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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Зеленский хамит Трампу

    Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Германия становится главной угрозой для Европы

    Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Дизельная сделка запустила эрозию санкционного режима

    Снятием санкций Трамп еще раз показал, что единого западного фронта против России уже не существует, а попытки Киева и Европы его восстановить, подключив США к жесткому давлению на Москву, терпят крах.

    4 комментария
    15 октября 2026, 14:31 • Новости дня

    Число жертв ливней в Стамбуле выросло до трех человек

    Число жертв непогоды в Стамбуле выросло до трех человек

    В Стамбуле в результате сильных ливней число жертв увеличилось до трех человек, продолжаются поиски еще четырех пропавших, сообщил турецкий телеканал TRT Haber.

    В четверг спасатели обнаружили тело мужчины у водоема в районе Кагытхане, передает ТАСС со ссылкой на TRT Haber.

    Ранее власти Стамбула сообщали о гибели двух человек. Губернатор турецкого мегаполиса Давут Гюль отметил, что спасатели эвакуировали 2 722 человека в ходе ликвидации последствий непогоды. В ряде районов продолжаются работы по восстановлению поврежденной инфраструктуры.

    По прогнозам метеорологов, дожди в Стамбуле и его окрестностях продлятся до конца недели. Местные власти объявили желтый код метеорологической опасности и продлили на пятницу отмену занятий в школах города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российским туристам в Стамбуле дали советы на фоне рекордных ливней.

    В среду пассажирам развернувшихся по пути из Турции в Москву самолетов поменяли билеты.

    14 октября 2026, 15:19 • Новости дня
    У берегов Турции нашли древнейшее в мире затонувшее судно

    Минкультуры Турции: Археологи обнаружили древнейшее в мире затонувшее судно

    Tекст: Мария Иванова

    Группа ученых из университета Акдениз обнаружила у турецкого острова Кекова обломки древнейшего в мире затонувшего торгового судна.

    «Мы обнаружили следы древнейшего в мире затонувшего судна. Обнаруженные амфоры, которым 4,7 тыс. лет, позволяют получить информацию о морской торговле на берегах Турции. Предположительно, эти сосуды использовались для транспортировки оливкового масла или вина, они свидетельствуют о торговле и межкультурной коммуникации в Восточном Средиземноморье», – заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, передает РИА «Новости».

    По его словам, анализ показал, что найденные на судне амфоры, вероятнее всего, были изготовлены в долине реки Иордан. Подобные сосуды ранее находили в Египте, на Крите и на руинах Трои.

    Министр добавил, что особый интерес представляет амфора с двумя отверстиями и девятью символами. По предположению ученых, она могла служить маслобойкой, что указывает на возможность производства моряками масла или сыра во время долгих плаваний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце археологи нашли тысячи керамических сосудов с древнего корабля у берегов Антальи.

    В январе ученые обнаружили руины монастыря византийских монахов в Египте.

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    13 октября 2026, 00:05 • Новости дня
    Летевшие из Турции в Москву самолеты развернулись над Литвой

    Tекст: Антон Антонов

    Три пассажирских самолета, летевших из Турции в Москву, развернулись над Литвой и начали возвращаться из-за ограничений в аэропорту Внуково, сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

    Ожидается, что самолеты приземлятся в Стамбуле. «Рейсы, следовавшие из Измира, Антальи и Стамбула в московский аэропорт Внуково, развернулись в воздушном пространстве Литвы и взяли обратный курс», – приводит текст сообщения ТАСС.

    Ряд рейсов, летевших во Внуково, был перенаправлен в другие аэропорты из-за ограничений. Это 14 рейсов из Минска, Стамбула, Петербурга, Астаны, Антальи, Хургады, Калининграда, Дубая и Измира. Самолеты ушли в Шереметьево, Домодедово, Нижний Новгород и Минск.

    В Росавиации сообщали, что во Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник системы противовоздушной обороны отразили атаку десяти беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы.

    В воскресенье аэропорты Московского региона приостановили прием и выпуск самолетов. Из-за этого более 25 летевших в Москву рейсов ушли на запасные аэродромы. Позже столичные аэропорты вернулись к штатному режиму работы.

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    15 октября 2026, 11:29 • Видео / Жизнь после боя
    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации

    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации. Рассказ ветерана СВО

    Ветеран СВО Адольф Бахитов, врач по образованию, вплоть до своего ранения лечил и спасал бойцов. Он уверен, что отдал долг Родине, но всегда готов вернуться в зону боевых действий.

