  • Новость часаПутин призвал запустить в России новый инвестиционный цикл
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Зеленский хамит Трампу

    Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.

    3 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Германия становится главной угрозой для Европы

    Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Дизельная сделка запустила эрозию санкционного режима

    Снятием санкций Трамп еще раз показал, что единого западного фронта против России уже не существует, а попытки Киева и Европы его восстановить, подключив США к жесткому давлению на Москву, терпят крах.

    4 комментария
    15 октября 2026, 15:29 • Новости дня

    Подросток в Стамбуле погиб от удара током в луже во время ливня

    Tекст: Дарья Григоренко

    В центральном районе Стамбула Фатих 14-летний юноша получил смертельный удар током, наступив в образовавшуюся после рекордных осадков лужу.

    Подросток стал первой жертвой масштабных ливней, передает «Комсомольская правда» со ссылкой на телеканал Haberturk.

    По данным властей турецкой провинции, инцидент произошел в парке Чукурбостан. Ребенок был госпитализирован и находился в сознании, однако врачам не удалось его спасти.

    В среду на Стамбул обрушилась непогода, выпало свыше 200 мм осадков на квадратный метр. В городе зафиксировано более 1,2 тыс. подтоплений жилых домов и 15 оползней. Дороги во многих районах оказались затоплены, а загруженность автомагистралей достигала 89%. К ликвидации последствий стихии привлекли более 8 тыс. сотрудников экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг число жертв ливней в Стамбуле выросло до трех человек.

    Российским туристам дали советы на фоне рекордных осадков.

    В среду пассажирам развернувшихся по пути из Турции в Москву самолетов поменяли билеты.

    14 октября 2026, 15:19 • Новости дня
    У берегов Турции нашли древнейшее в мире затонувшее судно

    Минкультуры Турции: Археологи обнаружили древнейшее в мире затонувшее судно

    Tекст: Мария Иванова

    Группа ученых из университета Акдениз обнаружила у турецкого острова Кекова обломки древнейшего в мире затонувшего торгового судна.

    «Мы обнаружили следы древнейшего в мире затонувшего судна. Обнаруженные амфоры, которым 4,7 тыс. лет, позволяют получить информацию о морской торговле на берегах Турции. Предположительно, эти сосуды использовались для транспортировки оливкового масла или вина, они свидетельствуют о торговле и межкультурной коммуникации в Восточном Средиземноморье», – заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, передает РИА «Новости».

    По его словам, анализ показал, что найденные на судне амфоры, вероятнее всего, были изготовлены в долине реки Иордан. Подобные сосуды ранее находили в Египте, на Крите и на руинах Трои.

    Министр добавил, что особый интерес представляет амфора с двумя отверстиями и девятью символами. По предположению ученых, она могла служить маслобойкой, что указывает на возможность производства моряками масла или сыра во время долгих плаваний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце археологи нашли тысячи керамических сосудов с древнего корабля у берегов Антальи.

    В январе ученые обнаружили руины монастыря византийских монахов в Египте.

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    13 октября 2026, 00:05 • Новости дня
    Летевшие из Турции в Москву самолеты развернулись над Литвой

    Tекст: Антон Антонов

    Три пассажирских самолета, летевших из Турции в Москву, развернулись над Литвой и начали возвращаться из-за ограничений в аэропорту Внуково, сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

    Ожидается, что самолеты приземлятся в Стамбуле. «Рейсы, следовавшие из Измира, Антальи и Стамбула в московский аэропорт Внуково, развернулись в воздушном пространстве Литвы и взяли обратный курс», – приводит текст сообщения ТАСС.

    Ряд рейсов, летевших во Внуково, был перенаправлен в другие аэропорты из-за ограничений. Это 14 рейсов из Минска, Стамбула, Петербурга, Астаны, Антальи, Хургады, Калининграда, Дубая и Измира. Самолеты ушли в Шереметьево, Домодедово, Нижний Новгород и Минск.

    В Росавиации сообщали, что во Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник системы противовоздушной обороны отразили атаку десяти беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы.

    В воскресенье аэропорты Московского региона приостановили прием и выпуск самолетов. Из-за этого более 25 летевших в Москву рейсов ушли на запасные аэродромы. Позже столичные аэропорты вернулись к штатному режиму работы.

