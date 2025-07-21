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    Было бы разумно сохранить мобильный интернет только для тех приложений, которые действительно важны для жизни и без которых современная жизнь стала бы невозможной. А вот для всего досугового сегмента виртуального мира, включая видеосервисы и соцсети, мобильный интернет вполне можно закрыть.

    0 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Можно ли оплатить материнство

    Не нужно обращать внимание на эти короткие видео с Патриков, где жертвы пластической хирургии рассказывают, сколько, по их мнению, должен зарабатывать мужчина, чтобы они пошли с ним на свидание. Нисколько не должен.

    15 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Индивидуальные бомбоубежища не спасут

    Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к концу и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».

    4 комментария
    21 июля 2025, 08:40 • Новости дня

    Врачи предупредили об опасной бактерии на пляжах Турции

    В Турции врачи предупредили о риске заражения опасной бактерией Vibrio на море

    Tекст: Вера Басилая

    На побережьях Мраморного, Эгейского и Средиземного морей выявили опасные виды бактерий Vibrio, способные вызвать холеру и тяжелые кожные инфекции, сообщил специалист по урологии стамбульской больницы Florence Nightingale, доктор Угур Аферин.

    В публикации турецкой газеты Milliyet сообщается, что врачи настоятельно рекомендуют отдыхающим на побережье Турции соблюдать осторожность из-за риска заражения опасными бактериями рода Vibrio, передает РИА «Новости».

    По словам доктора Угура Аферина из стамбульской больницы Florence Nightingale, эти бактерии были обнаружены в Мраморном, Эгейском и Средиземном морях. Он подчеркнул, что бактерии размножаются в горячей и соленой воде, могут попасть в желудочно-кишечный тракт и вызвать холеру.

    Аферин отмечает, что основной риск связан с попаданием морской воды на открытые раны, через которые такие виды, как Vibrio vulnificus, могут вызвать смертельные инфекционные осложнения, в том числе некротизирующий фасциит, который называют «бактериями, пожирающими плоть». Кроме того, Vibrio parahaemolyticus, способный передаваться через сырых моллюсков, может провоцировать боли в животе, рвоту, диарею и лихорадку, а у людей с ослабленным иммунитетом – вызывать сепсис.

    Врач напомнил, что летом возрастает риск инфекций мочевыводящих путей, особенно у женщин, если долго находиться в мокрых купальниках.

    Кроме того, эксперты предостерегают от купания в бассейнах в жаркую погоду, поскольку там часто встречаются ротавирусные и вирусные гепатиты, что может вызывать у детей серьезные приступы рвоты и диареи.

    Доктор Гусейн Йылдыз из отделения детских болезней советует не водить малышей младше четырех месяцев в море, а младше шести месяцев – в бассейн, поскольку у них еще недостаточно развит контроль над головой и шеей, а также возможны опасные потери жидкости.

    Ранее посольство России в Турции предупредило туристов о повышенном риске природных пожаров в стране.

    В Турции шесть человек умерли после укусов клещей.

    В начале летнего сезона в Турции отметили случаи заболевания вирусом Коксаки, который особенно опасен для детей до десяти лет.

    Туроператоры не фиксируют роста числа жалоб или страховых случаев среди российских туристов в Турции несмотря на сообщения о вспышке вируса.

    20 июля 2025, 05:01 • Новости дня
    Hurriyet: Акулы и скаты стали нападать на отдыхающих в Турции из-за кислорода
    Hurriyet: Акулы и скаты стали нападать на отдыхающих в Турции из-за кислорода
    @ Gerard Lacz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    В Мраморном море в последнее время наблюдается рост числа акул и скатов вблизи побережья, где им, любителям глубины, нечего делать, однако, по словам специалистов, это происходит оттого, что в море заканчивается кислород.

    На турецких пляжах Коньяалты в Анталье, в курортном районе Датча, у города Мугла и в акватории Мраморного моря стали все чаще замечать агрессивных, нападающих на людей, акул, пишет Hurriyet.

    «Два вида акул – Centrophorus uyato и Echinorhinus brucus, которые в нормальных условиях обитают в водах глубиной более 200 метров или даже в районах Мармарского моря, но на глубине более 1 тыс. метров», – сообщил доктор наук, ихтиолог и консультант по хрящевым рыбам WWF-Турция (Фонд охраны дикой природы) Хакан Кабасакал.

