В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.6 комментариев
Путину в Бишкеке подарили талисман Игр кочевников
Путину в Бишкеке вручили игрушечного барса перед саммитом ШОС
Прибывшего в Бишкек на саммит ШОС президента России Владимира Путина встретили школьники и преподнесли ему талисман Всемирных игр кочевников – плюшевого снежного барса.
Президент России прибыл в столицу Киргизии для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, передает РИА «Новости». Самолет главы государства совершил посадку в международном аэропорту Манас.
Во время торжественной церемонии встречи 11-летняя Айбийке Асамидинова и 15-летний Нурислан Оболбеков вручили российскому лидеру плюшевого снежного барса. Этот символ приурочен к VI Всемирным играм кочевников.
«Этот подарок для вас», – обратилась к главе государства школьница.
В ответ президент поблагодарил детей, произнеся слова признательности на русском и киргизском языках, а затем приобнял их.
Масштабные соревнования традиционных видов спорта стартуют в Бишкеке сегодня и соберут участников со всего мира, включая российских атлетов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прилетел в столицу Киргизии для участия в мероприятиях Шанхайской организации сотрудничества.
В рамках визита российский лидер проведет серию двусторонних встреч с главами других государств.
На проходящие в Бишкеке Всемирные игры кочевников приедут более 230 спортсменов из России.