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Израиль нанес авиаудары по югу Ливана
Израильская авиация возобновила массированные удары по инфраструктуре организации «Хезболла» в горных районах на юге Ливана, сообщают СМИ.
Истребители израильских ВВС возобновили атаки на горные районы около ливанских городов Джеззин и Набатия, расположенных севернее реки Литани, передает ТАСС.
Интенсивным ударам подверглись укрытия, командные пункты и склады «Хезболлы» на высотах Джебель-эр-Рафи, Рейхан и Седжуд.
Несколькими днями ранее истребители Израиля нанесли серию интенсивных ударов по объектам шиитского движения в ливанской провинции Набатия.
В начале месяца израильские военные взяли под контроль южноливанские высоты Али-эт-Тахер.