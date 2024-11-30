Зеленский предложил мир в обмен на членство в НАТО

Зеленский предложил НАТО принять контролируемую Украиной территорию ради прекращения войны

Tекст: Денис Тельманов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может заключить соглашение о прекращении огня, если контролируемые ею территории будут защищены под «зонтом НАТО». Об этом сообщает Sky News. Зеленский подчеркнул, что приглашение в НАТО должно признавать международно признанные границы Украины, но временно оставлять «оккупированные восточные регионы» за рамками соглашения.



Он добавил, что необходимо быстро включить территории под контроль Киева в НАТО, чтобы гарантировать, что президент России Владимир Путин не попытается вновь захватить украинские земли. Зеленский подчеркнул, что без такой защиты Россия может снова напасть.

В беседе с журналистом Стюартом Рэмси Зеленский также отметил, что готов работать с избранным президентом США Дональдом Трампом для укрепления позиций Украины. Президент Украины выразил желание напрямую сотрудничать с Трампом, чтобы избежать возможных разногласий и недопонимания с его окружением.

Это первое заявление Зеленского о возможности прекращения огня, включая временное признание российской оккупации украинских территорий. Ранее он настаивал на том, что не допустит передачи украинской земли России, в том числе Крыма, аннексированного в 2014 году.

Зеленский также отметил, что украинская конституция запрещает передачу территорий, и заявил, что подобные изменения возможны только через «свободный и честный референдум», проведенный под контролем Киева.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку командующего украинскими сухопутными войсками Александра Павлюка, а новым командующим назначил Михаила Драпатого. Зеленский также сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц раскрыл ему детали разговора с президентом России Владимиром Путиным. Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что большое число украинцев переезжают на территории, вошедшие в состав России, что связано с провалом политики Украины по поддержке переселенцев, и подчеркнул, что после государственного переворота на Украине фактически начался процесс воссоединения украинского народа с Россией.