    Он напомнил, что Мраморное море полузамкнутая экосистема, в которую ежедневно направляются отходы жизнедеятельности тысяч людей, живущих на его берегах.

    «Помимо городов, в окрестностях моря наблюдается интенсивная индустриализация, особенно на побережье Измитского залива. Кроме того, воды, содержащие пестициды и удобрения, которые попадают в ручьи с сельскохозяйственных угодий вокруг ручьев, в конечном итоге попадают в Мармарское море», – пояснил он газете Hurriyet.

    По данным Статистического управления Турции на 2021 год, 28% населения Турции (около 24 млн человек) проживает в семи провинциях, расположенных на берегу Мраморного моря.

    От поверхности до самой глубокой (яма Чинарджик около 1390 м) области Мармарского моря значения растворенного кислорода отслеживались в течение многих лет. Теперь в некоторых регионах начинает формироваться аноксия, что означает «нулевой кислород». В феврале 2024 года в восточной части моря аноксия была заметна на уровне 375 метров.

    «Из-за ухудшения условий окружающей среды, особенно из-за оскудения донных вод кислородом, мы обнаружили, что фауна хрящевых рыб в восточной части Мармарскогго моря сократилась до 11 видов», – сказал ученый.

    Из-за снижения кислорода в морской воде акулы и скаты идут на мелководье, где отдыхают люди. Кроме того, другие морские животные, бывшие когда-то кормом для них, уходят в другие моря, и им приходится искать еду на новых территориях.

    Кабасакал допустил, что насыщенность воды кислородом в Мраморном море может достичь нормы в течение 6 лет, если антропогенные и наземные загрязняющие факторы, будут снижены хотя бы на 40%, но гарантии того, что местная экосистема полностью восстановится, нет.

    Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, по статистике, наибольшее число страховых случаев с россиянами связано с массовыми туристическими направлениями, включая Египет, Турцию и Таиланд.В июне в Уссурийском заливе Приморского края

    акулы-мако, считающиеся опасными для человека, появились в июле из-за раннего прогрева воды до 22 градусов.


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    19 июля 2025, 11:24 • Новости дня
    Российские туристы рассказали об отдыхе на новом курорте Вонсан в КНДР
    Российские туристы рассказали об отдыхе на новом курорте Вонсан в КНДР
    @ KCNA/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Первая группа туристов из России рассказала о впечатлениях от отдыха на новом северокорейском курорте Вонсан-Кальма, выделяя высокий уровень сервиса и необычную атмосферу.

    Российские туристы впервые посетили новую туристическую зону Вонсан-Кальма в КНДР, передает РБК.

    Курорт был торжественно открыт лидером КНДР Ким Чен Ыном в конце июня и расположен на побережье Японского моря. Ранее на его территории находился военный аэродром, который переоборудовали в гражданский аэропорт с Duty Free и кафе.

    Группу из 13 россиян разместили в одном из отелей «европейского типа», им организовали специальный поезд до курорта вместо отмененного авиарейса. Отдыхающим понравился сервис, дружелюбие персонала и чистые пляжи. По их словам, местные жители были радушны.

    «Нигде еще такого не видели. Завтрак, обед, ужин – все спрашивают. Сказали, что нужен чайник – он уже на столе», – сообщила туристка из Москвы.

    В этот же период курорт посетил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отметивший, что туры могут стать популярными среди жителей Дальнего Востока, а профильные ведомства займутся вопросом прямого сообщения с Вонсаном. На момент визита российских туристов в зоне почти не было отдыхающих, кроме их группы и персонала, но с приездом Лаврова на пляже появились местные жители.

    В городе Вонсан, куда доступ для иностранцев ограничен, журналисты отметили ухоженность улиц, отсутствие коммерческой рекламы и обилие агитационных баннеров.