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    15 октября 2026, 11:29 • Видео / Жизнь после боя
    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации

    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации. Рассказ ветерана СВО

    Ветеран СВО Адольф Бахитов, врач по образованию, вплоть до своего ранения лечил и спасал бойцов. Он уверен, что отдал долг Родине, но всегда готов вернуться в зону боевых действий.

    Почему боль в 15 баллов по 10-бальной шкале не приносит страдания? Какой спорт помогает вернуться к жизни? Как получить все выплаты по ранениям?
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    14 октября 2026, 15:48 • Новости дня
    В Турции задержали 33 человека за связи с ФЕТО и ИГ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр юстиции Турции Акын Гюрлек заявил о задержании 33 человек в ходе операций против запрещенной в стране организации ФЕТО и террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

    Турецкие силовики провели четыре операции в Измире, Эскишехире и Агры, в результате которых под стражу были взяты подозреваемые в причастности к экстремистской деятельности, передает ТАСС.

    «Сегодня в Измире, Эскишехире и Агры при координации с органами прокуратуры в результате совместных действий полиции и жандармерии были проведены четыре отдельные операции против террористических организаций ФЕТО и ИГ. В рамках операций из 35 подозреваемых 33 были задержаны», – сообщил Гюрлек.

    По словам главы ведомства, правоохранители получили важную информацию о финансовых связях ФЕТО. Выяснилось, что через связанную с организацией американскую компанию проходили денежные переводы за турецкие товары. Следствие полагает, что эти средства могли использоваться для финансирования восстановления структуры ФЕТО.

    Кроме того, в ходе операции в Агры был задержан один подозреваемый по делу о финансировании группировки ИГ. Еще один фигурант находится за границей, второго продолжают искать на территории Турции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае турецкая разведка захватила в Сирии организаторов терактов.

    Полиция задержала более 300 сторонников ИГ.

    В прошлом году правоохранители задержали почти 300 подозреваемых в связях с ИГ.

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    14 октября 2026, 18:45 • Новости дня
    В ДТП с пассажирским автобусом в Анталье пострадали семь россиян

    Tекст: Ольга Иванова

    В турецкой провинции Анталья семеро граждан России получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса.

    В районе Коркутели произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, среди пассажиров которого находились российские туристы, передает ТАСС.

    «По информации, полученной от турецких компетентных органов, сегодня в районе Коркутели провинции Анталья произошло ДТП, в результате которого пострадали семеро российских граждан. Они были доставлены в местную больницу. На данный момент в медучреждении остаются двое пострадавших, остальные, в том числе дети, выписаны», – сообщили в генконсульстве России в Анталье.

    В диппредставительстве добавили, что обращений к ним по данной ситуации пока не поступало, однако дипломаты держат вопрос на контроле и готовы оказать необходимое консульское содействие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Турции сообщили о 40 пострадавших в дорожно-транспортном происшествии.

    Российское посольство подтвердило отсутствие соотечественников в другом попавшем в аварию автобусе.

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    14 октября 2026, 14:46 • Новости дня
    Грузовое судно село на мель на черноморском побережье Стамбула

    Грузовое судно село на мель в Черном море у берегов Турции

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На черноморском побережье Стамбула в районе Чаталджа село на мель грузовое судно, на место инцидента направлены подразделения береговой охраны, сообщают турецкие СМИ.

    Грузовое судно село на мель на пляже Чилингез в районе Чаталджа на черноморском побережье Стамбула, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.

    На место происшествия направлены подразделения береговой охраны, специалисты начали подготовку к снятию судна с мели. Информация о причинах происшествия, названии, флаге и типе судна пока отсутствует.

    По внешнему виду оказавшееся на мели судно напоминает крупный сухогруз или танкер. Информации о пострадавших или загрязнении акватории не поступало.

    Во вторник власти Стамбула предупреждали о сильном ветре и штормовых порывах до 80 км/ч в отдельных районах города и его предместьях, в том числе в Чаталдже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Черном море при атаке беспилотников на судно погиб капитан.

