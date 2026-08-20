Песков анонсировал поездку Путина на саммит ШОС в Киргизию

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Участие президента планируется, это действительно так», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Он добавил, что Кремль своевременно предоставит информацию о графике двусторонних встреч российского лидера на полях мероприятия, отметив его представительность и содержательность.

Саммит ШОС состоится в Бишкеке 30–31 августа. Кроме того, с 31 августа по 6 сентября в Киргизии пройдут Всемирные игры кочевников.

Ожидается, что на время проведения этих масштабных событий страну посетят главы 21 государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае помощник президента Юрий Ушаков анонсировал визит российского лидера на саммит ШОС в Бишкек.

Незадолго до этого секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу передал президенту Киргизии Садыру Жапарову привет от Владимира Путина.