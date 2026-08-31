  • Новость часаПутин прибыл в Бишкек на саммит ШОС
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Американские авианосцы отправятся в прошлое
    Стубб поведал об обещании Китая не допустить ядерный удар по Украине
    Названы шесть главных проблем фон дер Ляйен
    Украинская певица заявила о русскоязычном Киеве
    СВР: Европа подготовила масштабный план срыва выборов в России
    Эксперт: Иран нащупал болевую точку США на Ближнем Востоке
    Израиль и Греция договорились о создании системы ПРО «Щит Ахиллеса»
    Эксперт: Лавров указал Западу на первенство России в Арктике
    Самолет Ил-114-300 прилетел на Восточный экономический форум
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Почему Россия – не Иран

    В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.

    6 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева На козни Европы Россия веками отвечала достоинством

    Москва унаследовала от своих царственных предшественников вовсе не малахольное «бескорыстие». Глядя на современную международную политику, не устаешь поражаться тому, насколько морально выше выглядит наша страна на фоне мелкой позорной суеты ее противников.

    4 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Немцев из Таганрога прогнал страх второго Сталинграда

    30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.

    2 комментария
    31 августа 2026, 14:34 • Новости дня

    Эксперт: Лавров указал Западу на первенство России в Арктике

    Политолог Асафов: Лавров указал Западу на первенство России в Арктике

    Эксперт: Лавров указал Западу на первенство России в Арктике
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Арктика остается территорией ключевых интересов России. Москва постоянно указывает Западу на недопустимость провокаций в регионе. При этом НАТО считывает сигналы, но продолжает милитаризацию арктической зоны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее глава МИД России Сергей Лавров в своей статье рассказал о вызовах и возможностях в Арктике.

    «Арктика довольно давно воспринимается как пространство будущей ожесточенной конкуренции России и Запада. Регион прочно вошел в повестку западных аналитических центров и государственных институций, занимающихся концепциями безопасности, например – Пентагона. Тогда начали появляться сложности в работе Арктического совета», – напомнил политолог Александр Асафов.

    Так как в последние годы Россия продемонстрировала ряд успехов на арктическом направлении – новый этап эксплуатации Северного морского пути, развитие инфраструктуры, сотрудничество с зарубежными партнерами – оппоненты активизировали попытки создания новых угроз.

    На этом фоне спикер полагает: «Статья Лаврова подчеркивает и закрепляет первенство России в Арктике». «Министр напоминает всем, в том числе Западу, о том, что арктическая зона остается регионом ключевых интересов Москвы. Потому отстаивать свои позиции российская сторона будет всеми доступными инструментами», – детализировал аналитик.

    «В этом смысле важен посыл Лаврова о неприемлемости практики недобросовестной конкуренции со стороны западных стран. Другими словами, глава МИД в очередной раз показывает, что давить на Россию бесперспективно», – заметил политолог. Вместе с тем, уточнил он, публикация является также приглашением к сотрудничеству всех, кто имеет схожее с Москвой понимание развития международных отношений.

    Отдельно спикер отметил тезис главы МИД о дегрессии работы Арктического совета. «Механизм фактически находится в спящем состоянии с марта 2022 года. При этом важно понимать, что Москва готова к сотрудничеству в этом формате, но лишь на основе взаимного учета интересов всех стран», – продолжает Асафов.

    Если Запад продолжит маргинализировать площадку, то Россия будет развивать Арктику в рамках других соглашений и программ с партнерами из Китая, Индии, Бразилии, Индонезии, Ирана, считает он.

    «У России есть прорывные энергетические технологии, уникальный ледокольный флот и множество других инструментов для освоения Арктики. Кроме того, в распоряжении Москвы имеются все необходимые средства для защиты своих интересов в регионе», – детализировал собеседник.

    Что примечательно, Запад слышит и считывает все эти сигналы, заметил политолог. «Тем не менее члены НАТО продолжают создавать атмосферу недоверия и совершать провокационные шаги в регионе», – резюмировал спикер.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о векторе НАТО на милитаризацию арктического региона и создание там очагов международной напряженности. Об этом говорится в статье министра «Международное сотрудничество в Арктике: вызовы и возможности», опубликованной на портале Arctic.ru.

    По его словам, страны альянса подчеркивают свое несогласие с позицией Москвы по поводу сохранения арктического региона в качестве зоны мира и сотрудничества. «В феврале 2026 года НАТО приступила к проведению операции «Арктический часовой», направленной на расширение своего военного присутствия в высоких широтах. В непосредственной близости от наших северных рубежей ведутся усиленные военные приготовления», – отметил Лавров.