    В начале месяца МВД Румынии заявило о спасении 11 человек с загоревшегося в акватории судна.

    Летом атакованный беспилотником сухогруз сел на мель в Черном море.

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    12 октября 2026, 21:41 • Новости дня
    В Германии задержали подозреваемых в поджоге шлюза Starlink в Польше

    Туск: В Германии задержали граждан Турции за поджог шлюза Starlink в Польше

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкая полиция арестовала двоих граждан Турции по подозрению в поджоге наземного шлюза спутниковой связи Starlink под Варшавой, сообщил польский премьер-министр Дональд Туск.

    Возгорание на станции с наземным шлюзом спутниковой связи произошло в ночь на 24 сентября в населенном пункте Воля Кробовская. Этот объект обслуживает Европейский регион, включая Украину, заявил Туск, передает ТАСС.

    «По заданию польских спецслужб германская полиция задержала двоих турецких граждан, подозреваемых в поджоге шлюза Starlink в Мазовии», – сообщил глава польского правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом во Франции премьера Польши Дональда Туска назвали «истеричным евроястребом» из-за «Северных потоков».

    В прошлом году Туск потребовал от Владимира Зеленского данные об устроивших диверсию в Польше украинцах.

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    14 октября 2026, 12:40 • Новости дня
    В Стамбуле задержали разыскиваемого за хищение американца Шулера

    Medyatava: В Турции задержали американца Шулера за хищение 1,5 млрд долларов

    Турецкая полиция задержала в Стамбуле американского бизнесмена Ричарда Шулера, который разыскивался по линии Интерпола за мошенничество на сумму около 1,5 млрд долларов.

    Американец разыскивался Финляндией по обвинению в крупном мошенничестве с отягчающими обстоятельствами, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкое издание Medyatava.

    «Полицейский спецназ в результате совместной операции с разведкой задержал Шулера в его квартире в районе Бешикташ. В результате обыска конфискованы 64 наручных часов Rolex и Patek Philippe, 4 млн долларов наличными, драгоценности и оружие в большом количестве», – сообщило издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце разыскиваемого Интерполом за мошенничество россиянина задержали в Турции.

    В прошлом году США депортировали в Россию разыскиваемого Интерполом за мошенничество мужчину.

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    14 октября 2026, 21:50 • Новости дня
    Болгария, Румыния и Турция начали готовить план безопасности Черного моря

    Politico: Болгария, Румыния и Турция готовят план безопасности Черного моря

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Болгария совместно с Румынией и Турцией работает над инициативой по защите свободы судоходства в Черном море на фоне участившихся атак на суда.

    Болгария, Румыния и Турция работают над инициативой по безопасности в Черном море. Премьер-министр Болгарии Румен Радев планирует представить эту инициативу на саммите Европейского совета 15 и 16 октября, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico.

    Издание подчеркивает, что вопрос безопасности судоходства станет одним из центральных на предстоящем саммите. В проекте заявления по итогам саммита будет подчеркнута необходимость незамедлительного восстановления безопасного прохода для грузовых судов с зерном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Болгарии обсудил с послом России атаки дронов на суда в Черном море.

    Ранее София запросила помощь ЕС и НАТО после инцидентов.

    А в конце прошлой недели уже Турция предложила России и Украине два коридора безопасности в акватории.

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    15 октября 2026, 14:37 • Новости дня
    Лавров предложил провести встречу в формате «3+3» в Азербайджане

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следующую встречу консультативной региональной платформы «3+3» можно провести в Азербайджане, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Новую встречу в формате «3+3» (Азербайджан, Грузия, Армения, Россия, Турция и Иран) можно провести в Азербайджане, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, передает ТАСС.

    «Я бы упомянул формат, который был инициирован Азербайджаном и Турцией, это формат «3+3» – Азербайджан, Грузия, Армения и Россия, Турция, Иран. Мы встречались несколько раз, и сейчас ждем, когда договорятся Армения и Азербайджан о том, кто следующий будет принимать встречу министров иностранных дел этой группы», – сказал Лавров.

    По его словам, ближайшую встречу можно провести в Азербайджане, а следующую – в Ереване. Министр считает, что это было бы правильно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Баку на саммит СВМДА.

