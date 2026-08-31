Зеленский сменил временного главу Госпогранслужбы Украины

Tекст: Ольга Иванова

Новый временный руководитель украинской Госпогранслужбы назначен во второй раз с начала года, передает ТАСС. Соответствующие указы об изменениях в руководстве ведомства опубликованы на официальном сайте украинского президента.

«Освободить Вавринюка Валерия Павловича от временного исполнения обязанностей главы Государственной пограничной службы Украины. <…> Заместителю главы Государственной пограничной службы Украины Ченчику Вадиму Николаевичу временно исполнять обязанности главы Государственной пограничной службы Украины», – сказано в документах.

Ранее, в начале января, Зеленский уволил с должности главы Госпогранслужбы Сергея Дейнеко, которого обвиняют в коррупции. Он занимал этот пост с июня 2019 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, НАБУ и САП проводили обыски у бывшего главы Госпогранслужбы Украины Сергея Дейнеко в рамках дела о незаконной выгоде, связанной с контрабандой сигарет.

Контрольно-пропускной пункт «Табаки» в Одесской области на границе с Молдавией прекратил функционировать из-за серии взрывов и последующего пожара.

Владимир Зеленский провел масштабные кадровые перестановки в Службе безопасности Украины, сменив руководителей региональных управлений и главу центра спецопераций.