    Цены на отдых высокие: недельные туры с тремя ночами в Вонсане обойдутся от 1,7 тыс. долларов на человека, при этом оплата на курорте проводится исключительно наличными долларами нового образца через специальные браслеты. Ассортимент магазинов включает местные и импортные алкогольные напитки, сувениры и косметику. В кафе и ресторанах подают блюда корейской кухни, меню дублируется на русском языке. Связь российских операторов не доступна, однако гостям предоставлялся Wi-Fi с индивидуальным доступом. Некоторые интернет-сервисы и соцсети заблокированы, но доступны WhatsApp, Telegram и Google.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла слухи о закрытии северокорейского курорта Вонсан для туристов из России.

    Сообщалось, что Россия развивает сотрудничество с КНДР в сфере туризма. Первые группы российских туристов уже отправились на морские курорты Северной Кореи.

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    19 июля 2025, 12:55 • Видео
    Трамп требует от Киева атаковать Россию?

    Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

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    20 июля 2025, 12:28 • Новости дня
    Граждане Германии и Польши создали пробки на въезде в Калининградскую область
    Граждане Германии и Польши создали пробки на въезде в Калининградскую область
    @ Marijan Murat/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поток туристов из Германии и Польши вызвал массовые заторы на пограничных пунктах Калининградской области из-за возросшего интереса к российским турам.

    Иностранные туроператоры начали активно продавать туры в Калининград, что привело к резкому увеличению числа путешественников, сообщает RT. По информации Telegram-канала SHOT, спрос на бронирование отелей вырос в несколько раз на зарубежных интернет-площадках. Отмечается, что обзорная экскурсия по Калининградской области на шесть дней обходится гражданам Евросоюза в 517 евро на человека, а летний тур на десять дней стоит 695 евро. Причиной наплыва туристов названы более низкие цены и лучший сервис в России по сравнению с Европой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польские власти оштрафовали туристов из Британии за фото, сделанные на границе с Калининградской областью России. Французский гражданин снес шлагбаум на польской границе, пытаясь попасть на российскую территорию. Польские города жаловались на ужесточение пограничного режима с Россией.

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    19 июля 2025, 22:07 • Новости дня
    Турция заявила об ожидании конкретики по третьему раунду переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Анкара ждет согласования конкретной даты возможного третьего раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине, которые могут пройти в Стамбуле, сообщил турецкий дипломатический источник.

    Турция ожидает от всех участников переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине более определенной информации о вероятном третьем раунде встреч в Стамбуле, передает РИА «Новости».

    Турецкий дипломатический источник отметил, что Анкара ждет, «когда они согласуют время и объявят об этом».

    Ранее источник подтвердил предложение Киева провести переговоры на следующей неделе.

    В субботу Владимир Зеленский заявил, что Киев предложил России провести переговоры на следующей неделе.

    Официальный представитель Мария Захарова подтверждала готовность российской делегации отправиться в Стамбул для третьего этапа переговоров.

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    18 июля 2025, 18:46 • Новости дня
    Путин и Эрдоган отметили важность территориальной целостности Сирии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора провели обмен мнениями по событиям на Ближнем Востоке, в том числе по эскалации конфликта в Сирии, сообщили в Кремле.

    В Telegram-канале Кремля сообщается, что Путин и Эрдоган выразили глубокую обеспокоенность всплеском насилия в Сирии. Лидеры подчеркнули важность скорейшей стабилизации обстановки через диалог и национальное согласие при соблюдении прав всех конфессиональных групп. Было отмечено значение уважения суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии.

    В ходе обсуждения ситуации на Украине Путин подтвердил курс на политико-дипломатическое урегулирование и поблагодарил Эрдогана за поддержку прямых переговоров между Москвой и Киевом на стамбульской площадке.

    Лидеры также дали положительную оценку заседанию межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, состоявшемуся 27 июня. Путин и Эрдоган договорились поддерживать контакт по всем обсужденным вопросам.

    Администрация турецкого лидера ранее сообщила, что Эрдоган по телефону рассказал Путину о готовности Стамбула принять переговоры России и Украины.

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    19 июля 2025, 02:43 • Новости дня
    Путин подтвердил Эрдогану настрой на дипломатическое решение украинского вопроса

    Tекст: Ирма Каплан

    Вечером пятницы состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого состоялся обмен мнениями по текущим событиям в ближневосточном регионе, включая обострение ситуации в Сирии, украинскому вопросу и двусторонним связям.

