От укусов клещей в Турции умерли шесть человек

В Турции зафиксировали шесть смертей от конго-крымской геморрагической лихорадки

Tекст: Мария Иванова

Не менее шести жителей Турции скончались с начала года после укусов клещей, став жертвами заражения конго-крымской геморрагической лихорадкой (ККГЛ), передает РИА «Новости» со ссылкой на государственное агентство Anadolu.

Последней жертвой болезни стал 38-летний Явуз Вурал из района Гельбаши в провинции Сивас. Его укусили три клеща десять дней назад, после чего он был госпитализирован и находился в отделении интенсивной терапии, однако спасти его медикам не удалось.

Днем ранее в том же регионе скончался 80-летний Махмут Агджабал. Все случаи смертей зарегистрированы в провинции Сивас на севере страны. ККГЛ является особо опасным природно-очаговым заболеванием, сопровождающимся лихорадкой, сильной интоксикацией и кровоизлияниями.

Болезнь впервые была зафиксирована в 1944 году в Крыму, инкубационный период составляет от двух до семи дней, а течение включает три фазы: начальную, разгара (геморрагическую) и реконвалесценции. По данным Всемирной организации здравоохранения, уровень смертности при ККГЛ достигает 40%.

Как сообщал ранее эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко, в Турции в начале летнего сезона отмечены случаи заболевания вирусом Коксаки, который особенно опасен для детей до десяти лет. При этом туроператоры не фиксируют роста числа жалоб или страховых случаев среди российских туристов в Турции несмотря на заявления о вспышке вируса.