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Число жертв мощных ливней в Стамбуле выросло до пяти человек
Количество жертв мощных ливней в Стамбуле возросло до пяти человек
Количество погибших в результате рекордных осадков в Стамбуле увеличилось до пяти человек, при этом еще трое жителей числятся пропавшими без вести.
«Под мостом в районе Эюпсултан обнаружено тело пропавшего без вести Тургута Дурсуна. Пропавшими без вести числятся еще три человека», – передает РИА «Новости» сообщение турецкого телеканала Haberturk.
Официальных комментариев местных властей пока не поступало. При этом ряд изданий не относит к числу жертв стихии мужчину, который погиб в четверг при попытке опустошить заполненный дождевой водой колодец.
Синоптики ожидают продолжения мощных ливней, в субботу количество осадков может составить около 60 миллиметров на квадратный метр. Как заявил губернатор провинции Давут Гюль, объем обрушившихся на Стамбул в среду осадков стал рекордным в современной истории города и достиг 261 миллиметра на квадратный метр.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг число жертв рекордных ливней в городе достигло четырех.
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