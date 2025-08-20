Посол Эфиопии предложил российским компаниям выйти на рынок страны

Посол Эфиопии заявил о льготах и поддержке для российских инвесторов

Tекст: Елизавета Шишкова

Эфиопия проявила интерес к сотрудничеству с российскими компаниями в сфере инвестиций, передает ТАСС.

Об этом сообщил посол Эфиопии в России Генет Тешоме Джирру на форуме «Новая эпоха – новые пути». Дипломат подчеркнул, что правительство страны сейчас предлагает привлекательные условия для инвесторов, включая налоговые послабления.

«Я приглашаю присутствующие здесь компании изучить наши предложения, наши обширные инвестиционные возможности», – отметил Джирру.

По его словам, посольство Эфиопии в России готово оказывать российским компаниям всестороннюю поддержку, начиная от предоставления информации до организации ознакомительных визитов для потенциальных инвесторов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что роль Эфиопии на мировой арене будет возрастать благодаря ее участию в БРИКС и высоким темпам развития.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что общего между Россией и Эфиопией.