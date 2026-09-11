Президент Израиля Герцог с помощью ИИ записал новогоднее поздравление на русском

Tекст: Антон Антонов

«Братья и сестры, звук шофара не ограничивается рамками языков, времен и мест. Он объединяет наш народ, большую еврейскую семью, и дает нам возможность для размышления, гордости и осознания преданности вере, друг другу и миру… Шофар – это напоминание о нашей конечной цели, показывающее, как все еще долог наш путь», – заявил Герцог, обращаясь к еврейским общинам в разных странах.

В обращении Герцог напомнил, что главным символом Рош ха-Шана считается шофар – ритуальный духовой инструмент из рога животного. По его словам, пронзительный звук шофара несет три зова: гордость, побуждение к действиям по улучшению мира и призыв внимательнее слушать друг друга, передает РИА «Новости».

Новогоднее послание с помощью голосовых технологий ИИ перевели на семь языков, включая русский, французский, испанский, португальский, немецкий, итальянский и нидерландский. Технологии также изменили мимику президента, создав эффект, будто он говорит на каждом из этих языков.

В 2026 году Рош ха-Шана начнется с заходом солнца 11 сентября и завершится вечером 13 сентября, когда по иудейскому календарю наступит 5787-й год.

Как писала газета ВЗГЛЯД, канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху публиковала новогоднее поздравление на русском языке.

Традиция празднования Нового года 1 января в Израиле стала набирать популярность с последней четверти XX века, когда в страну приехало много иммигрантов из бывшего СССР. Хотя на официальном уровне 1 января не является праздником, граждане могут взять выходной за счет отпуска.

По еврейскому календарю Новый год, известный как Рош ха-Шана, празднуется осенью.