    Дипломат напомнил: масштабные учения агрессивной направленности проводятся с подключением внерегиональных стран. На этом фоне в северных широтах появляются новые элементы командно-штабной структуры НАТО. «Свои истинные мотивы натовцы и другие западники не скрывают, декларируя задачу превратить Арктику в новый фронт противостояния для сдерживания развития нашей страны и ее единомышленников», – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

    «Такая военная активность на Крайнем Севере создает прямые угрозы безопасности России. Повышаются риски инцидентов, которые могут спровоцировать вооруженную конфронтацию с потенциально катастрофическими последствиями», – предупредил Лавров.

    Также он обратил внимание на введение Западом нелегитимных санкций против юридических и физических лиц из стран мирового большинства, участвующих вместе с Россией в освоении Арктики. Кроме того, отметил дипломат, западные страны блокировали работу почти всех механизмов многостороннего сотрудничества на Крайнем Севере.

    «Единственным сохранившимся межправительственным форматом остается Арктический совет, созданный почти 30 лет назад – 19 сентября 1996 года», – заметил он. При этом Лавров констатировал, что в настоящий момент институт переживает серьезнейший кризис.

    «Россия готова к возобновлению полноценной деятельности Арктического совета, если другие будут работать по-честному, на основе взаимного учета законных интересов всех участников. Однако готовы и к сценарию, который сейчас разыгрывают натовские страны в организации, предпринимая попытки обсуждать арктические проблемы без России в своем узком кругу и тем самым по сути ведя дело к дискредитации и маргинализации Арктического совета», – заметил министр.

    По его словам, на любые недружественные действия Москва и впредь будет давать адекватные ответы. Россия продолжит защищать свои национальные интересы всеми имеющимися средствами, предупредил дипломат.

    Лавров также напомнил, что неоднократно подчеркивал президент России Владимир Путин: Москва открыта для всех партнеров, кто готов участвовать в развитии Арктики на основе равноправия и взаимной выгоды. «А таких за пределами круга натовских русофобов – абсолютное большинство», – указал глава МИД.

    В числе перспективных направлений он назвал разработку природных ресурсов, эксплуатацию Трансарктического транспортного коридора, создание промышленной, транспортной и туристической инфраструктуры. «Приоритетами останутся повышение благосостояния жителей Крайнего Севера, сохранение северной природы и проведение научных исследований», – подчеркнул министр.

    О противодействии Москвы деструктивным шагам западных стран в Арктике заявил также в понедельник Николай Патрушев, помощник президента России, председатель Морской коллегии.

    «В высоких широтах западные страны предпринимают усилия, направленные на подрыв экономических и оборонных возможностей нашей страны. Всячески препятствуют формированию международной морской логистики и безопасности в Арктике. Безусловно, Россия преодолеет все трудности», – подчеркнул Патрушев.

    Напомним, 15 августа стартовал первый в истории регулярный рейс через Северный морской путь. Китайская судоходная компания Sea Legend Line отправила из порта Нинбо контейнеровоз Dubai Tower. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как транспортная артерия становится не только дорогой для вывоза ресурсов российского Севера, но и транзитным коридором между Азией и Европой.

    30 августа 2026, 08:13 • Новости дня
    Советник президента раскрыл истинную цель «гренландского плана» Трампа

    Кобяков заявил о планах США захватить контроль над Арктикой через Гренландию

    Советник президента раскрыл истинную цель «гренландского плана» Трампа
    @ Stefan Huwiler/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Инициатива президента США Дональда Трампа по Гренландии изначально была нацелена на установление полного контроля Вашингтона над арктическим регионом для создания альтернативного транзитного маршрута, сообщил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков.

    По словам Кобякова, план президента США по Гренландии предполагал объединение всей остальной Арктики под контролем Соединенных Штатов, передает ТАСС.

    Он заявил, что этот амбициозный маршрут задумывался как прямая альтернатива Северному морскому пути из Тихого океана в Северную Атлантику.

    «Положен под сукно», – охарактеризовал Кобяков текущее состояние американского проекта.

    Советник главы государства пояснил, что план включал Северо-Западный проход и европейский Север вплоть до российских вод Баренцева моря. Только при таком раскладе и с поддержкой скандинавских стран Вашингтон мог бы конкурировать с российским транзитным потенциалом.

