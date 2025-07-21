Врачи предупредили об опасной бактерии на пляжах Турции

В Турции врачи предупредили о риске заражения опасной бактерией Vibrio на море

Tекст: Вера Басилая

В публикации турецкой газеты Milliyet сообщается, что врачи настоятельно рекомендуют отдыхающим на побережье Турции соблюдать осторожность из-за риска заражения опасными бактериями рода Vibrio, передает РИА «Новости».

По словам доктора Угура Аферина из стамбульской больницы Florence Nightingale, эти бактерии были обнаружены в Мраморном, Эгейском и Средиземном морях. Он подчеркнул, что бактерии размножаются в горячей и соленой воде, могут попасть в желудочно-кишечный тракт и вызвать холеру.

Аферин отмечает, что основной риск связан с попаданием морской воды на открытые раны, через которые такие виды, как Vibrio vulnificus, могут вызвать смертельные инфекционные осложнения, в том числе некротизирующий фасциит, который называют «бактериями, пожирающими плоть». Кроме того, Vibrio parahaemolyticus, способный передаваться через сырых моллюсков, может провоцировать боли в животе, рвоту, диарею и лихорадку, а у людей с ослабленным иммунитетом – вызывать сепсис.

Врач напомнил, что летом возрастает риск инфекций мочевыводящих путей, особенно у женщин, если долго находиться в мокрых купальниках.

Кроме того, эксперты предостерегают от купания в бассейнах в жаркую погоду, поскольку там часто встречаются ротавирусные и вирусные гепатиты, что может вызывать у детей серьезные приступы рвоты и диареи.

Доктор Гусейн Йылдыз из отделения детских болезней советует не водить малышей младше четырех месяцев в море, а младше шести месяцев – в бассейн, поскольку у них еще недостаточно развит контроль над головой и шеей, а также возможны опасные потери жидкости.

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