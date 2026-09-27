Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?9 комментариев
В Газе за двое суток при атаках Израиля погибли семь человек
В результате недавних ударов израильской армии по сектору Газа погибли семь человек, еще 38 местных жителей получили ранения различной степени тяжести, сообщило министерство здравоохранения Палестины.
«В больницы Газы поступили тела семи убитых жителей, помощь оказана 38 раненым, среди них есть женщины и дети», – указали в ведомстве, передает ТАСС.
Большинство жертв и пострадавших были доставлены из района Шейх-Радван и лагеря беженцев Нусейрат, где израильские войска вели интенсивный огонь.
С начала перемирия 11 октября 2025 года в ходе израильских авианалетов и артобстрелов погибли 1 415 человек и еще 4 953 получили ранения различной степени тяжести.
Общее число жертв эскалации конфликта в Газе с октября 2023 года увеличилось до 74 016, пострадавших – до 175 068.
В августе эксперты ООН сообщали о гибели более 1,2 тыс. палестинцев после введения режима прекращения огня.
Израильские вооруженные силы в прошлом месяце атаковали школу с беженцами в квартале Шейх-Радван.