    Ранее Кобяков подчеркивал, что использование Северного морского пути невозможно без участия Москвы даже летом. Ключевыми факторами безопасности маршрута выступают отечественная навигация, ледовая разведка, услуги лоцманов и развитая портовая инфраструктура.

    Накануне Антон Кобяков напомнил об обязательной круглогодичной потребности иностранных судов в российской инфраструктуре Северного морского пути.

    В начале года Дания не смогла изменить позицию Вашингтона по поводу планов включения Гренландии в состав США.

    Профессор ВШЭ Марат Баширов назвал заявления президента США амбициозной попыткой раздела Арктики.

    Комментарии (15)
    31 августа 2026, 06:15 • Новости дня
    Мерц анонсировал ответ Германии на инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига

    Мерц: Берлин согласует ответ на инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига с ЕС и НАТО

    Мерц анонсировал ответ Германии на инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига
    @ IMAGO/Andreas Gora/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Германии согласуют с партнерами по НАТО и Евросоюзу ответ на инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига, заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц.

    Мерц в интервью ARD подчеркнул, что реакция последует от Берлина, однако партнеры будут заранее проинформированы. «Она в эти дни также окончательно согласовывается с Европейским союзом, с партнерами по НАТО», – приводит его слова ZDF.

    Он отказался комментировать, кто стоял за попыткой нападения, добавил, что расследование близится к завершению.

    Политик отметил, что правительство ФРГ достигло широкого согласия по поводу предстоящей реакции, о которой будет объявлено в ближайшие дни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии планируют обвинить Россию в нападении на аэропорт Лейпцига.

    Мерц заявил о наличии улик против возможных организаторов атаки.

    При этом немецкие правоохранители подозревали Украину в инсценировке нападения для получения военной помощи.

    Комментарии (9)
    29 августа 2026, 13:44 • Видео
    В Марокко захотели кусок Испании

    Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

    Комментарии (0)
    31 августа 2026, 13:17 • Новости дня
    СВР: Европа подготовила масштабный план срыва выборов в России
    СВР: Европа подготовила масштабный план срыва выборов в России
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз и ведущие страны Европы реализуют масштабную стратегию по дестабилизации ситуации в России накануне сентябрьского единого дня голосования, сообщила Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР).

    Западные страны развернули масштабную кампанию по срыву предстоящего единого дня голосования в России, планируя дискредитировать результаты выборов и организовать кибератаки, сообщает Служба внешней разведки.

    Для достижения этой цели на июльской встрече в Париже европейские представители ориентировали власти Украины на усиление диверсионно-террористических атак на российские объекты. По замыслу организаторов, это должно посеять панику среди населения и отвлечь ресурсы государственных органов. Кроме того, представители европейских спецслужб обсуждают с Киевом планы кибератак на избирательную инфраструктуру.

    Зарубежным структурам российской несистемной оппозиции поручено распространять тезисы о нелегитимности голосования. Так, на июньской встрече в Вильнюсе и Берлине организация «Платформа ПАСЕ для диалога с российскими демократическими силами» получила задание призывать россиян к бойкоту выборов, а международное сообщество – к отказу от признания их результатов. От перебежчиков из формата «Брюссельский диалог» ожидают призывов к активному гражданскому неповиновению.

    По данным СВР, после завершения электорального цикла ПАСЕ и Европарламент готовятся выпустить заявления о непризнании результатов выборов в России. В ведомстве подчеркнули, что ни власти Украины, ни политэмигранты, ни западные круги не смогут помешать российским гражданам сделать свой выбор.

    «Россия умеет давать отпор – не только агрессорам на внешнем фронте, но и их безнадежным попыткам подорвать нашу страну изнутри», – подчеркнули в СВР.

    Ранее в Госдуме сообщили, что западные спецслужбы пытаются получить персональную информацию граждан России для подготовки диверсий.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о стремлении недружественных стран спровоцировать панику перед голосованием.

    Глава думской комиссии Василий Пискарев заявил об активной подготовке Запада к вмешательству в выборы.

    Комментарии (8)
    29 августа 2026, 09:52 • Новости дня
    В Финляндии заявили о риске оттока населения из-за закрытия границы с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Закрытие границы с Россией привело к серьезным экономическим проблемам в восточных регионах Финляндии, вызвав рост безработицы и угрозу массового оттока местных жителей, сообщил председатель финской общественной организации Naapuriseura Яури Варвикко.

    Варвикко заявил, что приграничным с Россией регионам Финляндии грозит ускорение оттока населения, преимущественно занятого в сфере туризма, передает РИА «Новости».

