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    СВР: Европа подготовила масштабный план срыва выборов в России
    Эксперт: Иран нащупал болевую точку США на Ближнем Востоке
    Израиль и Греция договорились о создании системы ПРО «Щит Ахиллеса»
    Эксперт: Лавров указал Западу на первенство России в Арктике
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Почему Россия – не Иран

    В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.

    10 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева На козни Европы Россия веками отвечала достоинством

    Москва унаследовала от своих царственных предшественников вовсе не малахольное «бескорыстие». Глядя на современную международную политику, не устаешь поражаться тому, насколько морально выше выглядит наша страна на фоне мелкой позорной суеты ее противников.

    6 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Немцев из Таганрога прогнал страх второго Сталинграда

    30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.

    2 комментария
    31 августа 2026, 16:15 • Новости дня

    Народный фронт сообщил о приеме заявок на премию «Все для России: сообщества»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Народный фронт и всероссийское движение «Вдохновители» продолжают прием заявок на Международную премию «Все для России: сообщества».

    Десятки объединений из разных регионов страны уже заявили о своем участии в инициативе, направленной на поддержку активных граждан и развитие социального партнерства, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Мое поколение состояло в сообществах с самого детства: октябрята, пионеры, комсомолы, профессиональные студенческие ассоциации. Когда сообщество делает что-то успешно, всегда есть желание поделиться своими практиками, чтобы сделать дело, в которое ты веришь, популярным и прозрачным», – отметил главный иммунолог Московской области Андрей Продеус. По его словам, международный статус премии позволяет находить точки соприкосновения для разных народов мира.

    В этом сезоне премия расширила свои границы, включив международный трек. Заявки принимаются до 7 сентября 2026 года. Среди участников уже отметились молодежная медиаредакция «Вдохновители» из Москвы, алтайское сообщество многодетных семей «Много деток – хорошо!», ингушское историко-географическое общество «Дзурдзуки», Федерация гиревого спорта Хакасии и волонтерское движение «ВкусноЦех» из Ростовской области.

    Представители участвующих объединений подчеркивают важность обмена опытом и масштабирования успешных практик. Трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева призвала все результативные сообщества присоединяться к инициативе, отметив, что это отличная возможность заявить о себе и привлечь новых единомышленников.

    Осенью прошлого года Народный фронт представил в Москве масштабную инициативу «Все для России: сообщества».

    В рамках этого мероприятия организаторы вручили первую в стране национальную премию для лидеров общественных объединений.

    В июле текущего года президент Владимир Путин посетил форум Общероссийского народного фронта «Все для Победы!».

    30 августа 2026, 16:26 • Новости дня
    Рабочий погиб при падении с девятого этажа в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате падения с высоты девятого этажа на строительной площадке на севере столицы погиб рабочий.

    Трагический инцидент произошел на строительной площадке на севере столицы, передает РИА «Новости».

    По информации правоохранительных органов, рабочий упал с высоты девятого этажа. Несчастный случай произошел в ночное время на стройке, расположенной на улице 3-го Ямского Поля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле тяжелая бетонная плита обрушилась на двух строителей на улице Багрицкого.

    В апреле на объекте по улице Автозаводской один человек скончался в результате падения с высоты.

    Месяцем ранее в районе Солнцево рабочий сорвался с десятого этажа в лифтовую шахту.

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    30 августа 2026, 20:00 • Новости дня
    Глава Минтранса Никитин сообщил о планах узаконить овербукинг

    Минтранс России анонсировал обсуждение легализации овербукинга до конца года

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское транспортное ведомство намерено узаконить практику перепродажи билетов на авиарейсы, обеспечив защиту прав пассажиров и прозрачность правил для отрасли.

    Министерство транспорта России планирует в сентябре начать обсуждение вопроса об овербукинге для авиапассажиров и завершить его до конца года. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Андрей Никитин, передает РИА «Новости».

    «В сентябре начнем это обсуждать, вместе с авиакомпаниями, с сообществами, которые отвечают за права потребителей. Я думаю, до конца года», – сказал Никитин в ответ на вопрос о сроках легализации овербукинга.

    Ранее министр отмечал, что ведомство готовится узаконить эту практику, руководствуясь защитой прав пассажиров и прозрачными правилами для отрасли.

    По его словам, предлагается закрепить широкий выбор компенсаций и разрешить овербукинг только на направлениях с большим числом регулярных рейсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство транспорта России разрабатывает поправки для официального закрепления практики овербукинга.

