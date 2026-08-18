Эксперты оценили перспективы ЛДПР занять второе место на выборах в Госдуму

Tекст: Вера Басилая

В преддверии парламентских выборов коммуникационное агентство «Фабрика смыслов» проанализировало стратегии участников гонки. Специалисты отметили системный подход партии либерал-демократов к расширению электоральной базы.

Опрошенные в рамках доклада эксперты оценили предвыборные кампании партий по пяти ключевым критериям: съезд, программа, списки, региональная активность и работа с электоратом конкурентов. Итоговый балл ЛДПР – 8,7 из 10 – стал вторым результатом после «Единой России» и лучшим среди оппозиционных партий.

Эксперты высоко оценили съезд партии, отметив сочетание преемственности курса Владимира Жириновского с кадровым обновлением. Положительную оценку получила предвыборная программа ЛДПР «100 дней преобразований России» . Аналитики отметили программу партии за конкретный временной горизонт и понятную структуру, которая позволяет избирателю увидеть не абстрактную стратегию, а план первоочередных действий.

Кроме того, эксперты выделили федеральный список кандидатов от ЛДПР, отметив удачное сочетание опытных политиков, участников СВО, женщин и новых молодых лиц. Также положительные отзывы получила региональная активность Леонида Слуцкого, а также работа с электоратом конкурентов, что отражает способность и умение ЛДПР системно расширить свою аудиторию, пишут «Известия».

Данные еженедельных опросов ФОМ за 2026 год подтверждают устойчивость позиций ЛДПР. Партия занимает второе место со средним рейтингом 9,8%, опережая КПРФ (8,6%) и «Новых людей» (5,7%). В 20 из 25 еженедельных опросов (так называемых волн), проведенных ФОМ за период с января по июль, ЛДПР уверенно удерживала вторую позицию.

По данным ВЦИОМ, разница между тремя оппозиционными партиями – ЛДПР, КПРФ и «Новыми людьми» – находится в пределах 0,2%, а ЛДПР делит или занимает второе место в 10 из 24 опросов. При этом электоральный потенциал ЛДПР достигает 44%, что значительно выше текущего рейтинга.

Это самый высокий запас роста среди оппозиционных партий. Отмечается, что у ЛДПР есть серьезный нереализованный резерв, который партия способна конвертировать в голоса в день голосования.

По данным ВЦИОМ, 35% избирателей определяются со своим выбором непосредственно в день голосования. Именно эти миллионы граждан, как отмечают эксперты, часто видят ЛДПР там, где другие малозаметны или обещают что-то абстрактное. Партия сегодня последовательно работает с каждой значимой электоральной группой, отмечают эксперты издания.

Например, программа «Пенсионеры России» с индексацией на 20% и доступными лекарствами – это прямая и серьезная атака на поле КПРФ и «Справедливой России». Инициативы по поддержке многодетных и социально уязвимых семей – формируют широкую семейную повестку. Включение 15 участников СВО в свои списки и жесткая внешнеполитическая позиция позволяют ЛДПР конкурировать с «Единой Россией» за патриотического и государственнического избирателя. Обновление кадров, цифровые форматы и молодежные проекты – выход на поле «Новых людей». И наконец, формула «Россия – больше, чем Москва» делает ЛДПР голосом малых городов, территорий Сибири, Дальнего Востока и Севера. Именно столь широкий охват и позволяет ЛДПР быть на сегодня фактически единственной оппозиционной партией, которая может говорить со всеми напрямую и быть при этом услышанной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее эксперты спрогнозировали острую борьбу за второе место между КПРФ и ЛДПР.

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