Медведев заявил о готовности России способствовать примирению Ирана и США

Медведев заявил о готовности России примирить Иран и США

Tекст: Катерина Туманова

«Все заканчивается переговорами за столом, дипломатическим урегулированием. И готовность к такому дипломатическому урегулированию продемонстрировал иранский президент, господин Пезешкиан. Добавлю, что Россия готова всячески способствовать такого рода дипломатическому процессу там, где мы можем быть полезны», – сказал он в интервью, транскрипт которого представлен на сайте политика.

Зампред Совбеза подчеркнул, что Москва открыта к оказанию посреднических услуг, так как заинтересована в долгосрочном урегулировании. Он напомнил, что в мае российская сторона уже передавала Тегерану предложения по безопасности на Ближнем Востоке.

Помимо политического диалога, Медведев отметил важность развития экономических связей между Москвой и Тегераном. По его словам, «экономическое оружие» сейчас является сильным аргументом.

«Чем лучше мы будем кооперироваться, чем активнее и мощнее станут наши экономические связи, включая различные большие геополитические, геостратегические проекты типа транспортной магистрали «Север-Юг», – тем в большей степени с нами будут считаться», – добавил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев назвал Россию и Иран стратегическими партнерами навсегда и раскрыл детали российской дипломатической помощи Ирану. Он также заявил, что России и Ирану необходимо искать варианты сотрудничества на фоне санкций.