    В апреле суд оштрафовал авиакомпанию S7 Airlines на 45 тыс. рублей за превышение числа пассажиров над количеством свободных мест.

    В прошлом году депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о полном запрете продажи лишних авиабилетов.

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    29 августа 2026, 13:44 • Видео
    В Марокко захотели кусок Испании

    Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

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    30 августа 2026, 17:24 • Новости дня
    Олимпийская чемпионка Алина Загитова открыла школу фигурного катания

    Tекст: Денис Тельманов

    Знаменитая российская спортсменка Алина Загитова дала старт работе нового спортивного учреждения в столице Татарстана, выступив на льду вместе с юными воспитанниками.

    В торжественной церемонии запуска объекта приняла участие олимпийская чемпионка Алина Загитова, передает РИА «Новости».

    Мероприятие также посетили заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева и глава регионального министерства спорта Владимир Леонов.

    После официальной части состоялись показательные выступления. На лед вышли начинающие спортсмены и сама прославленная фигуристка, которая затем провела автограф-сессию для всех желающих.

    «Сегодня открывается новая страница в развитии фигурного катания не только Татарстана, но и всей страны. Перед нами один из лучших дворцов, где, как отметил Рустам Минниханов, созданы все условия для фигуристов. Это наш общий успех: спасибо команде и Алине Загитовой за активное участие в проекте, двигаемся только в гору!» – заявил Леонов.

    Спортсменка выиграла Олимпийские игры и чемпионат Европы в 2018 году. Весной 2019 года она стала чемпионкой мира, а в декабре объявила о паузе в карьере. Сейчас Загитовой 24 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года власти Татарстана отклонили проект школы Алины Загитовой из-за высокой стоимости.

    Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов резко раскритиковал отказ в финансировании строительства спортивного объекта.

    Ранее Президентский фонд культурных инициатив не предоставил фигуристке грант на создание ледового шоу «Алые паруса».

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    30 августа 2026, 22:00 • Новости дня
    Шуваев: Четверо из раненых в Белгороде находятся в тяжелом состоянии

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате удара ВСУ по коммерческому объекту в Белгороде пострадали 12 человек, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в Max.

    Четыре человека, пострадавшие при ударе по Белгороду, находятся в тяжелом состоянии, написал врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в Max.

    Он уточнил, что всего ранения получили 12 человек, среди которых семь подростков.

    Жертвами атаки на коммерческий объект стали двое: мужчина и 16-летний юноша.

    «Еще 12 человек получили ранения. Среди них семь подростков… один из них находится в тяжелом состоянии», – отметил глава региона.

    Троих взрослых пациентов доставили в областную клиническую больницу, двое из них – в тяжелом состоянии.

    Еще двоих направили во вторую городскую больницу Белгорода, один из них также находится в тяжелом состоянии, добавил Шуваев в своем канале на платформе «Макс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 25 августа при атаках ВСУ на Белгородскую область погибли четыре человека.

    Неделей ранее в результате ударов украинских боевиков по региону пострадали 20 мирных жителей.

    В начале августа жертвами ночных обстрелов области стали три человека.

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    30 августа 2026, 19:47 • Новости дня
    Росавиация сообщила о введении временных ограничений в аэропорту Калуги

    Tекст: Денис Тельманов

    В международном аэропорту Калуги приостановлены все операции по приему и отправке пассажирских и грузовых рейсов, сообщила Росавиация.

    Работа аэропорта Калуги приостановлена из-за ограничений на полеты, передает РИА «Новости». Введенные меры касаются как отправки, так и приема всех воздушных судов.

    «Аэропорт Калуги («Грабцево»). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – официально заявили в ведомстве.

    О причинах введения ограничений и сроках их снятия пока не сообщается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Росавиация уже вводила временные ограничения на работу калужского аэропорта.

    Месяцем ранее воздушная гавань Грабцево возобновила штатную работу после снятия аналогичных запретов.

    В целях обеспечения безопасности российские силы ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников.

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    30 августа 2026, 20:49 • Новости дня
    Российский дзюдоист Тасоев завоевал золото на турнире Большого шлема

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский дзюдоист Инал Тасоев завоевал золотую медаль на престижном турнире Большого шлема в швейцарской Лозанне, победив в финале финского спортсмена.

    Двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы Инал Тасоев одержал победу на турнире Большого шлема в швейцарской Лозанне, передает РИА «Новости».

    В финальном поединке весовой категории свыше 100 кг он одолел финского спортсмена Марти Пуумалайнена.

