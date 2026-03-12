Медведев заявил о переменах в правилах и этике войны из-за БПЛА

Tекст: Вера Басилая

Дмитрий Медведев в статье для журнала «Эксперт» указал, что опыт боевых действий в ходе СВО привел к появлению новых возможностей в сфере беспилотных систем, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что совершенствование алгоритмов управления и технологий искусственного интеллекта позволило одному оператору одновременно управлять целым роем дронов, а также увеличило дальность и объем передачи информации благодаря современным телекоммуникационным комплексам, включая спутниковую связь.

Медведев отметил: «Все это породило принципиально новую ситуацию в области правил и этики ведения войны. В рисуемом экспертами ближайшем будущем беспилотники радикально дистанцируют убийцу от жертвы, превращая акт насилия в подобие захватывающего «шутера».

Он считает, что подобная «дистанционная война» снижает порог применения силы, размывает моральную ответственность и создает иллюзию «чистых» и «почти бескровных» конфликтов. Также, по его словам, делегирование решения о жизни и смерти автономным системам с искусственным интеллектом вызывает эсхатологические вопросы о допустимости таких решений машинами, не обладающими сознанием и состраданием.

Медведев подчеркнул, что не за горами разработка новых типов платформ БПЛА, морских автономных кораблей и сверхтяжелых носителей для сотен и тысяч дронов. Он высказал риторический вопрос о соответствии подобного развития международному гуманитарному праву и необходимости новых договоров.



Дмитрий Медведев предупредил о рисках, связанных с неконтролируемым развитием искусственного интеллекта.

Также Медведев заявил о существенном изменении канонов войны из-за появления новых видов вооружений. Зампред Совбеза указывал на неожиданный для военных стратегов масштаб ущерба от беспилотников.