    «При обсуждении украинской проблематики Владимир Путин подтвердил принципиальный настрой на поиск политико-дипломатического урегулирования конфликта и поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за готовность и далее содействовать проведению прямых российско-украинских переговоров на стамбульской площадке», – сообщили в Telegram-канале Кремля.

    Путин и Эрдоган также позитивно оценили состоявшееся 27 июня заседание межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, договорившись поддерживать контакты по выше обозначенным вопросам.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора провели обмен мнениями по событиям на Ближнем Востоке, в том числе по эскалации конфликта в Сирии.

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    18 июля 2025, 18:23 • Новости дня
    Эрдоган рассказал Путину о готовности Стамбула принять переговоры России и Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Турецкий лидер Тайип Эрдоган в телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул важность новой встречи представителей России и Украины для прямого диалога.

    О состоявшемся телефонном разговоре Путина и Эрдогана сообщила администрация турецкого лидера, передает ТАСС. Президенты обсудили вопросы двусторонних отношений, а также региональные и мировые темы.

    Эрдоган отметил значимость начала третьего раунда прямых переговоров между Россией и Украиной. Президент Турции добавил, что страна готова принять встречу в Стамбуле, если обе стороны определят удобные для них даты переговоров.

    «Президент Эрдоган заявил, что важно начать третий раунд переговоров между Россией и Украиной, и что Турция продолжит принимать переговоры в Стамбуле, когда будут определены подходящие для сторон даты», – подчеркнули в администрации Эрдогана.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова заявила о готовности делегации России отправиться в Стамбул для третьего этапа переговоров с украинской стороной.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о готовности России к третьему раунду переговоров с Украиной. Он также сообщил об ожидании предложений Киева по началу нового этапа переговоров.

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    19 июля 2025, 17:59 • Новости дня
    Россиян предупредили о нашествии гигантских медуз в Азовском море

    Тысячи гигантских медуз появились в Азовском море из-за повышения солености воды

    Tекст: Вера Басилая

    В районе курорта Пересыпь на Азовском море зафиксировано массовое скопление гигантских медуз, которые причиняют дискомфорт отдыхающим и жалят людей.

    Массовое появление гигантских медуз отмечено в Азовском море, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Туристы жалуются на зуд, раздражение, тошноту и неприятный запах, морские обитатели мешают комфортному отдыху.

    Хуже всего ситуация в районе курорта Пересыпь. Причиной нашествия называют повышение солености воды, связанное с сокращением речного стока, а также юго-западный ветер, который мог пригнать медуз из открытой части моря к берегу, передает «360».

    Биолог Вениамин Голубитченко отметил, что даже одна такая медуза может нанести серьезные ожоги.

    В прошлом году медузы заполонили берега Анапы.

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    19 июля 2025, 04:42 • Новости дня
    Росавиация заявила о проверке соблюдения прав пассажиров Turkish Airlines

    Tекст: Ирма Каплан

    Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сообщила о взаимодействии с Turkish Airlines насчет соблюдения прав пассажиров задержанных рейсов 18 июля, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

    «Специалисты Росавиации разбираются с работой авиакомпании Turkish Airlines на предмет обслуживания и соблюдения прав пассажиров задержанных или отмененных рейсов в пятницу 18 июля. В частности, выясняются обстоятельства, приведшие к ситуации с пассажирами рейса Москва (Внуково) – Бодрум», – сказано в посте.

    В Росавиации уточнили о проверке опубликованных в социальных сетях сведениях.

    В адрес руководства Turkish Airlines готовится уведомление о недопустимости нарушений прав пассажиров на рейсах в/из России. Также обсуждается возможность сокращения числа рейсов, выполняемых турецким перевозчиком сверх договоренностей между авиационными властями двух стран, добавил представитель Росавиации.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Turkish Airlines с 9 мая полностью восстановила  авиасообщение между Турцией и Россией и рассматривала введение дополнительных рейсов.

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    19 июля 2025, 20:42 • Новости дня
    Стамбульские аэропорты побили рекорды по количеству рейсов за сутки

    Tекст: Мария Иванова

    В пятницу стамбульские аэропорты IST и Сабиха Гёкчен поставили исторические рекорды, обслужив в сумме более 2,5 тыс. рейсов за сутки.

