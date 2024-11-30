30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.0 комментариев
На Бали избрали обещавшего усложнить въезд россиянам губернатора
Губернатор Бали избран Вайан Костер, обещавший усложнить въезд россиянам
На Бали прошли выборы, по итогам которых Вайан Костер вновь стал губернатором, завоевав более 1,2 млн голосов, и пообещал усложнить въезд для россиян и украинцев.
На прошедших 27 ноября выборах Вайан Костер вновь был избран губернатором Бали, он получил 61% голосов. Костер ранее делал заявления о намерении ужесточить условия въезда для российских и украинских туристов, отменив визы по прибытии, передает РИА «Новости».
Вайан Костер пообещал работать на благо Бали в течение нового срока.
Ранее власти Бали обязали туристов платить въездной налог.
Губернатор Костер ранее заявил о намерении ввести систему квот для иностранных туристов, согласно которой иностранцы будут регистрироваться за год до запланированного визита на Бали и потом ждать очереди на въезд.