    Ранее главы МИД Армении и Азербайджана обсудили продвижение мирной повестки.

    Ранее сообщалось, что Лавров счел своевременным возобновление встреч в формате «3+3».

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    14 октября 2026, 11:39 • Новости дня
    Пассажирам развернувшихся по пути из Турции в Москву самолетов поменяли билеты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пассажирам рейсов, которые накануне вылетели из Турции в Москву, но были вынуждены развернуться из-за ограничений в столичных аэропортах, меняют билеты на другие даты на фоне нехватки гостиничных номеров в Стамбуле.

    Пассажирам самолетов, летевших накануне из Турции в Москву и развернувшихся в полете из-за ограничений в аэропортах столицы, оформляют билеты на другие рейсы. Людей пересаживают на ближайшие и вечерние вылеты, а также на отправления в четверг, передает ТАСС.

    Из-за большого числа прибывших в новом международном аэропорту Стамбула затянулся процесс предоставления гостиничных номеров. Мест в ближайших отелях не хватает, поэтому часть людей расселяют на другом берегу города, а остальные продолжают стоять в очереди.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду из-за ограничений в аэропортах Москвы перенаправили более 30 самолетов.

    Во вторник летевшие из Турции рейсы развернулись над Литвой.

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    13 октября 2026, 08:21 • Новости дня
    Правоохранители задержали двух заместителей мэра в Анкаре

    Haberturk: В Анкаре задержали двух заместителей мэра муниципалитета Этимесгут

    Tекст: Мария Иванова

    Турецкие правоохранительные органы провели операцию в муниципалитете Этимесгут в Анкаре, задержав 25 человек, в том числе двух заместителей мэра.

    В Турции прошла полицейская операция в муниципалитете Этимесгут в Анкаре, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Haberturk.

    «В рамках операции задержаны 25 человек, в том числе два заместителя мэра», – сообщил телеканал.

    Причины операции пока не уточняются. Ранее в отношении муниципалитета Этимесгут было начато расследование по подозрению в коррупции и нарушениях при проведении муниципальных закупок и тендеров. В июле 2026 года в ходе операции по этому делу были задержаны десятки человек, включая мэра Этимесгута Эрдаля Бешикчиоглу и его заместителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, год назад СМИ сообщили о задержании 48 человек по делу муниципалитета Стамбула.

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    15 октября 2026, 06:28 • Новости дня
    В обменных пунктах Анкары возник дефицит наличных рублей

    В банках и обменных пунктах столицы Турции зафиксировали нехватку рублей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обменные пункты и отделения государственных банков в центре Анкары столкнулись с нехваткой наличных российских рублей.

    В районе Чанкая турецкой столицы наблюдается дефицит российской валюты, передает РИА «Новости».

    «На рынке наблюдается нехватка наличных рублей. В отдельных обменных пунктах может не оказаться необходимого объема российской валюты, поэтому клиентам приходится обращаться в другие пункты обмена. Проще говоря, искать», – заявил руководитель одного из обменников Бурак Дикбаш.

    По его словам, дефицит создает неудобства для клиентов, а опубликованный официальный курс не гарантирует наличия валюты в кассе. Он посоветовал заранее уточнять наличие рублей, особенно при операциях с крупными суммами.

    Российской валюты также не оказалось в одном из отделений государственного банка Ziraat Bankasi. Источник в Центральном банке Турции пояснил, что точные причины дефицита пока выясняются, однако ситуация может быть связана с международными санкциями против России, ограничениями на трансграничные платежи или особенностями поставок наличной валюты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее США сняли американские санкции с Турции за комплексы С-400. До этого Вашингтон вывел из-под санкций три компании. Также турецкий источник сообщил о надежде страны на отмену антироссийских ограничений.

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    15 октября 2026, 10:35 • Новости дня
    Российским туристам в Стамбуле дали советы на фоне рекордных ливней

    Российский союз туриндустрии выпустил памятку из-за ливней в Стамбуле

    Tекст: Вера Басилая

    Российский союз туриндустрии рекомендовал находящимся в Стамбуле путешественникам проверять график работы достопримечательностей и статус авиарейсов из-за обрушившихся на город сильных дождей.