    Стамбульские аэропорты установили новые рекорды по числу обслуженных рейсов, передает РИА «Новости».

    Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу сообщил, что 18 июля Стамбульский аэропорт принял 1 тыс. 695 рейсов, что стало новым максимальным показателем. Аэропорт им. Сабихи Гекчен на востоке города также достиг рекорда, обслужив более 148 тыс. пассажиров и 832 рейса всего за одни сутки, несмотря на то, что там действует только одна взлетно-посадочная полоса.

    В апреле этого года Стамбульский аэропорт первым в Европе начал проводить параллельные операции сразу на трех взлетно-посадочных полосах одновременно. По словам министра, воздушная гавань уже второй год подряд занимает первое место в списке лучших международных аэропортов по версии журнала Travel + Leisure.

    Туризм продолжает приносить доходы Турции: по данным министерства культуры и туризма, за первый квартал 2025 года страна заработала рекордные 9,5 млрд долларов.

    При этом отмечается, что число иностранных посетителей снизилось почти на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, и составило более 15,6 млн человек.

    Ранее АТОР заявил об отсутствии массовых отмен туров из-за задержек рейсов.

    Посол России в Турции предупреждал о попытках «задрать цены» на турецких курортах.

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    20 июля 2025, 12:22 • Новости дня
    Трое байдарочников пропали при сплаве по Белому морю

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Трое участников группы, отправившейся на байдарках по Белому морю, пропали без вести после того, как ухудшение погоды вынудило туристов изменить маршрут, сообщили в МЧС РФ.

    Спасатели продолжают поиски трех туристов, которые пропали во время сплава на байдарках по Белому морю, передает ТАСС. Группа из семи человек, не зарегистрированная в МЧС, отправилась от гряды островов Кузова в сторону Соловецких островов. Однако, не дойдя до конечной точки маршрута из-за ухудшения погоды, туристы приняли решение вернуться назад.

    Как сообщили в МЧС, четверо участников на парных байдарках смогли добраться до разных островов архипелага Кузова. Два человека уже найдены и эвакуированы, поиски еще двух продолжаются с помощью вертолета Ми-8.

    Судьба троих туристов, которые находились на одной парной и одной одиночной байдарках, пока остается неизвестной. По словам представителей министерства, поисково-спасательные работы ведутся в сложных погодных условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2019 году спасатели нашли пропавшую группу туристов из Петербурга, которые отправились на байдарках в Онежскую губу Белого моря. Спасатели ранее планировали выйти в Белое море для поиска десяти пропавших туристов, когда установится благоприятная погода.

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    19 июля 2025, 15:34 • Новости дня
    Тела трех погибших нашли после крушения судна во Вьетнаме

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спасатели нашли тела трех погибших после крушения прогулочного судна с 53 пассажирами в заливе Халонг во Вьетнаме, где причиной трагедии стал сильный шторм.

    Тела трех погибших были обнаружены спасателями после крушения туристического судна в заливе Халонг на севере Вьетнама, передает ТАСС. Сообщается, что авария произошла из-за неблагоприятных погодных условий, когда прогулочный корабль перевернулся в Южно-Китайском море.

    На момент происшествия на борту находились 53 человека, из которых 48 были туристами, а пятеро – членами экипажа. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 10 человек и извлечь тела трех погибших.

    Ранее сообщалось, что после начала поисков удалось обнаружить одного погибшего и спасти 10 человек, однако количество жертв возросло после обнаружения еще двух тел. Спасательные работы продолжаются, точное число пострадавших пока не сообщается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге столкнулись два теплохода. Экспериментальный теплоход «Метеор 2020-1» у порта Салехарда врезался в другое судно. Теплоход в Ярославле врезался в пирс.

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    19 июля 2025, 18:59 • Новости дня
    В Турции обезвредили мину у побережья Черного моря

    Саперы Турции обезвредили мину у побережья Черного моря

    Tекст: Вера Басилая

    На пляже в турецкой провинции Орду специалисты уничтожили мину, которую обнаружили дайверы в непосредственной близости от побережья. Черного моря, сообщают турецкие СМИ.

