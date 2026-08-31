В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.10 комментариев
Песков назвал переговоры Путин и Си Цзиньпина дружественными и конструктивными
Песков: Переговоры Путина и Си Цзиньпина прошли в дружественной атмосфере
Встреча глав России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина в Бишкеке отличилась высоким уровнем взаимного доверия и была посвящена преимущественно вопросам двустороннего торгово-экономического сотрудничества, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в максимально конструктивной обстановке, передает РИА «Новости». Песков подчеркнул особый характер общения двух лидеров.
«Встреча традиционно в очень конструктивной, дружественной атмосфере. И Си, и Путин доверяют друг другу и используют это взаимное доверие для того, чтобы затрагивать самые сложные вопросы», – заявил представитель Кремля.
Основной темой обсуждения в Бишкеке стали двусторонние отношения стран и весь спектр торгово-экономического взаимодействия. Песков уточнил, что эти детали не подлежат публичной огласке по вполне понятным причинам.
При этом международная повестка дня затрагивалась лишь кратко и не являлась главной темой дискуссии. Украинский кризис лидеры упомянули по касательной, без глубокого и детального обсуждения.
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