    Почему боль в 15 баллов по 10-бальной шкале не приносит страдания? Какой спорт помогает вернуться к жизни? Как получить все выплаты по ранениям?
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    14 октября 2026, 15:48 • Новости дня
    В Турции задержали 33 человека за связи с ФЕТО и ИГ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр юстиции Турции Акын Гюрлек заявил о задержании 33 человек в ходе операций против запрещенной в стране организации ФЕТО и террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

    Турецкие силовики провели четыре операции в Измире, Эскишехире и Агры, в результате которых под стражу были взяты подозреваемые в причастности к экстремистской деятельности, передает ТАСС.

    «Сегодня в Измире, Эскишехире и Агры при координации с органами прокуратуры в результате совместных действий полиции и жандармерии были проведены четыре отдельные операции против террористических организаций ФЕТО и ИГ. В рамках операций из 35 подозреваемых 33 были задержаны», – сообщил Гюрлек.

    По словам главы ведомства, правоохранители получили важную информацию о финансовых связях ФЕТО. Выяснилось, что через связанную с организацией американскую компанию проходили денежные переводы за турецкие товары. Следствие полагает, что эти средства могли использоваться для финансирования восстановления структуры ФЕТО.

    Кроме того, в ходе операции в Агры был задержан один подозреваемый по делу о финансировании группировки ИГ. Еще один фигурант находится за границей, второго продолжают искать на территории Турции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае турецкая разведка захватила в Сирии организаторов терактов.

    Полиция задержала более 300 сторонников ИГ.

    В прошлом году правоохранители задержали почти 300 подозреваемых в связях с ИГ.

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    14 октября 2026, 18:45 • Новости дня
    В ДТП с пассажирским автобусом в Анталье пострадали семь россиян

    Tекст: Ольга Иванова

    В турецкой провинции Анталья семеро граждан России получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса.

    В районе Коркутели произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, среди пассажиров которого находились российские туристы, передает ТАСС.

    «По информации, полученной от турецких компетентных органов, сегодня в районе Коркутели провинции Анталья произошло ДТП, в результате которого пострадали семеро российских граждан. Они были доставлены в местную больницу. На данный момент в медучреждении остаются двое пострадавших, остальные, в том числе дети, выписаны», – сообщили в генконсульстве России в Анталье.

    В диппредставительстве добавили, что обращений к ним по данной ситуации пока не поступало, однако дипломаты держат вопрос на контроле и готовы оказать необходимое консульское содействие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Турции сообщили о 40 пострадавших в дорожно-транспортном происшествии.

    Российское посольство подтвердило отсутствие соотечественников в другом попавшем в аварию автобусе.

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    14 октября 2026, 15:09 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Фиджи

    У берегов Фиджи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9

    Tекст: Мария Иванова

    Подземные толчки магнитудой 5,9 были зафиксированы в районе островов Фиджи на глубине более 500 км.

    Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в районе островов Фиджи в среду в 22:49 по местному времени (13:49 мск), передает РИА «Новости» со ссылкой на австралийское государственное геологическое агентство.

    Очаг землетрясения залегал на глубине 574 км. Информации об угрозе цунами не поступало, данных о пострадавших и повреждениях также нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле у побережья Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,1.

    В 2024 году у берегов островного государства зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,3.

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    14 октября 2026, 03:56 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у восточного побережья Камчатки

    Tекст: Антон Антонов

    В Тихом океане у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

    Эпицентр находился в 203 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского, очаг располагался на глубине около 60 км под морским дном, передает РИА «Новости».

    В главке МЧС России по Камчатскому краю сообщили, что толчки не ощущались в населенных пунктах региона и тревога цунами не объявлялась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях землетрясение магнитудой 3,8 произошло в Ставропольском крае.

    На Камчатке 30 июля 2025 года произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8.

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    14 октября 2026, 14:46 • Новости дня
    Грузовое судно село на мель на черноморском побережье Стамбула

    Грузовое судно село на мель в Черном море у берегов Турции

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На черноморском побережье Стамбула в районе Чаталджа село на мель грузовое судно, на место инцидента направлены подразделения береговой охраны, сообщают турецкие СМИ.

    Грузовое судно село на мель на пляже Чилингез в районе Чаталджа на черноморском побережье Стамбула, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.

    На место происшествия направлены подразделения береговой охраны, специалисты начали подготовку к снятию судна с мели. Информация о причинах происшествия, названии, флаге и типе судна пока отсутствует.

