – Начиная еще с попыток Литвы сорвать строительство Белорусской АЭС, имевших место в 2018–2021 годах. Литва активно содействовала попытке государственного переворота в Минске летом 2020-го, а позже сделала все возможное, чтобы нанести Белоруссии максимальный экономический урон – достаточно вспомнить тот же запрет на перевозку белорусского калия. Ну и бессчетное количество разных мелких подлостей, вроде конфискованных пожарных машин и молоковозов».

В то же время Минск не ставит себе целью месть ради мести. «Белоруссия не закрывает возможность для диалога. Хотя, конечно, возможность того, что Вильнюс согласится на полноценный содержательный диалог – она мизерная», – резюмирует Рева. А значит, скорее всего, убытки литовских транспортных компаний будут расти, а внутриполитический кризис в стране – разрастаться и дальше.