    Российская сборная продемонстрировала отличные результаты, заняв первое место в медальном зачете соревнований. Национальная команда привезла домой две золотые, одну серебряную и четыре бронзовые награды.

    Бронзовые медали турнира завоевали Егор Андони в весовой категории до 90 кг, победивший француза Максима-Гаэля Нгаяп Амбу, и Мария Иванова, которая в схватке за третье место оказалась сильнее соотечественницы Элис Старцевой.

    В ноябре прошлого года Исполком Международной федерации дзюдо принял решение о возвращении российским спортсменам права выступать на международных соревнованиях с национальной символикой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Инал Тасоев выиграл золотую медаль на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште.

    В мае текущего года Элис Старцева одержала победу на турнире Большого шлема в Казахстане. Ранее Международная федерация дзюдо вернула российским спортсменам право участия в турнирах под национальным флагом.

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    31 августа 2026, 15:10 • Новости дня
    Стартовали продажи обновленной Lada Niva Legend

    «АвтоВАЗ» запустил продажи модернизированной Lada Niva Legend от 1,2 млн рублей

    Стартовали продажи обновленной Lada Niva Legend
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский автоконцерн «АвтоВАЗ» начал продажи обновленной Lada Niva Legend в четырех комплектациях по цене от 1,2 млн рублей.

    «АвтоВАЗ» начинает продажи обновленной Lada Niva Legend, передает ТАСС. «Классический внедорожник получил множество важных изменений – от нового двигателя до оцинкованных элементов кузова и подушки безопасности водителя», – сообщили в пресс-службе компании.

    Стоимость базовой версии «Классик» начинается от 1,2 млн рублей. Комплектация «Драйв» обойдется покупателям от 1,3 млн рублей, «Урбан» – от 1,35 млн рублей, а «Черная серия» – от 1,37 млн рублей.

    Машина оснащена 1,8-литровым мотором мощностью 90 лошадиных сил с увеличенным на 24 Н·м крутящим моментом. Расход топлива снизился с 9,9 до девяти литров на 100 километров. Кроме того, в конструкции кузова впервые использованы оцинкованные детали, включая капот и крышу.

    В июле отечественный автогигант начал серийный выпуск модернизированного внедорожника.

    Ранее руководитель предприятия Максим Соколов анонсировал старт сборки автомобиля с новым двигателем.

    Премьеру обновленной модели производитель подготовил для Петербургского международного экономического форума.

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    31 августа 2026, 12:05 • Новости дня
    Патриарх Иерусалимский Феофил III заявил о желании встретиться с Путиным

    Патриарх Феофил III предложил посредничество между Россией и Украиной

    Tекст: Вера Басилая

    Патриарх Иерусалимский Феофил III заявил о желании провести переговоры с лидерами России и Украины для содействия мирному урегулированию конфликта.

    Патриарх Иерусалимский Феофил III выразил готовность выступить посредником в урегулировании украинского кризиса, передает РИА «Новости».

    Для достижения этой цели глава Иерусалимской церкви планирует провести переговоры с лидерами двух стран.

    «В этом духе мы стремимся встретиться как с президентом Путиным, так и с… Зеленским в рамках этих усилий… Мы с нетерпением ждем возможности сотрудничать с ними для открытия каналов связи и начала конструктивного диалога», – сообщил он порталу Breitbart News.

    Глава Иерусалимской церкви охарактеризовал Владимира Путина как верующего члена православной общины. Он подчеркнул, что миссия Иерусалимского патриархата выходит за рамки интересов одной конкретной церкви, охватывая более широкую сферу ответственности.

    В июне президент США Дональд Трамп поддержал кандидатуру Иерусалимского патриарха Феофила III в качестве посредника между Россией и Украиной.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил открытость Москвы к дипломатическому урегулированию конфликта.

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    31 августа 2026, 15:30 • Новости дня
    Раскрыто содержание нового пакета антироссийских санкций ЕС

    Politico: В новый пакет антироссийских санкций ЕС включат 1600 физлиц и юрлиц

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские чиновники планируют утвердить новые антироссийские санкции, под действие которых попадут 1600 физических и юридических лиц, пишет Politico.

    Очередной список рестрикций станет одним из самых крупных с 2022 года, отмечает Politico, передает РИА «Новости». Ожидается, что европейские лидеры одобрят эти меры на предстоящей встрече в октябре.

    «Стратегия заключается в том, чтобы задействовать все возможные средства», – заявил собеседник издания.

    Кроме того, участники обсуждения вновь подняли вопрос о возможном использовании замороженных российских активов.

