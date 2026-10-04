Израильский писатель высмеял реакцию Запада на инцидент с рейсом Flydubai

Israel National News: Писатель высмеял реакцию ЕС на ЧП с рейсом Flydubai

Tекст: Игорь Иножарский

Израильский автор Дэниел Уинстон написал сатирическую колонку, посвященную реакции международного сообщества на инцидент с рейсом авиакомпании Flydubai, пишет Israel National News. В своем материале он иронизирует над предвзятым отношением западных структур к израильтянам.

По сюжету статьи, Евросоюз выпускает заявление с осуждением пассажиров за «незаконную оккупацию кабины пилотов, которая им не принадлежит». Автор фантазирует, что европейские чиновники призвали бы к переговорам и предложили «двухкресельное решение», оставив контроль над штурвалом за нападавшим вторым пилотом.

Также Уинстон высмеял ООН, которая в его тексте созывает экстренное заседание и принимает резолюцию с осуждением «израильской практики выживания». Досталось и западным СМИ, которые, по мнению автора, старались бы оправдать человека с ножом, одновременно осуждая обезвредившего его израильтянина за службу в армии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу выяснилось, что напавший на командира пилот Flydubai подвергся влиянию радикалов. В четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о предотвращении пассажирами самолета нового 11 сентября. В среду израильские власти официально признали резню на рейсе террористическим актом.