    «Сокращение рабочих мест в сфере туризма и торговли угрожает ускорить отток населения из регионов и повысить уровень безработицы», – сказал собеседник агентства, оценивая последствия закрытия границы для востока Финляндии.

    Председатель организации добавил, что во многих регионах уровень безработицы приближается к 20%, что примерно вдвое выше, чем на западном побережье страны. Граница Финляндии с Россией закрыта по решению финских властей с ноября 2023 года. После этого финские города, через которые проходили туристические потоки, начали испытывать экономические сложности, а бизнес там стал закрываться.

    Прекращение поездок путешественников из России спровоцировало серьезный кризис в приграничных финских регионах.

    Бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен назвал закрытие границы катастрофой для экономики Финляндии.

    Правительство Финляндии запланировало создание специальной экономической зоны на востоке страны для компенсации нанесенного ущерба.

    Комментарии (2)
    28 августа 2026, 21:27 • Новости дня
    Индия и Вьетнам заинтересовались грузоперевозками по Северному морскому пути

    Минтранс: Индия и Вьетнам заинтересовались грузоперевозками по Севморпути

    Tекст: Денис Тельманов

    Москва обсуждает запуск транзитных рейсов через арктические воды с партнерами из Азии на фоне нестабильности в логистике южных морей, сообщили в Минтрансе.

    Российское министерство транспорта активно взаимодействует с логистическими предприятиями Вьетнама и Индии по вопросам транзита, передает РИА «Новости». Глава ведомства Андрей Никитин отметил растущий международный спрос на российскую арктическую артерию в преддверии Восточного экономического форума.

    «Если говорить о международном интересе, то здесь самым конкретным примером является Китай: их компания Sea Legend Shipping запускает регулярный контейнерный сервис из Нинбо через нашу Арктику напрямую в британский порт Филикстоу», – подчеркнул министр.

    Он добавил, что диалог с новыми азиатскими партнерами продолжается.

    Северный морской путь привлекает иностранных судовладельцев благодаря статусу кратчайшего маршрута между Европой и Азией. Дополнительным фактором роста популярности российской акватории стала напряженная обстановка в Красном море и Персидском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайская компания Sealegend Shipping запустила регулярный еженедельный рейс в Европу по Северному морскому пути.

    Южнокорейский контейнеровоз PanStar Acro запланировал пробный проход по арктическому маршруту.

    Россия и Китай решили удвоить объем грузоперевозок по этой транспортной артерии к 2030 году.

    Комментарии (0)
    31 августа 2026, 00:20 • Новости дня
    Лавров обвинил НАТО в милитаризации Арктики
    Лавров обвинил НАТО в милитаризации Арктики
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Североатлантический альянс стремится превратить Арктику в очередную зону военного противостояния, говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова «Международное сотрудничество в Арктике: вызовы и возможности».

    «Сохранение Арктики в качестве зоны мира и сотрудничества отвечает интересам всего международного сообщества, и Россия, безусловно, заинтересована в этом. Вместе с тем есть и те, кто данную точку зрения не разделяет», – заявил Лавров в статье, опубликованной на arctic.ru.

    Он указал, что НАТО с февраля 2026 года проводит операцию «Арктический часовой» для расширения военного присутствия в высоких широтах. Министр отметил, что вблизи северных рубежей России ведутся усиленные военные приготовления, проходят масштабные учения с привлечением внерегиональных стран, а также появляются новые элементы командно-штабной структуры альянса.

    По его словам, такая военная активность на Крайнем Севере создает прямые угрозы безопасности России и повышает риски инцидентов, способных спровоцировать вооруженную конфронтацию с катастрофическими последствиями.

    Одновременно с созданием атмосферы недоверия в военной сфере Запад пытается подорвать законные права России в международном сотрудничестве с помощью санкций против юридических и физических лиц из стран Мирового большинства, участвующих в арктических проектах.

    Лавров подчеркнул, что натовцы и другие западные страны не скрывают истинных мотивов, декларируя задачу превратить Арктику в новый фронт противостояния для сдерживания развития России и её партнёров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, НАТО усилило противовоздушную оборону в Арктике, превратив воздушное патрулирование в комплексную систему обороны.

    Ранее посол России в Осло Николай Корчунов заявил, что Норвегия и ее партнеры по НАТО целенаправленно обостряют обстановку в регионе.

    Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников назвал миссию альянса «Арктический часовой» деструктивной для перспектив сотрудничества в Арктике.

