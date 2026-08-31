В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.5 комментариев
МИД Непала сообщил о пропаже 590 иностранцев после мощного наводнения
Жертвами мощного наводнения и оползня на севере Непала стали 919 человек, более 10 тысяч спасены, сотни иностранных граждан до сих пор не найдены.
Порядка 590 иностранцев числятся пропавшими без вести после разрушительного наводнения в Непале, передает РИА «Новости».
Стихийное бедствие обрушилось на северные районы страны в среду утром.
«Порядка 590 иностранных граждан все еще числятся пропавшими без вести, из 39 стран», – говорится в заявлении на официальном сайте МИД Непала. Мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коши после землетрясения и вызванного им оползня.
Число погибших в результате трагедии возросло до 919 человек. Спасателям удалось эвакуировать более 10 тыс. пострадавших, среди которых свыше 323 граждан других государств. Ранее сообщалось о 781 жертве и более 2000 пропавших без вести.
Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших в результате наводнения на севере Непала превысило 900 человек. Спасатели вывезли из зоны бедствия более восьми тысяч пострадавших.
Во время разрушительного паводка без вести пропали восемь граждан России.