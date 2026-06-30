Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?8 комментариев
Вашингтон потребовал от Анкары продать С-400 третьей стране ради получения F-35
Американские власти готовы возобновить поставки новейших боевых самолетов турецкой армии, если республика избавится от приобретенных ранее российских зенитных ракетных систем.
Соединенные Штаты могут возобновить авиационные контракты с Анкарой, передает ТАСС.
В статье портала Euractiv говорится: «США могут вернуться к идее о продаже Турции самолетов F-35, если она откажется от своих комплексов С-400, но не будет возвращать их России, а продаст третьей стране».
Одним из вероятных покупателей зенитных систем авторы материала называют Южную Корею.
Данные сведения появились накануне саммита Североатлантического альянса, запланированного на седьмое и восьмое июля. В 2019 году Вашингтон исключил турецкую сторону из программы создания истребителя из-за покупки российских вооружений. Американцы опасались, что одновременное использование двух боевых систем позволит собрать секретную информацию об уязвимостях авиации.
Против возможной сделки активно выступают Израиль и Греция, которая считается историческим противником Турции. Власти этих государств полагают, что получение современных самолетов негативно скажется на безопасности союзников. По их мнению, подобный шаг неизбежно приведет к нарушению сложившегося регионального баланса сил.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину вернуть зенитные ракетные комплексы С-400.
Глава МИД России Сергей Лавров напомнил о запрете на передачу этого вооружения третьим странам без консультаций с Москвой.
Посол США в Анкаре Том Баррак заявил о готовящемся отказе турецкой стороны от российских систем ради возвращения в программу F-35.