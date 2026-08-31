Народный фронт сообщил о приеме заявок на премию «Все для России: сообщества»

Tекст: Валерия Городецкая

Десятки объединений из разных регионов страны уже заявили о своем участии в инициативе, направленной на поддержку активных граждан и развитие социального партнерства, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Мое поколение состояло в сообществах с самого детства: октябрята, пионеры, комсомолы, профессиональные студенческие ассоциации. Когда сообщество делает что-то успешно, всегда есть желание поделиться своими практиками, чтобы сделать дело, в которое ты веришь, популярным и прозрачным», – отметил главный иммунолог Московской области Андрей Продеус. По его словам, международный статус премии позволяет находить точки соприкосновения для разных народов мира.

В этом сезоне премия расширила свои границы, включив международный трек. Заявки принимаются до 7 сентября 2026 года. Среди участников уже отметились молодежная медиаредакция «Вдохновители» из Москвы, алтайское сообщество многодетных семей «Много деток – хорошо!», ингушское историко-географическое общество «Дзурдзуки», Федерация гиревого спорта Хакасии и волонтерское движение «ВкусноЦех» из Ростовской области.

Представители участвующих объединений подчеркивают важность обмена опытом и масштабирования успешных практик. Трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева призвала все результативные сообщества присоединяться к инициативе, отметив, что это отличная возможность заявить о себе и привлечь новых единомышленников.

Осенью прошлого года Народный фронт представил в Москве масштабную инициативу «Все для России: сообщества».

В рамках этого мероприятия организаторы вручили первую в стране национальную премию для лидеров общественных объединений.

В июле текущего года президент Владимир Путин посетил форум Общероссийского народного фронта «Все для Победы!».