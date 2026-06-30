Вашингтон потребовал от Анкары продать С-400 третьей стране ради получения F-35

Tекст: Денис Тельманов

Соединенные Штаты могут возобновить авиационные контракты с Анкарой, передает ТАСС.

В статье портала Euractiv говорится: «США могут вернуться к идее о продаже Турции самолетов F-35, если она откажется от своих комплексов С-400, но не будет возвращать их России, а продаст третьей стране».

Одним из вероятных покупателей зенитных систем авторы материала называют Южную Корею.

Данные сведения появились накануне саммита Североатлантического альянса, запланированного на седьмое и восьмое июля. В 2019 году Вашингтон исключил турецкую сторону из программы создания истребителя из-за покупки российских вооружений. Американцы опасались, что одновременное использование двух боевых систем позволит собрать секретную информацию об уязвимостях авиации.

Против возможной сделки активно выступают Израиль и Греция, которая считается историческим противником Турции. Власти этих государств полагают, что получение современных самолетов негативно скажется на безопасности союзников. По их мнению, подобный шаг неизбежно приведет к нарушению сложившегося регионального баланса сил.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину вернуть зенитные ракетные комплексы С-400.

Глава МИД России Сергей Лавров напомнил о запрете на передачу этого вооружения третьим странам без консультаций с Москвой.

Посол США в Анкаре Том Баррак заявил о готовящемся отказе турецкой стороны от российских систем ради возвращения в программу F-35.