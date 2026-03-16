На Бали ввели тотальную цифровую слежку за иностранными туристами
Полиция Бали запустила систему Cakrawasi для постоянного мониторинга иностранцев
Индонезийские правоохранители внедрили цифровую платформу Cakrawasi, позволяющую в режиме реального времени контролировать перемещения и активность зарубежных гостей на острове.
Презентация командного центра и сайта новой системы состоялась в Денпасаре при участии губернатора провинции Ваяна Костера, передает РИА «Новости».
Начальник местной полиции генерал Даниэль Адитьяджая объяснил необходимость нововведения резким увеличением числа приезжих на популярном курорте.
«Иностранцы приезжают на Бали не только отдыхать, но и инвестировать. Однако вместе с этим увеличиваются и риски безопасности, включая правонарушения, где иностранцы могут выступать как жертвами, так и нарушителями закона», – заявил он.
Платформа представляет собой интегрированный комплекс наблюдения для оперативного анализа данных о пребывании граждан других государств. Технология поможет выявлять потенциальные угрозы и быстрее реагировать на инциденты.
Глава ведомства отметил, что программа поможет минимизировать риски незаконной деятельности и злоупотребления визами. К работе подключат Ассоциацию отелей и ресторанов Индонезии для информирования гостиниц о необходимости использования платформы.
Ранее посольство России в Индонезии предупредило сограждан о массовых проверках документов местными властями. Правительство провинции в прошлом году ввело требования по соблюдению дресс-кода и правил дорожного движения. Губернатор острова Ваян Костер ранее пообещал усложнить условия въезда для иностранных путешественников.