Tекст: Алексей Дегтярев

Стремительное развитие таких технологий открывает не только новые экономические и социальные возможности, но и создает целый спектр угроз, заявил Медведев на своей странице в «ВКонтакте».

«В настоящий момент отсутствуют эффективные инструменты контроля за распространением и применением биотехнологий в мире. Этот вопрос требует расширения международного сотрудничества – как минимум на уровне соглашений между отдельными странами», – отметил зампред СБ.

В ноябре Минобороны России заявило, что киевский режим может использовать ядерное топливо для провокации против России, чтобы дестабилизировать обстановку и сорвать специальную военную операцию.