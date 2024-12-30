В Турции опровергли информацию о попытках улучшить отношения с Израилем

Tекст: Ольга Иванова

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опровергла сообщения израильских СМИ о том, что Анкара якобы пыталась восстановить отношения с Израилем, сообщает РИА «Новости». В заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турции подчеркивается, что никаких попыток улучшения отношений не предпринималось и что дипломатические связи между странами полностью разорваны.

Слухи о возможном звонке Эрдогана в администрацию Израиля появились после публикаций в израильских СМИ, которые утверждали, что Турция якобы вела переговоры с израильскими военными и службами безопасности. Однако турецкая сторона заявила, что эта информация ложная и основой для подобных утверждений служат необоснованные обвинения.

В заявлении также акцентируется, что причиной разрыва отношений послужили действия Израиля в Газе, которые турецкая сторона охарактеризовала как «геноцид». По словам представителей администрации Эрдогана, после этих событий никаких шагов к восстановлению отношений не предпринималось, и сообщения, появившиеся в некоторых турецких СМИ, исказили ситуацию, утверждая, что Эрдоган якобы звонил израильским властям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Реджеп Тайип Эрдоган объявил о решении разорвать дипломатические отношения с Израилем после эскалации конфликта на Ближнем Востоке.