    Перед посещением туристических объектов Стамбула россиянам необходимо проверять их график работы, а также избегать затопленных участков на улицах города, сообщает Российский союз туриндустрии.

    В организации посоветовали путешественникам перед выездом в аэропорт уточнять статус рейса у авиакомпании или на онлайн-табло. Из-за плохих погодных условий расписание полетов может меняться, а самолеты – перенаправляться на запасные аэродромы. Туристам, самостоятельно организующим трансфер, рекомендовано закладывать дополнительное время на дорогу, а в случае организованной поездки – оставаться на связи с представителем туроператора.

    Губернатор турецкой провинции Давут Гюль сообщил, что объем выпавших накануне осадков стал рекордным в современной истории Стамбула и достиг 200 мм. Предыдущий максимум был зафиксирован в сентябре 1981 года, когда на город пролилось более 136 мм осадков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пассажирам развернувшихся по пути из Турции в Москву самолетов поменяли билеты.

    Во вторник летевшие из Турции рейсы развернулись над Литвой.

     В январе авиакомпания AJet отменила десятки рейсов из-за сильного снегопада в Стамбуле.

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    15 октября 2026, 14:28 • Новости дня
    Глава МИД Турции Фидан покинул зал во время речи президента Израиля

    Представители пяти стран покинули саммит в Баку при выступлении главы Израиля

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и представители еще нескольких государств покинули зал заседаний на саммите в Баку во время выступления президента Израиля Ицхака Герцога.

    Во время выступления израильского лидера на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии зал заседаний покинули делегации нескольких государств, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал NewsPulse.

    Помимо турецкого министра, из помещения вышли представители Ирана, Пакистана, Палестины и Кувейта.

    Отношения между Анкарой и Тель-Авивом резко обострились после начала израильской операции в секторе Газа в октябре 2023 года. Турецкие власти жестко раскритиковали действия армии обороны Израиля, а в мае 2024 года приостановили торговлю с еврейским государством до прекращения атак на палестинский анклав и обеспечения бесперебойных поставок гуманитарной помощи. В настоящее время страны поддерживают контакты только по линии спецслужб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг иранская делегация также покинула саммит в Баку во время выступления израильского президента.

    В прошлом месяце Турция жестко ответила на слова главы Минобороны Израиля о президенте Реджепе Тайипе Эрдогане.

    Летом Анкара призвала к международной политической изоляции еврейского государства.

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    15 октября 2026, 12:38 • Новости дня
    Лавров встретился с Фиданом в Баку

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку, сообщила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

    «Беседа глав МИД России и Турции на полях саммита СВМДА в Баку», – написала она в своем Telegram-канале, опубликовав фотографию со встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг турецкий министр выразил надежду на встречу с российским коллегой.

    В среду Лавров прибыл в Баку на саммит СВМДА.

    Ван И призвал Россию и Китай укреплять сплоченность в Евразии.

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      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отказаться от навязанных услуг и вернуть деньги в 2026 году: заявление, сроки и порядок возврата

      С 1 сентября 2025 года продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов запрещено заранее проставлять за покупателя согласие на дополнительные товары и услуги или создавать условия, при которых такое согласие считается данным автоматически. Если дополнительную услугу подключили или продали без согласия потребителя, он вправе отказаться от нее и потребовать деньги обратно, причем на возврат отводится три дня. Для услуг, добровольно приобретенных вместе с кредитом, страховок и обычных договоров оказания услуг действуют другие правила и сроки. Рассказываем, как отказаться от навязанных услуг в 2026 году, написать заявление на возврат денег и куда обращаться, если компания отказывается платить.

    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

    • Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов

      Столовая ложка помогает быстро отмерить продукты без кухонных весов, но одинаковый объем не означает одинаковый вес. В стандартной столовой ложке помещается около 15 мл жидкости, а количество граммов зависит от плотности продукта и от того, набрана ложка с горкой или без нее. Разбираемся, сколько граммов муки, сахара, соли, меда, масла, круп и других ингредиентов содержится в одной столовой ложке, и приводим удобные таблицы для готовки.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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