    Комментарии (0)
    30 августа 2026, 09:37 • Новости дня
    Финский политик заявил о возмущении граждан антироссийским курсом Стубба

    Финский политик Мема заявил о возмущении граждан антироссийским курсом Стубба

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Финляндии выражают сильное недовольство внешнеполитическим курсом президента Александера Стубба, особенно в контексте отношений с Россией, заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

    Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема рассказал об отношении граждан к курсу Стубба, передает ТАСС.

    «Жители Финляндии глубоко возмущены тем, как президент ведет внешнюю политику Финляндии, особенно в отношении России», – заявил политик. Он отметил, что страна столкнулась с серьезным экономическим кризисом, огромным государственным долгом и растущей безработицей.

    Мема добавил, что глава государства должен поддерживать хорошие отношения со всеми соседями. Однако сейчас внешняя политика страны определяется НАТО, и граждане не могут на нее повлиять. Политик назвал выбранное Стуббом направление неопределенным и очень опасным.

    Напомним, Стубб говорил о необходимости возобновления диалога с Россией, но затем поддержал удары Украины по мирной инфраструктуре.

    Финский лидер назвал удары по складам маркетплейса способом принуждения России к переговорам.

    Мема охарактеризовал президента Финляндии вассалом США.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на деградацию риторики финского лидера из-за поддержки украинских атак.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал президента Финляндии «реальным дебилом», комментируя его высказывания о возможности нанесения ударов по российской инфраструктуре.

    Комментарии (0)
    30 августа 2026, 03:54 • Новости дня
    Посол Гончар: НАТО все сильнее вовлекается в конфликт с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    НАТО все активнее участвует в конфликте на Украине, помогая ВСУ высокоточным оружием и разведданными, заявил посол России в Бельгии Денис Гончар.

    «Через постоянную накачку ВСУ вооружением и техникой, включая высокоточное оружие дальнего радиуса действия, участие в целенаведении, обеспечение разведданными, натовцы все сильнее вовлекаются в конфликт с Россией на стороне киевского режима», – приводит слова посла РИА «Новости».

    Дипломат напомнил, что в 2026 и 2027 годах НАТО планирует масштабное военное содействие Киеву, выделяя по 70 млрд долларов ежегодно. Он отметил, что эти суммы подтверждают намерение Запада продолжать войну как можно дольше.

    По мнению Гончара, украинцы при этом рассматриваются западными странами лишь как расходный материал для достижения собственных геополитических целей, а также как источник опыта ведения боевых действий против российской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны НАТО договорились выделить Киеву 70 млрд евро на военную технику, помощь и программы обучения в 2026 и 2027 годах.

    Генеральный секретарь альянса Марк Рютте пообещал «плотный поток» оружия для Киева, отметив, что закупки вооружения у США будут только расти.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Североатлантический альянс де-факто полностью вовлечен в конфликт вокруг Украины.

    Комментарии (2)
    30 августа 2026, 07:17 • Новости дня
    Стубб не поверил заявлениям о якобы подготовке нападения России на НАТО

    Стубб счел бездоказательными заявления о подготовке Россией нападения на НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    Нет фактов, указывающих на то, что Россия якобы планирует нападение на страны НАТО, заявил президент Финляндии Александр Стубб, комментируя предупреждения министерства обороны Германии.

     «Если бы у кого-то был такой хрустальный шар – прекрасно. Но я просто не вижу для этого ни доказательств, ни фактов», – заявил Стубб в интервью немецкой газете Bild.

    По его мнению, Россия не захочет атаковать «самый могущественный военный блок в мире». Свою уверенность глава государства объяснил наличием разведывательных данных и мощной западной системой сдерживания.

    Эта система опирается на обычные вооружения, ракеты и ядерный арсенал. Он заявил, что ни одной стране не имеет смысла испытывать решимость Североатлантического альянса.

    Кроме того, финский президент выразил скептицизм относительно возможности применения ядерного оружия на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае финский лидер усомнился в вероятности прямой агрессии Москвы против стран Североатлантического альянса.

    Ранее он назвал разговоры о подобном конфликте неоправданным шумом.

    Президент России Владимир Путин назвал заявления о возможном нападении на Европу чушью.

    Комментарии (0)
    29 августа 2026, 15:31 • Новости дня
    В МИД сообщили о готовности России и Белоруссии противостоять НАТО

    Галузин: Россия и Белоруссия подготовились к любым действиям НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Москва и Минск подготовились к любым сценариям развития событий на фоне масштабного военно-политического давления и гибридных угроз со стороны НАТО, заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

    Галузин заявил, что Москва и Минск готовы к любым вариантам развития ситуации на фоне действий Североатлантического альянса. Об этом передает РИА «Новости».

