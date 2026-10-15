Подросток в Стамбуле погиб от удара током в луже во время ливня

Tекст: Дарья Григоренко

Подросток стал первой жертвой масштабных ливней, передает «Комсомольская правда» со ссылкой на телеканал Haberturk.

По данным властей турецкой провинции, инцидент произошел в парке Чукурбостан. Ребенок был госпитализирован и находился в сознании, однако врачам не удалось его спасти.

В среду на Стамбул обрушилась непогода, выпало свыше 200 мм осадков на квадратный метр. В городе зафиксировано более 1,2 тыс. подтоплений жилых домов и 15 оползней. Дороги во многих районах оказались затоплены, а загруженность автомагистралей достигала 89%. К ликвидации последствий стихии привлекли более 8 тыс. сотрудников экстренных служб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг число жертв ливней в Стамбуле выросло до трех человек.

Российским туристам дали советы на фоне рекордных осадков.

В среду пассажирам развернувшихся по пути из Турции в Москву самолетов поменяли билеты.