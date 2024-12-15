Bloomberg: Израиль закроет посольство в Дублине из-за политики Ирландии

Израиль объявил о закрытии посольства в Дублине после поддержки Ирландией петиции в Гааге

Tекст: Ольга Иванова

Израильское правительство приняло решение закрыть свое посольство в Дублине, что связано с поддержкой Ирландией южноафриканской петиции в Международный суд, обвиняющей Израиль в геноциде, сообщает Bloomberg. Глава израильского МИД Гидеон Саар, недавно занявший эту должность, также упомянул признание Ирландией палестинского государства. Это решение ранее привело к отзыву израильского посла.

Саар подчеркнул, что Ирландия «перешла все красные линии» в отношениях с Израилем, а действия и риторика Дублина, по его словам, направлены на делегитимацию и демонизацию еврейского государства. Ирландские лидеры отвергли обвинения в антисемитизме. Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис выразил сожаление по поводу решения Израиля и заявил: «Я полностью отвергаю утверждение, что Ирландия антисемитская. Ирландия выступает за мир, права человека и международное право».

Заместитель премьер-министра Ирландии Михол Мартин также осудил решение Израиля и подчеркнул, что Ирландия не планирует закрывать свое посольство в Израиле. Он описал шаг Израиля как «глубоко прискорбный». Однако, несмотря на напряженность, Ирландия не намерена отказываться от своего дипломатического присутствия в Израиле.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац выступил с критикой в адрес Испании, Ирландии и Норвегии за признание Палестины независимым государством, а на прошлой неделе Ирландия поддержала ЮАР в иске против Израиля в Международном уголовном суде, обвиняя его в геноциде в секторе Газа.