    «Учитывая оказываемое на наши страны масштабное военно-политическое давление и гибридные действия стран НАТО по подрыву нашей безопасности, стараемся быть готовыми к любым вариантам развития обстановки», – отметил дипломат.

    По его словам, именно на подготовку к защите от потенциальной агрессии были направлены совместные учения «Запад-2025». В ходе этих маневров отрабатывались ключевые элементы обороны Союзного государства. Кроме того, замглавы МИД напомнил о прошедших в мае первых совместных учениях по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами.

    Ранее Галузин заявил о готовности использовать ядерный арсенал для защиты территорий Союзного государства от сил НАТО.

    Российское внешнеполитическое ведомство назвало размещенное в Белоруссии тактическое ядерное оружие надежным противовесом Североатлантическому альянсу.

    Галузин заявил, что Россия расценит угрозы Запада Белоруссии как вызов Союзному государству.

    Комментарии (0)
    28 августа 2026, 19:06 • Новости дня
    Самолет-разведчик НАТО восемь часов летал над Черным морем

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Самолет-разведчик НАТО провел в нейтральных водах над южной частью Черного моря восемь с половиной часов, сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

    «Свой полет самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II начал около 08.40 мск, когда вылетел с аэродрома постоянного базирования в румынской Констанце, и только сейчас готовится к посадке после того, как все это время курсировал над акваторией Черного моря с запада на восток и обратно», – рассказал собеседник ТАСС.

    По его словам, воздушное судно находилось на высоте около 12,5 километра, минуя коридоры для гражданской авиации. Отмечается, что в июле аналогичный борт совершал полет продолжительностью девять часов, выполняя задачи по перехвату и расшифровке данных.

    Кроме того, ночью над Черным морем кружил стратегический беспилотник RQ-4D Phoenix, управляемый ВВС Италии. Аппарат взлетел с базы Сигонелла на Сицилии, находился на высоте более 17 километров и летел по маршруту, схожему с траекторией Bombardier, не заходя в воздушное пространство прибрежных стран, кроме Болгарии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля самолет-разведчик Bombardier Artemis II совершил шестичасовой полет над акваторией Черного моря.

    В середине того же месяца этот борт выполнил нетипично короткий маневр в западной части черноморской акватории.

    В начале августа данный аппарат обнаружили в воздушном пространстве стран Прибалтики.

    Комментарии (0)
    28 августа 2026, 19:57 • Новости дня
    Медведев назвал конфликт России и Запада глобальным

    Медведев: Конфликт России и Запада носит глобальный характер

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев охарактеризовал текущее геополитическое противостояние страны с западными государствами как системное и масштабное.

    Противостояние России и целого ряда западных государств носит глобальный характер, передает РИА «Новости». Такую оценку текущей геополитической ситуации Медведев дал во время общения с участниками Фестиваля новых медиа.

    «С точки зрения противостояния, вы прекрасно понимаете, наш конфликт с целым рядом западных стран носит глобальный, системный характер», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее заместитель председателя Совбеза сравнил ситуацию в Донбассе с событиями 2008 года в Южной Осетии.

    В июне политик охарактеризовал беспрецедентное экономическое давление западных стран как начало прямого противостояния с Россией.

    Весной Дмитрий Медведев заявил о прямом участии десятков западных государств в конфликте.

    Комментарии (0)
    31 августа 2026, 00:34 • Новости дня
    Лавров: Страны НАТО маргинализируют Арктический совет
    Лавров: Страны НАТО маргинализируют Арктический совет
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Страны НАТО своими попытками обсуждать арктические вопросы без участия Москвы дискредитируют и маргинализируют Арктический совет, говорится в статье главы МИД России Сергея Лаврова «Международное сотрудничество в Арктике: вызовы и возможности».

    «Одним из проявлений антироссийской политики Запада стало блокирование работы некогда действенных механизмов многостороннего сотрудничества на Крайнем Севере. Часть из них прекратили своё существование, деятельность других в значительной степени утратила смысл без участия России, которая была вынуждена разорвать с ними связи на фоне враждебных шагов. Единственным сохранившимся межправительственным форматом остается Арктический совет», – заявил Лавров в статье, опубликованной на arctic.ru.

