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Нетаньяху поздравил с Новым годом на русском языке
Канцелярия Нетаньяху опубликовала новогоднее поздравление на русском языке
Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху поздравила с Новым годом на русском языке, подчеркнув значимость традиции, возникшей в стране благодаря иммигрантам из бывшего СССР, хотя 1 января и не является официальным праздником.
Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опубликовала новогоднее поздравление на русском языке, сообщает ТАСС. Сообщение появилось в социальной сети X (ранее Twitter) и сопровождалось кратким текстом: «С Новым годом!».
Вторая надпись на странице была на иврите и означала «С Новым гражданским годом!». Это подчеркивает, что в Израиле начинают принимать традиции встречи Нового года 1 января.
Традиция празднования Нового года 1 января в Израиле стала набирать популярность с последней четверти XX века, когда в страну приехало много иммигрантов из бывшего СССР. Хотя на официальном уровне 1 января не является праздником, граждане могут взять выходной за счет отпуска.
По еврейскому календарю Новый год, известный как Рош ха-Шана, празднуется осенью. В 2024 году этот праздник выпадал на период с вечера 2 октября по вечер 4 октября и ознаменовал начало 5785 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении из Кремля призвал россиян к движению вперед, отметив значимость военных для страны. А накануне он направил поздравления с Новым годом и Рождеством нескольким зарубежным лидерам, из представителей стран НАТО поздравления получили только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.