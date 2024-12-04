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Медведев предупредил об угрозе создания биооружия с помощью ИИ
Существует потенциальная угроза биологического терроризма, поскольку биологическое оружие могут создать с использованием искусственного интеллекта (ИИ), заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Стремительное развитие таких технологий открывает не только новые экономические и социальные возможности, но и создает целый спектр угроз, заявил Медведев на своей странице в «ВКонтакте».
«В настоящий момент отсутствуют эффективные инструменты контроля за распространением и применением биотехнологий в мире. Этот вопрос требует расширения международного сотрудничества – как минимум на уровне соглашений между отдельными странами», – отметил зампред СБ.
В ноябре Минобороны России заявило, что киевский режим может использовать ядерное топливо для провокации против России, чтобы дестабилизировать обстановку и сорвать специальную военную операцию.