    Он отметил, что с марта 2022 года из-за действий западных стран-членов организация фактически находится в замороженном состоянии. Министерские встречи и заседания Комитета старших должностных лиц – ключевого координирующего органа совета – не проводятся, возможности реализации совместных проектов сильно ограничены. Работа организации сейчас сводится к экспертным контактам и удаленным встречам рабочих групп.

    Москва готова к возобновлению полноценной работы Арктического совета, но только на основе честного взаимодействия и учета законных интересов всех участников.

    «Однако готовы и к сценарию, который сейчас разыгрывают натовские страны в организации, предпринимая попытки обсуждать арктические проблемы без России в своём узком кругу и тем самым по сути ведя дело к дискредитации и маргинализации Арктического совета», – заявил он.

    Подчеркивается, что Россия располагает территориями, логистикой, технологиями и надежными партнерами для реализации собственных арктических планов независимо от развития событий вокруг совета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров обвинил НАТО в милитаризации Арктики.

    Замглавы МИД России Александр Грушко призвал возобновить полноценную работу Арктического совета.

    Лавров заявил о необходимости убрать украинизацию из повестки организации.

    Комментарии (0)
    31 августа 2026, 08:14 • Новости дня
    Посол России заявил о соучастии стран НАТО в террористических атаках Киева

    Посол Гончар: Страны НАТО предоставляют территории для террористических атак Киева

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В НАТО уже не гнушаются предоставлять свои территории, морское и воздушное пространство для террористических атак Киева, заявил посол России в Бельгии Денис Гончар.

    Посол России в Бельгии Денис Гончар заявил, что страны Североатлантического альянса предоставляют свои территории, а также морское и воздушное пространство для организации атак Киева на Россию, передает РИА «Новости».

    «Ряд натовцев уже даже не гнушается предоставлением своей территории, морского и воздушного пространства для террористических атак Киева на гражданскую инфраструктуру и население России», – отметил дипломат.

    Подобные действия закономерно ставят вопрос о реализации контрмер, в том числе превентивного характера, подчеркнул российский представитель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне посол заявил об активном участии альянса в наведении украинского высокоточного оружия.

    В начале августа хакеры опубликовали секретные документы о прямом участии НАТО в атаках по российской территории.

    Глава МИД Сергей Лавров анонсировал ужесточение методов борьбы с каналами западной поддержки ВСУ.

    Комментарии (3)
    31 августа 2026, 01:30 • Новости дня
    Лавров: Россия была, есть и будет ведущим арктическим государством
    Лавров: Россия была, есть и будет ведущим арктическим государством
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия продолжит комплексное освоение высоких широт, она была, есть и будет ведущим арктическим государством, говорится в статье главы МИД России Сергея Лаврова «Международное сотрудничество в Арктике: вызовы и возможности».

    «Достаточно взглянуть на карту мира, и станет ясно, что Россия была, есть и будет ведущим арктическим государством», – заявил Лавров в статье, опубликованной на arctic.ru.

    Как отмечает Лавров, по мере таяния приполярных льдов транспортная и ресурсная доступность региона будет расти. Уже сейчас Арктика играет важную роль в обеспечении устойчивых торговых связей на фоне участившихся сбоев логистических цепочек, особенно в системно значимых для мировой экономики проливах.

    Глава МИД подчеркнул, что стратегическое значение региона для национальных интересов и безопасности России будет только возрастать. Москва продолжит комплексное освоение высоких широт и развитие инфраструктуры своей Арктической зоны в соответствии с законодательством и целями развития страны.

    Лавров предупредил западных оппонентов, что разговор с Россией языком санкций и угроз бесперспективен. «Недружественные, враждебные действия получают и будут получать адекватные ответы, в том числе асимметричные», – заявил министр.

    Он добавил, что Москва предпочитает конструктивный диалог, но при необходимости готова защищать национальные интересы всеми имеющимися средствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров обвинил НАТО в милитаризации Арктики.

    Он заявил, что страны НАТО своими попытками обсуждать арктические вопросы без участия Москвы дискредитируют и маргинализируют Арктический совет.

