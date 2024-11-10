  • Новость часаСалливан: США направят Украине оставшиеся 6 млрд долларов
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян «План Трампа» пробивает окно Овертона по Украине

    Никто сейчас не знает четких планов Дональда Трампа по Украине – возможно даже сам Трамп. Просто потому, что конкретные очертания плана будут исходить из, выражаясь словами Владимира Путина, «динамики происходящих событий». Вот западные СМИ и гадают.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия открыла рецепт политического лидерства

    В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была шуточной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.

    20 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Виктор Пелевин уехал из русской литературы во внутреннюю эмиграцию

    Виктор Пелевин очень старается сделать каждый свой роман предельно актуальным. Тем интереснее, что в последних его книжках можно найти намеки на множество сиюминутных вещей, кроме самой важной. Кроме СВО. Это умолчание говорит о писателе больше, чем все, что он сам имеет сказать.

    37 комментариев
    10 ноября 2024, 21:14 • Новости дня

    Нетаньяху признал, что одобрил проведение операции с пейджерами в Ливане

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что именно он одобрил сентябрьскую атаку на ливанское движение «Хезболла», в результате которой в Ливане взорвались сотни пейджеров, сообщил пресс-секретарь израильского премьера Омер Достри.

    Израильские власти долгое время не признавали свою причастность к этому инциденту, несмотря на то, что «Хезболла» и правительство Ливана обвиняли Израиль в организации взрывов. Однако, в воскресенье премьер-министр Нетаньяху официально подтвердил свою роль в данной операции. Пресс-секретарь израильского премьера Омер Достри сообщил об этом агентству Франс Пресс, сообщает РИА «Новости».

    Напомним, сообщалось, что израильская разведка «Моссад» могла заложить небольшое количество взрывчатки в пять тысяч пейджеров, заказанных шиитским движением «Хезболла» у тайваньской фирмы.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, как была технически устроена операция и почему организация использовала именно пейджеры для коммуникации между членами.

    9 ноября 2024, 09:09 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп до инаугурации начал менять политику США по Украине
    Bloomberg: Трамп до инаугурации начал менять политику США по Украине
    @ REUTERS/Brendan McDermid

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дональд Трамп, готовясь к президентскому сроку в США, уже разрабатывает стратегию в отношении Украины и Израиля, уделяя внимание ядерной программе Ирана и ситуации на Украине, сообщают СМИ.

    Трамп вступит в должность президента США только через два месяца, однако он уже начал формировать будущий курс внешней политики страны в отношении Украины и Израиля, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    По этим данным, значительные изменения в мировосприятии произошли после выборов в США, и это особенно заметно на Украине. Трамп в ходе своей предвыборной кампании обещал быстро решить украинский вопрос, что привело к активным действиям со стороны президента Украины Владимира Зеленского для улучшения своих позиций.

    Отмечается, что победа Трампа может принести выгоду Израилю. «Трамп уже дал понять, что предоставит Израилю больше свободы действий для нанесения удара по ядерной программе Ирана, особенно если Тегеран изменит свою политику в сторону обладания ядерным оружием», – говорится в материале.

    Ранее норвежский профессор Гленн Дизен заявил о необходимости нейтралитета Украины и отказе Североатлантического альянса от расширения как базовых условиях для мирного соглашения с Россией. Президент Турции Тайип Эрдоган упоминал возможность быстрого урегулирования конфликта на Украине при готовности администрации Дональда Трампа к мирным переговорам.

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    8 ноября 2024, 10:54 • Новости дня
    Армия обороны Израиля объявила об экстренной спасательной операции в Амстердаме
    Армия обороны Израиля объявила об экстренной спасательной операции в Амстердаме
    @ JEROEN JUMELET/EPA/ТАСС

    Израильская армия готовит спасательную миссию в Амстердам после нападений на израильских футбольных болельщиков, сотрудничая с нидерландским правительством.

    Как сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), после серьезных и жестоких инцидентов против израильтян в Амстердаме, было решено подготовить и немедленно направить спасательную миссию. Эта инициатива осуществляется по указанию политического руководства страны и в соответствии с оценкой текущей обстановки.

    Миссия будет развернута с использованием грузовых самолетов и включать медицинские и спасательные команды. Руководить операцией будет командование тыла ЦАХАЛ при сотрудничестве с различными директоратами и подразделениями израильской армии, а также с другими израильскими силовыми структурами.

    Операция проводится в тесном взаимодействии с правительством Нидерландов, что позволяет обеспечить скоординированное реагирование на кризисную ситуацию. Представители ЦАХАЛ подчеркивают, что готовность к подобным миссиям является важным элементом их подготовки и взаимодействия с международными партнерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что нападение на израильских болельщиков в Амстердаме произошло после матча Лиги Европы между «Аяксом» и «Маккаби», при этом не менее десяти израильтян получили травмы. Совет национальной безопасности Израиля призвал израильтян, находящихся в Амстердаме, оставаться в отелях и, если возможно, вернуться на родину.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    8 ноября 2024, 17:37 • Новости дня
    Хуситы атаковали гиперзвуковой ракетой «Палестина-2» авиабазу в Израиле
    Хуситы атаковали гиперзвуковой ракетой «Палестина-2» авиабазу в Израиле
    @ REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Йеменские хуситы нанесли удар гиперзвуковой ракетой по авиабазе Неватим, находящейся в пустыне Негев, сообщил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.

