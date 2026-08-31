В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.6 комментариев
Зеленский сменил временного главу Госпогранслужбы Украины
Глава киевского режима Владимир Зеленский назначил нового временно исполняющего обязанности главы Государственной пограничной службы на Украине.
Новый временный руководитель украинской Госпогранслужбы назначен во второй раз с начала года, передает ТАСС. Соответствующие указы об изменениях в руководстве ведомства опубликованы на официальном сайте украинского президента.
«Освободить Вавринюка Валерия Павловича от временного исполнения обязанностей главы Государственной пограничной службы Украины. <…> Заместителю главы Государственной пограничной службы Украины Ченчику Вадиму Николаевичу временно исполнять обязанности главы Государственной пограничной службы Украины», – сказано в документах.
Ранее, в начале января, Зеленский уволил с должности главы Госпогранслужбы Сергея Дейнеко, которого обвиняют в коррупции. Он занимал этот пост с июня 2019 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, НАБУ и САП проводили обыски у бывшего главы Госпогранслужбы Украины Сергея Дейнеко в рамках дела о незаконной выгоде, связанной с контрабандой сигарет.
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