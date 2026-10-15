Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.3 комментария
Число жертв ливней в Стамбуле выросло до трех человек
Число жертв непогоды в Стамбуле выросло до трех человек
В Стамбуле в результате сильных ливней число жертв увеличилось до трех человек, продолжаются поиски еще четырех пропавших, сообщил турецкий телеканал TRT Haber.
В четверг спасатели обнаружили тело мужчины у водоема в районе Кагытхане, передает ТАСС со ссылкой на TRT Haber.
Ранее власти Стамбула сообщали о гибели двух человек. Губернатор турецкого мегаполиса Давут Гюль отметил, что спасатели эвакуировали 2 722 человека в ходе ликвидации последствий непогоды. В ряде районов продолжаются работы по восстановлению поврежденной инфраструктуры.
По прогнозам метеорологов, дожди в Стамбуле и его окрестностях продлятся до конца недели. Местные власти объявили желтый код метеорологической опасности и продлили на пятницу отмену занятий в школах города.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российским туристам в Стамбуле дали советы на фоне рекордных ливней.
В среду пассажирам развернувшихся по пути из Турции в Москву самолетов поменяли билеты.