    Напомним, европейские власти запланировали утверждение 22-го пакета ограничений на осень.

    В июле Совет ЕС утвердил 21-й раунд антироссийских санкций.

    Перед этим европейские дипломаты столкнулись с нехваткой идей для новых рестрикций.

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    31 августа 2026, 15:20 • Новости дня
    Суд в Москве осудил шестерых участников «Свидетелей Иеговы»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Симоновский суд Москвы вынес приговор в отношении шестерых участников запрещенной в России и признанной экстремистской организации «Свидетели Иеговы».

    Двое из них отправлены в колонию, а четверо приговорены к принудительным работам, передает ТАСС.

    «Симоновский районный суд Москвы 26 августа 2026 года вынес приговор шести местным подсудимым: Зауру Муртузову и Дарье Петроченко – по пять лет колонии, Лилиане Король, Ларисе Кислой, Оксане Ивановой – по четыре года принудительных работ, а Татьяне Левицкой – три года восемь месяцев принудительных работ. Фигурантов признали виновными в участии в деятельности экстремистской организации и вовлечении в нее (ст. 282.2 УК РФ)», – сообщил один из участников процесса.

    Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. Все осужденные уже внесены в российский перечень экстремистов. Обыски по этому делу прошли в декабре 2024 года в Москве и Люберцах с участием сотрудников Следственного комитета, ФСБ, Росгвардии и СОБРа.

    До ареста фигуранты работали в разных сферах: от складской логистики до медицины. В настоящее время в столичном регионе фигурантами аналогичных уголовных дел стали более 30 участников организации, девять из которых уже отбывают наказание в колониях.

    В декабре 2024 года силовики задержали пятерых подозреваемых по делу этой организации в Москве и Подмосковье.

    В ноябре прошлого года суд в Воронеже назначил восьми участникам запрещенного объединения реальные сроки лишения свободы.

    Месяцем ранее правоохранители вскрыли крупную ячейку экстремистов в Красноярском крае.

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    31 августа 2026, 15:25 • Новости дня
    МИД сообщил о завершении дипмиссии посла Эфиопии

    МИД: Посол Эфиопии в Москве Джирру завершил дипломатическую миссию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко провел прощальную встречу с послом Эфиопии Генетом Тешоме Джирру, завершающим свою работу в российской столице, сообщил МИД.

    В ходе встречи, которая прошла 31 августа, Борисенко поблагодарил африканского дипломата за проделанную работу, сообщается на сайте МИД.

    «31 августа заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Борисенко принял посла Федеративной Демократической Республики Эфиопия в России Генета Тешоме Джирру в связи с завершением его миссии, поблагодарив за проделанную работу», – говорится в публикации.

    Во время переговоров стороны обсудили перспективы дальнейшего укрепления двусторонних связей в торгово-экономической и культурной сферах. Москва и Аддис-Абеба подтвердили обоюдную готовность развивать политический диалог, а также тесно координировать позиции по ключевым международным вопросам.

    В июле посол заявил об ожидании постройки атомной электростанции с российским участием за десять лет.

    В феврале дипломат анонсировал увеличение объемов поставок эфиопского кофе на отечественный рынок.

    В прошлом году Генет Тешоме Джирру предложил российским компаниям изучить обширные инвестиционные возможности африканской страны.

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    31 августа 2026, 15:55 • Новости дня
    Пользователи пожаловались на перебои в работе сервиса СДЭК

    Tекст: Ольга Иванова

    Россияне столкнулись с недоступностью сайта, мобильного приложения и личного кабинета сервиса СДЭК.

    По информации Detector404, за сутки число жалоб достигло 2,8 тыс., в основном из Москвы, Петербурга и Самарской области. Портал «Сбой.РФ» зафиксировал 454 сообщения, преимущественно из Новосибирской области и Краснодарского края, передает РИА «Новости». При этом Downdetector зарегистрировал 980 обращений только за последний час.

    Причиной неполадок в работе цифровых ресурсов логистического оператора стало плановое обновление систем, передает ТАСС. В компании заверили, что штатное функционирование сервисов полностью восстановится в ближайшие часы.

    «Видим обращения пользователей по поводу перебоев в работе сервиса. Это связано с плановым обновлением внутренних систем. Специалисты уже завершают работы, по нашей оценке, сервисы выйдут в штатный режим в течение ближайших часов», – заявили в пресс-службе.

    Представители СДЭК подчеркнули, что клиентские данные и отправления находятся в безопасности, а доставка работает как обычно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа россияне массово столкнулись со сбоями в работе популярных маркетплейсов и цифровых платформ.

