Власти Бали обязали туристов платить въездной налог

The Jakarta Post: Туристов обяжут платить въездной налог на Бали

Власти индонезийского острова Бали обяжут туристов, в том числе россиян, платить въездной налог, сообщил индонезийскому изданию The Jakarta Post губернатор острова Ваян Костер.

По словам чиновника, налоговый сбор будет взиматься один раз в электронном виде во время визита туристов из-за рубежа на Бали, передает «Коммерсант».

По задумке властей острова, введение налога не повлияет на количество туристов на острове, а все полученные денежные средства будут направлены на защиту культуры и строительство качественной инфраструктуры на острове.

Ранее губернатор индонезийского Бали заявил о намерении ввести систему квот для иностранных туристов, согласно которой иностранцы будут регистрироваться за год до запланированного визита на Бали и потом ждать очереди на въезд.