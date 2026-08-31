Путину в Бишкеке подарили талисман Игр кочевников

Путину в Бишкеке вручили игрушечного барса перед саммитом ШОС

Tекст: Мария Иванова

Президент России прибыл в столицу Киргизии для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, передает РИА «Новости». Самолет главы государства совершил посадку в международном аэропорту Манас.

Во время торжественной церемонии встречи 11-летняя Айбийке Асамидинова и 15-летний Нурислан Оболбеков вручили российскому лидеру плюшевого снежного барса. Этот символ приурочен к VI Всемирным играм кочевников.

«Этот подарок для вас», – обратилась к главе государства школьница.

В ответ президент поблагодарил детей, произнеся слова признательности на русском и киргизском языках, а затем приобнял их.

Масштабные соревнования традиционных видов спорта стартуют в Бишкеке сегодня и соберут участников со всего мира, включая российских атлетов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прилетел в столицу Киргизии для участия в мероприятиях Шанхайской организации сотрудничества.

В рамках визита российский лидер проведет серию двусторонних встреч с главами других государств.

На проходящие в Бишкеке Всемирные игры кочевников приедут более 230 спортсменов из России.