    В прошлом году компания СДЭК восстановила работу пунктов выдачи после временной остановки программы для обработки заказов.

    Представители логистического оператора объяснили масштабные неполадки весной 2024 года внешним воздействием.

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    31 августа 2026, 15:50 • Новости дня
    ВСУ нанесли удар по зданию администрации в Херсонской области

    Хоменко: ВСУ нанесли удар по зданию администрации в Херсонской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В селе Костогрызово Херсонской области под обстрел попал территориальный отдел администрации, при этом за прошедшую неделю от действий противника пострадали более десяти мирных жителей, сообщил глава округа Руслан Хоменко.

    Вооруженные силы Украины обстреляли здание администрации в Алешкинском округе Херсонской области, передает ТАСС. Этот район располагается на левом берегу Днепра прямо напротив Херсона, который сейчас удерживается украинскими войсками.

    «В Костогрызове боевики <…> атаковали здание территориального отдела администрации», – сообщил Хоменко.

    Чиновник также уточнил данные о потерях среди гражданского населения. За минувшую неделю в результате ударов погиб один мирный житель, еще десять человек получили различные ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа украинские войска обстреляли хирургическое отделение центральной районной больницы в Алешках.

    В конце июня мирный житель погиб в результате удара вражеского беспилотника по этому городу. Осенью прошлого года боевики атаковали дронами частное домовладение в селе Костогрызово.

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    31 августа 2026, 16:00 • Новости дня
    Новак поручил усилить контроль за ценами на независимых АЗС

    Tекст: Ольга Иванова

    Чтобы не допустить дефицита горючего в регионах, профильные ведомства начнут жестче отслеживать стоимость топлива на частных заправках и превентивно реагировать на рыночные риски, говорится в поручении вице-премьера Александра Новака.

    Новак в рамках заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов поручил профильным ведомствам взять под строгий контроль стоимость топлива на независимых автозаправочных станциях, передает ТАСС.

    «Отдельно Александр Новак поручил Минэнерго и ФАС усилить контроль за ценообразованием на независимых автозаправочных станциях. Ведомствам необходимо дополнительно отслеживать динамику цен в данном сегменте», – говорится в сообщении правительства.

    Власти уделили особое внимание выполнению соглашений между крупными сетями АЗС и региональными операторами. Мониторинг этих договоренностей будет продолжен совместно с регионами, и при необходимости профильные ведомства примут дополнительные меры для поддержания стабильности цен и поставок.

    Кроме того, вице-премьер призвал заранее выявлять риски и оперативно реагировать на них, чтобы не допустить дефицита бензина и дизеля на внутреннем рынке. Минэнерго вместе с нефтяными компаниями продолжит работу по равномерному распределению топлива с учетом потребностей каждого региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак сообщил об отсутствии проблем с логистикой дизельного топлива в стране.

    Правительство России анонсировало разработку механизмов взаимодействия властей с частными заправками для стабилизации стоимости горючего.

    В июле Федеральная антимонопольная служба возбудила дела против шести независимых топливных операторов из-за синхронного завышения цен.

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    31 августа 2026, 16:10 • Новости дня
    Новак провел заседание штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер Александр Новак провел заседание штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов, сообщила пресс-служба правительства.

    Участники встречи проанализировали объемы производства горючего, текущие запасы и меры поддержки внутреннего рынка, сообщается в канале кабмина в Max. Особое внимание уделили снабжению топливом Якутии, а также Архангельской, Новосибирской и Свердловской областей.

    Минэнерго совместно с нефтяными компаниями продолжит равномерно распределять горючее с учетом потребностей каждого субъекта. Сейчас топливо для сезонных полевых работ поставляется в полном объеме. Отгрузки в рамках северного завоза также идут строго по графику.

    Федеральная антимонопольная служба продолжает непрерывный мониторинг деятельности участников топливного рынка. Ведомству вместе с Минэнерго поручено усилить контроль за ценообразованием на независимых автозаправочных станциях.

    «Призываю действовать превентивно, своевременно выявлять потенциальные риски и оперативно принимать необходимые меры для недопущения дефицита топлива, а также для обеспечения стабильной ситуации на внутреннем рынке», – подчеркнул Новак, обращаясь к участникам совещания.

    Напомним, Новак поручил профильным ведомствам взять под строгий контроль стоимость топлива на независимых автозаправочных станциях.

    Ранее он сообщил об отсутствии проблем с логистикой дизельного горючего в России.