    Комментарии (0)
    Главное
    Путин пожелал стойкости экс-президенту Армении Кочаряну
    Военный эксперт рассказал о провале попытки прорыва ВСУ в Донбассе
    В Госдуме заявили о незаконном сборе Западом данных россиян перед выборами
    Мерц предрек «огромные проблемы» для Саксонии-Анхальт
    Центробанк представил официальный логотип цифрового рубля
    В Грузии возмутились нудистами из России
    РПЦ объявила Общемосковский крестный ход с мощами Дмитрия Донского

    Вашингтон отыгрался в Венесуэле за неудачи на Ближнем Востоке

    Президент США Дональд Трамп заявил о заключении соглашения с Венесуэлой, которое позволит получить контроль над более чем 65 млрд баррелей доказанных нефтяных запасов страны. Кроме того, Вашингтон начал склонять Венесуэлу к выходу из ОПЕК и сделки ОПЕК+. Сможет ли Венесуэла заменить США ближневосточную нефть, повлечет ли выход Каракаса из ОПЕК дальнейший распад этой организации и когда и как все это отразится на мировых ценах на нефть? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина дронами затягивает Европу в войну

    На фоне системных ударов ВС России по предприятиям украинского ВПК Киев стремится рассредоточить производство БПЛА, вынося его за пределы страны. Так эксперты объясняют соглашения Украины с Норвегией и Финляндией о сотрудничестве в сфере дронов. При этом, по оценкам аналитиков, вовлеченность европейских стран в поддержку киевских властей фактически усиливает их роль в конфликте. Подробности

    Перейти в раздел

    Новые приключения «Смешариков» из Болохово

    За несколько дней восьмиклассница Ксения Щендрыгина обрела всероссийскую известность в качестве уличной художницы. Сначала – усилиями администрации города Болохово Тульской области, которая пригрозила школьнице уголовным преследованием за детский рисунок на детской площадке. А затем – благодаря губернатору региона, без лишней бюрократии потребовавшему «отстать от ребенка». Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД проанализировал причины и последствия арт-конфликта, вроде бы разрешившегося наилучшим образом. Подробности

    Перейти в раздел

    Американские авианосцы отправятся в прошлое

    ВМС США приказано пойти на радикальный шаг – отказаться от использования электромагнитных катапульт на авианосцах и вернуться, по сути, в прошлое, к паровым катапультам. Для Пентагона это означает и огромные затраты, и подрыв самих основ военно-морского строительства. Однако стратегически данное решение выглядит как подготовка США к большой войне с серьезным противником. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В Марокко захотели кусок Испании

      Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

    • На смену Макрону готовят русофоба похуже

      О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

    • Что забыл в России директор ЦРУ

      В России с необъявленным визитом побывал директор ЦРУ и человек из близкого круга президента США Джон Ли Рэтклифф. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. С чем связан нынешний? Есть самые смелые предположения.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Кефир: польза и вред для организма, можно ли пить на ночь и кому нельзя

      Кефир – один из самых популярных кисломолочных продуктов в России: он содержит молочный белок, кальций, фосфор, витамины группы B и живые микроорганизмы, а ферментированные продукты, включая кефир и натуральный йогурт, могут поддерживать разнообразие кишечной микробиоты. Но кефир подходит не всем: он может вызывать дискомфорт при лактазной недостаточности, обострении заболеваний ЖКТ, индивидуальной непереносимости и при употреблении слишком поздно или в большом количестве. Рассказываем, чем полезен кефир, кому он может навредить, можно ли пить кефир на ночь, сколько кефира допустимо в день и как выбрать качественный продукт по рекомендациям Роскачества.

    • Открытки с Днем учителя 2026: красивые картинки бесплатно и поздравления

      В понедельник, 5 октября 2026 года, в России отметят День учителя – профессиональный праздник педагогов, наставников, преподавателей и работников сферы образования. В этот день школьники, родители и выпускники поздравляют учителей цветами, открытками, добрыми словами и небольшими подарками. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые открытки, картинки и поздравления с Днем учителя 2026, которые можно бесплатно скачать, отправить в мессенджере или использовать для подписи к подарку.

    • Сколько калорий сжигается при ходьбе: расход по весу, шаги, скорость и как тратить больше

      Ходьба помогает расходовать калории, поддерживать сердечно-сосудистую систему и повышать ежедневную активность без спортзала. Сколько калорий сжигается при ходьбе, зависит от веса человека, скорости, времени прогулки, рельефа, длины шага и уровня подготовки: за час спокойной ходьбы можно потратить около 180–300 ккал, при быстрой ходьбе – примерно 270–450 ккал, а ходьба в гору или по лестнице увеличивает расход энергии еще сильнее. Рассказываем, сколько калорий сжигается за 30 минут, час и 10 тысяч шагов, какие мышцы работают при ходьбе, как увеличить расход калорий и кому нужно быть осторожнее с интенсивной нагрузкой.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации