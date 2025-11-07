Cамоорганизующимся сообществам России предоставят ресурсы для развития

Глава исполкома ОНФ Кузнецов рассказал о планах поддержки самоорганизующихся сообществ

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Очень хотелось бы, чтобы у Народного фронта хватило сил, ресурсов и возможностей, которые мы должны предоставить для помощи таким сообществам в продвижении значимых изменений», – заявил руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

Он отметил, что на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в Самаре представил президенту Владимиру Путину ключевые проблемы детского спорта, волнующие родительские сообщества и школьников.

«В целом же роль общественных объединений и их влияние усиливаются. В преддверии съезда Народного фронта в будущем году наши штабы должны оперативно выстраивать взаимодействие с такими сообществами», – подчеркнул Кузнецов.

Командир штурмового отряда с позывным «Туман» отмечает, что рост числа деятельных сообществ способствует консолидации общества и сохранению традиционных ценностей. «В единстве – сила. Человек – существо социальное, людям необходимы общение и общие цели. Мы объединяемся для свершений на благо страны и Отечества», – пояснил он.

Собеседник добавил, что, находясь на военной службе, активно взаимодействует с волонтерами ОНФ. «Мы совместно помогаем фронту: оказываем военным на передовой материальную, физическую и моральную поддержку. Это проявление человеческой любви и заботы о тех, кто постоянно находится в тяжелых условиях», – отметил он, уточнив, что его отряд дислоцирован на Херсонском направлении.

«Туман» также сообщил о заинтересованности фронтовиков в создании научных кластеров в российской глубинке. «Предложена идея организации научных инкубаторов в местах концентрации гражданских инициатив. Это позволит повысить качество жизни в отдаленных районах, а не только в мегаполисах», – сказал он.

По его словам, такие кластеры, отчасти напоминающие советские кружки по интересам, помогут молодежи найти увлечения и жизненные ориентиры. «Молодежь будет развиваться, а не проводить время на улице», – заключил «Туман».

В пятницу в Москве Народный фронт дал старт инициативе под девизом «Все для России: сообщества». В мероприятии участвовали более 500 представителей сообществ из всех регионов страны. Лидеры сообществ выбрали форматы того, как объединения граждан, официально зарегистрированные НКО и неформальные группы могут внести вклад в достижение национальных целей развития.

В дискуссиях участвовали народные полки, оказывающие поддержку военным и их семьям, ассоциации выпускников российских вузов, участники и ветераны СВО, предпринимательские клубы, спортивные сообщества, волонтерские объединения сотрудников госкорпораций, изобретатели и инженеры, представители территориального самоуправления и многие другие сообщества.

Важной частью дня стала церемония вручения первой в России национальной премии для лидеров общественных объединений «Все для России: сообщества», учрежденной Народным фронтом и движением «Вдохновители». Лауреатов премии выбрал экспертный совет с участием признанных специалисты в сфере общественного развития, предпринимательства и образования.

Цель награды – отметить ключевые достижения лидеров и команд, которые вносят стратегический вклад в развитие экономики и социальной сферы страны.

Народный фронт – общественное движение, созданное для контроля за исполнением указов и поручений президента России, борьбы с коррупцией и неэффективными тратами государственных средств, а также решения конкретных проблем граждан.