    По внешнему виду оказавшееся на мели судно напоминает крупный сухогруз или танкер. Информации о пострадавших или загрязнении акватории не поступало.

    Во вторник власти Стамбула предупреждали о сильном ветре и штормовых порывах до 80 км/ч в отдельных районах города и его предместьях, в том числе в Чаталдже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Черном море при атаке беспилотников на судно погиб капитан.

    В начале месяца МВД Румынии заявило о спасении 11 человек с загоревшегося в акватории судна.

    Летом атакованный беспилотником сухогруз сел на мель в Черном море.

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    12 октября 2026, 21:41 • Новости дня
    В Германии задержали подозреваемых в поджоге шлюза Starlink в Польше

    Туск: В Германии задержали граждан Турции за поджог шлюза Starlink в Польше

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкая полиция арестовала двоих граждан Турции по подозрению в поджоге наземного шлюза спутниковой связи Starlink под Варшавой, сообщил польский премьер-министр Дональд Туск.

    Возгорание на станции с наземным шлюзом спутниковой связи произошло в ночь на 24 сентября в населенном пункте Воля Кробовская. Этот объект обслуживает Европейский регион, включая Украину, заявил Туск, передает ТАСС.

    «По заданию польских спецслужб германская полиция задержала двоих турецких граждан, подозреваемых в поджоге шлюза Starlink в Мазовии», – сообщил глава польского правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом во Франции премьера Польши Дональда Туска назвали «истеричным евроястребом» из-за «Северных потоков».

    В прошлом году Туск потребовал от Владимира Зеленского данные об устроивших диверсию в Польше украинцах.

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    14 октября 2026, 12:40 • Новости дня
    В Стамбуле задержали разыскиваемого за хищение американца Шулера

    Medyatava: В Турции задержали американца Шулера за хищение 1,5 млрд долларов

    Турецкая полиция задержала в Стамбуле американского бизнесмена Ричарда Шулера, который разыскивался по линии Интерпола за мошенничество на сумму около 1,5 млрд долларов.

    Американец разыскивался Финляндией по обвинению в крупном мошенничестве с отягчающими обстоятельствами, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкое издание Medyatava.

    «Полицейский спецназ в результате совместной операции с разведкой задержал Шулера в его квартире в районе Бешикташ. В результате обыска конфискованы 64 наручных часов Rolex и Patek Philippe, 4 млн долларов наличными, драгоценности и оружие в большом количестве», – сообщило издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце разыскиваемого Интерполом за мошенничество россиянина задержали в Турции.

    В прошлом году США депортировали в Россию разыскиваемого Интерполом за мошенничество мужчину.

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    14 октября 2026, 21:50 • Новости дня
    Болгария, Румыния и Турция начали готовить план безопасности Черного моря

    Politico: Болгария, Румыния и Турция готовят план безопасности Черного моря

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Болгария совместно с Румынией и Турцией работает над инициативой по защите свободы судоходства в Черном море на фоне участившихся атак на суда.

    Болгария, Румыния и Турция работают над инициативой по безопасности в Черном море. Премьер-министр Болгарии Румен Радев планирует представить эту инициативу на саммите Европейского совета 15 и 16 октября, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico.

    Издание подчеркивает, что вопрос безопасности судоходства станет одним из центральных на предстоящем саммите. В проекте заявления по итогам саммита будет подчеркнута необходимость незамедлительного восстановления безопасного прохода для грузовых судов с зерном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Болгарии обсудил с послом России атаки дронов на суда в Черном море.

    Ранее София запросила помощь ЕС и НАТО после инцидентов.

    А в конце прошлой недели уже Турция предложила России и Украине два коридора безопасности в акватории.

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    13 октября 2026, 03:28 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Панаме

    Tекст: Антон Антонов

    Землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано в Панаме в 32 км к юго-западу от города Сона, следует из предварительного отчета Института наук о Земле при Университете Панамы.

    Подземные толчки зарегистрировали в 02.20 мск, при этом, по данным сейсмологов, очаг землетрясения располагался на глубине 5 км, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Панаме было зафиксировали около 25 после сильного землетрясения, которое ранее произошло в стране.

    Российский союз туриндустрии тогда заявил об отсутствии обращений от российских туристов в связи с этим землетрясением.

    Местные власти тогда сообщили, что подземные толчки разрушили более 400 зданий.