    Саперы обезвредили мину, которую прибило к берегу Черного моря в турецкой провинции Орду. По информации издания Milliyet, мину нашли дайверы примерно в 150 метрах от берега на глубине около семи-восьми метров в районе Першембе, передает РИА «Новости».

    Дайверы сняли обнаруженную мину на видео и передали запись турецким военным, которые предупредили, что несмотря на то, что мина уже разорвалась, она может по-прежнему представлять опасность. Власти временно закрыли для плавания и погружения эту часть побережья.

    Ранее у побережья Турции уже находили опасные предметы военного назначения: в июне на пляже под Стамбулом обнаружили предполагаемый украинский дрон-камикадзе, а в марте саперы обезвредили мину у берегов провинции Коджаэли.

    До этого шторм выбросил морскую мину на пляж под Севастополем.

    В Босфоре ранее обнаружили похожий на мину объект.

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    21 июля 2025, 08:13 • Новости дня
    СМИ сообщили о возможных переговорах Москвы и Киева в Стамбуле в среду или четверг

    Tекст: Вера Басилая

    Российская и украинская делегации могут провести очередной раунд переговоров в Турции ближе к концу недели, предположительно в среду или четверг, сообщило издание Independent turkce (Independent на турецком) со ссылкой на дипломатические источники.

    Встреча делегаций России и Украины может пройти в Стамбуле в ближайшие дни, передает РИА «Новости». Об этом сообщили дипломатические источники изданию Independent turkce отметив, что переговоры предварительно запланированы на среду или четверг.

    О месте, времени и составе делегаций пока официально не объявлялось.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Рустем Умеров предложил России провести очередную встречу переговорных групп.

    Источник в российской переговорной группе подтвердил получение такого предложения и выразил надежду на скорое появление даты переговоров.

    Турция ожидает согласования итогового дня организации мероприятия, выступая площадкой для диалога между Киевом и Москвой.

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    21 июля 2025, 08:25 • Новости дня
    Эскалацию в Сирии связали с попыткой Израиля вытеснить Турцию из региона

    Hurriyet заявила о провокациях Израиля для ослабления турецкого влияния в Сирии

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль намеренно провоцирует внутренние конфликты в Сирии, стремясь ослабить позиции Турции и вытеснить ее из региона, сообщает турецкая газета Hurriyet.

    Турецкое издание пишет, что Израиль пытается спровоцировать гражданскую войну в Сирии и вытеснить Турцию из региона, где Анкара сохраняет заметное влияние, передает РИА «Новости».

    В издании отмечается, что основной целью Израиля является ослабление позиций Турции в Сирии и Ливане. Газета пишет, что если Турции удастся разоружить курдских боевиков, то ее влияние в Сирии усилится.

    Hurriyet считает, что Израиль стремится не допустить разоружения запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и связанных с ней формирований. По мнению издания, Турция ведет эффективное кризисное управление, противодействуя израильской политике в регионе и нейтрализуя ее шаги. Газета выражает уверенность, что если РПК сложит оружие, Израиль понесёт очередное поражение.

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    По информации американского посла в Турции Томаса Баррака, все стороны конфликта в Сирии перешли к прекращению огня, начиная с воскресенья, с 17:00 по местному времени.

    Ранее 13 июля вооруженные формирования атаковали друзские поселения в Сувейде, временно перекрыв основную трассу на Дамаск. Друзские отряды самообороны были вынуждены вступить в бой с бедуинскими племенами ради защиты мирного населения.

    Согласно данным министерства обороны Сирии, в ходе столкновений в провинции Сувейда погибли более 30 человек, свыше 100 получили ранения, также объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства. Вместе с тем, правозащитная организация «Сирийская обсерватория по правам человека» заявляет о гибели за последнюю неделю в Сувейде 940 человек, из них 262 – гражданские лица из друзской общины.

    Ранее администрация США выразила недовольство действиями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    Спецпредставитель США по Сирии Том Барак сообщил о прорыве на переговорах между Сирией и Израилем, в результате которых стороны договорились о введении режима прекращения огня.

    Президент Сирии обвинил Израиль в обострении ситуации до опасного уровня.

    Власти Сирии приняли решение о введении режима немедленного прекращения огня в Эс-Сувейде после столкновений между ополченцами и силами самообороны.

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