    До этого политик потребовал усилить надзор за обеспечением бензином и дизелем регионов страны.

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    Вашингтон отыгрался в Венесуэле за неудачи на Ближнем Востоке

    Президент США Дональд Трамп заявил о заключении соглашения с Венесуэлой, которое позволит получить контроль над более чем 65 млрд баррелей доказанных нефтяных запасов страны. Кроме того, Вашингтон начал склонять Венесуэлу к выходу из ОПЕК и сделки ОПЕК+. Сможет ли Венесуэла заменить США ближневосточную нефть, повлечет ли выход Каракаса из ОПЕК дальнейший распад этой организации и когда и как все это отразится на мировых ценах на нефть? Подробности

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    Украина дронами затягивает Европу в войну

    На фоне системных ударов ВС России по предприятиям украинского ВПК Киев стремится рассредоточить производство БПЛА, вынося его за пределы страны. Так эксперты объясняют соглашения Украины с Норвегией и Финляндией о сотрудничестве в сфере дронов. При этом, по оценкам аналитиков, вовлеченность европейских стран в поддержку киевских властей фактически усиливает их роль в конфликте. Подробности

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    Новые приключения «Смешариков» из Болохово

    За несколько дней восьмиклассница Ксения Щендрыгина обрела всероссийскую известность в качестве уличной художницы. Сначала – усилиями администрации города Болохово Тульской области, которая пригрозила школьнице уголовным преследованием за детский рисунок на детской площадке. А затем – благодаря губернатору региона, без лишней бюрократии потребовавшему «отстать от ребенка». Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД проанализировал причины и последствия арт-конфликта, вроде бы разрешившегося наилучшим образом. Подробности

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    Американские авианосцы отправятся в прошлое

    ВМС США приказано пойти на радикальный шаг – отказаться от использования электромагнитных катапульт на авианосцах и вернуться, по сути, в прошлое, к паровым катапультам. Для Пентагона это означает и огромные затраты, и подрыв самих основ военно-морского строительства. Однако стратегически данное решение выглядит как подготовка США к большой войне с серьезным противником. О чем идет речь? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • В Марокко захотели кусок Испании

      Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

    • На смену Макрону готовят русофоба похуже

      О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

    • Что забыл в России директор ЦРУ

      В России с необъявленным визитом побывал директор ЦРУ и человек из близкого круга президента США Джон Ли Рэтклифф. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. С чем связан нынешний? Есть самые смелые предположения.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Кефир: польза и вред для организма, можно ли пить на ночь и кому нельзя

      Кефир – один из самых популярных кисломолочных продуктов в России: он содержит молочный белок, кальций, фосфор, витамины группы B и живые микроорганизмы, а ферментированные продукты, включая кефир и натуральный йогурт, могут поддерживать разнообразие кишечной микробиоты. Но кефир подходит не всем: он может вызывать дискомфорт при лактазной недостаточности, обострении заболеваний ЖКТ, индивидуальной непереносимости и при употреблении слишком поздно или в большом количестве. Рассказываем, чем полезен кефир, кому он может навредить, можно ли пить кефир на ночь, сколько кефира допустимо в день и как выбрать качественный продукт по рекомендациям Роскачества.

    • Открытки с Днем учителя 2026: красивые картинки бесплатно и поздравления

      В понедельник, 5 октября 2026 года, в России отметят День учителя – профессиональный праздник педагогов, наставников, преподавателей и работников сферы образования. В этот день школьники, родители и выпускники поздравляют учителей цветами, открытками, добрыми словами и небольшими подарками. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые открытки, картинки и поздравления с Днем учителя 2026, которые можно бесплатно скачать, отправить в мессенджере или использовать для подписи к подарку.

    • Сколько калорий сжигается при ходьбе: расход по весу, шаги, скорость и как тратить больше

      Ходьба помогает расходовать калории, поддерживать сердечно-сосудистую систему и повышать ежедневную активность без спортзала. Сколько калорий сжигается при ходьбе, зависит от веса человека, скорости, времени прогулки, рельефа, длины шага и уровня подготовки: за час спокойной ходьбы можно потратить около 180–300 ккал, при быстрой ходьбе – примерно 270–450 ккал, а ходьба в гору или по лестнице увеличивает расход энергии еще сильнее. Рассказываем, сколько калорий сжигается за 30 минут, час и 10 тысяч шагов, какие мышцы работают при ходьбе, как увеличить расход калорий и кому нужно быть осторожнее с интенсивной нагрузкой.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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