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    15 октября 2026, 14:37 • Новости дня
    Лавров предложил провести встречу в формате «3+3» в Азербайджане

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следующую встречу консультативной региональной платформы «3+3» можно провести в Азербайджане, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Новую встречу в формате «3+3» (Азербайджан, Грузия, Армения, Россия, Турция и Иран) можно провести в Азербайджане, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, передает ТАСС.

    «Я бы упомянул формат, который был инициирован Азербайджаном и Турцией, это формат «3+3» – Азербайджан, Грузия, Армения и Россия, Турция, Иран. Мы встречались несколько раз, и сейчас ждем, когда договорятся Армения и Азербайджан о том, кто следующий будет принимать встречу министров иностранных дел этой группы», – сказал Лавров.

    По его словам, ближайшую встречу можно провести в Азербайджане, а следующую – в Ереване. Министр считает, что это было бы правильно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Баку на саммит СВМДА.

    Ранее главы МИД Армении и Азербайджана обсудили продвижение мирной повестки.

    Ранее сообщалось, что Лавров счел своевременным возобновление встреч в формате «3+3».

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    14 октября 2026, 11:39 • Новости дня
    Пассажирам развернувшихся по пути из Турции в Москву самолетов поменяли билеты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пассажирам рейсов, которые накануне вылетели из Турции в Москву, но были вынуждены развернуться из-за ограничений в столичных аэропортах, меняют билеты на другие даты на фоне нехватки гостиничных номеров в Стамбуле.

    Пассажирам самолетов, летевших накануне из Турции в Москву и развернувшихся в полете из-за ограничений в аэропортах столицы, оформляют билеты на другие рейсы. Людей пересаживают на ближайшие и вечерние вылеты, а также на отправления в четверг, передает ТАСС.

    Из-за большого числа прибывших в новом международном аэропорту Стамбула затянулся процесс предоставления гостиничных номеров. Мест в ближайших отелях не хватает, поэтому часть людей расселяют на другом берегу города, а остальные продолжают стоять в очереди.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду из-за ограничений в аэропортах Москвы перенаправили более 30 самолетов.

    Во вторник летевшие из Турции рейсы развернулись над Литвой.

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    13 октября 2026, 05:54 • Новости дня
    Президент Панамы сообщил о 6 тыс. пострадавших при землетрясении

    Президент Мулино: Землетрясение в Панаме затронуло более 6 тыс. человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате землетрясения в Панаме пострадали более 6 тыс. человек, однако человеческих жертв удалось избежать, заявил президент республики Хосе Рауль Мулино.

    «На настоящий момент обследовано 1 744 дома, пострадали 6 174 человека. Эта цифра будет обновляться по мере проверки», – заявил глава государства, передает ТАСС.

    Мулино отметил значительную разрушительную силу подземных толчков. Специалисты продолжают оценивать ущерб, в то время как правительство организовало доставку продовольствия и воды, восстановление инфраструктуры и электроснабжения.

    Президент пообещал не экономить на помощи пострадавшим и сообщил о планах выделить материалы для ремонта, а также привлечь подрядчиков для строительства новых домов.

    Кроме того, он призвал граждан доверять только официальной информации и опроверг слухи о цунами и перекрытии моста Америк.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Панаме произошло землетрясение магнитудой 6,4.

    В субботу зафиксировали около 25 афтершоков. В тот же день Российский союз туриндустрии сообщил об отсутствии обращений от граждан России.

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    13 октября 2026, 08:21 • Новости дня
    Правоохранители задержали двух заместителей мэра в Анкаре

    Haberturk: В Анкаре задержали двух заместителей мэра муниципалитета Этимесгут

    Tекст: Мария Иванова

    Турецкие правоохранительные органы провели операцию в муниципалитете Этимесгут в Анкаре, задержав 25 человек, в том числе двух заместителей мэра.

    В Турции прошла полицейская операция в муниципалитете Этимесгут в Анкаре, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Haberturk.

    «В рамках операции задержаны 25 человек, в том числе два заместителя мэра», – сообщил телеканал.

    Причины операции пока не уточняются. Ранее в отношении муниципалитета Этимесгут было начато расследование по подозрению в коррупции и нарушениях при проведении муниципальных закупок и тендеров. В июле 2026 года в ходе операции по этому делу были задержаны десятки человек, включая мэра Этимесгута Эрдаля Бешикчиоглу и его заместителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, год назад СМИ сообщили о задержании 48 человек по делу муниципалитета Стамбула.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

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      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

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      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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