Галузин заявил о готовности защитить Союзное государство ядерным оружием

Tекст: Катерина Туманова

Дипломат отметил, что НАТО провокационно и демонстративно наращивает свои силы в непосредственной близости от границ России и Белоруссии.

Военный блок регулярно проводит учения около рубежей двух стран. Кроме того, в приграничной зоне постоянно увеличивается количество опасных инцидентов с использованием ударных и разведывательных беспилотников, заявил Галузин «Известиям».

Таким образом европейские государства пытаются отвлечь внимание Москвы от спецоперации на Украине и дестабилизировать обстановку в соседней республике. Однако наличие российских сил сдерживания выступает мощным фактором, который значительно снижает вероятность прямого военного конфликта.

«Постоянно совершенствуются модальности взаимодействия между вооруженными силами России и Белоруссии, между органами безопасности России и Белоруссии. Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности Союзного государства», – сообщил дипломат.