    Сариа заявил, что ракетные войска йеменских вооруженных сил провели военную операцию. По его словам, атака была осуществлена гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2» по авиабазе Неватим, которая находится в районе Негев на юге оккупированной Палестины, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Masirah.

    Ранее сообщалось, что йеменские хуситы произвели удар гиперзвуковой ракетой по военной базе в центральной части Израиля.

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    10 ноября 2024, 06:20 • Новости дня
    Mirror заявила о планах снизить в Ираке возраст согласия девочек до девяти лет

    Mirror заявила о планах ультраконсерваторов в Ираке понизить возраст согласия для девочек до девяти лет

    Tекст: Антон Антонов

    Британская газета Mirror пишет, что второе чтение в парламенте Ирака прошел законопроект, который предлагает снизить возраст согласия для девочек с 18 до девяти лет.

    По данным Mirror, соответствующую инициативу выдвинули ультраконсервативные мусульманские партии Ирака. Проект закона прошел второе чтение в сентябре. Указывается, что снижение возраста согласия рассматривается властями Ирака как способ приблизить страну к «более правильному» толкованию исламского права и «защитить молодых людей от аморальных отношений», передает RT.

    При этом активисты назвали данный законопроект катастрофой, подчеркнув, что этот закон «легализует изнасилование детей».

    Telegraph сообщает, что поправки в законодательство лишат женщин права на развод, опеку над детьми и наследство, пишет «Московский комсомолец».



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    8 ноября 2024, 08:19 • Новости дня
    Израильтяне пострадали в Амстердаме при нападении сторонников Палестины

    Tекст: Александра Юдина

    В Амстердаме не менее десяти израильтян получили травмы в результате нападения на футбольных болельщиков из Тель-Авива после матча Лиги Европы между «Аяксом» и «Маккаби», пишет The Times of Israel.

    По данным газеты и израильского МИД, более десяти израильтян стали жертвами нападения,

    В настоящее время серьезность их травм неясна, поскольку пострадавшие не выходят на связь.

    Совет национальной безопасности Израиля призвал израильтян, находящихся в Амстердаме, оставаться в отелях и, если возможно, вернуться на родину. В целях безопасности Израиль увеличил количество авиарейсов для эвакуации граждан.

    Постоянный представитель Израиля при ООН Данни Данон отметил, что нападения вызвали волну насилия против израильтян и евреев на улицах голландских городов. Он также призвал ООН к немедленному осуждению насилия со стороны палестинцев и их сторонников.

    Ранее армия обороны Израиля нанесла удары по городам Аль-Туффа и Хан-Юнис в секторе Газа, в результате чего погибли 11 человек, а также ударила по объектам «Хезболлы» в Ливане.

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    8 ноября 2024, 18:09 • Новости дня
    Нетаньяху после победы Трампа отправил нового посла Израиля в США

    Нетаньяху назначил нового посла Израиля в США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение назначить бывшего заместителя министра образования Йехиэля Лайтера на должность посла Израиля в Соединенных Штатах после победы Дональда Трампа, сообщил офис израильского премьера.

    Нетаньяху выразил уверенность в профессионализме Лайтера, описав его как «талантливого дипломата и красноречивого оратора». Он подчеркнул, что новый посол сможет достойно представить интересы Израиля на международной арене, передает РИА «Новости».

    Назначение произошло вскоре после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, что может сигнализировать о стремлении Израиля укрепить дипломатические связи с новой американской администрацией.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США, назвав ее историческим возвращением и подчеркнув значимость союза между Америкой и Израилем.

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    10 ноября 2024, 01:11 • Новости дня
    США и Британия нанесли удары по хуситам в Йемене

    США и Британия атаковали военные объекты хуситов в столице Йемена

    Tекст: Антон Антонов

    Военные силы США и Великобритании нанесли три авиаудара по объектам «Ансар Аллах» (хуситов) в столице Йемена Сане, сообщил источник в йеменском движении.

    Удары были нанесены в субботу вечером. Сообщается, что американские и британские силы атаковали военные базы и склады оружия. По словам источника ТАСС, ударам подверглись районы Эн-Нахдейн, Эс-Сабин и Эль-Хафа, прозвучали «сильные взрывы».

    Однако источник отказался предоставить информацию о последствиях атаки, включая данные о возможных жертвах и пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце 2023 года Соединенные Штаты начали операцию против йеменского движения «Ансар Аллах». Была созвана коалиция стран, которые, как заявлялось, должны восстановить безопасность в Красном море. В рамках операции Prosperity Guardian вооруженные силы Британии и США регулярно наносят удары по военным объектам мятежников в Йемене.

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    9 ноября 2024, 02:13 • Новости дня
    Израильские ВВС атаковали военные объекты в пригороде Алеппо

    Израильские самолеты нанесли удары по военным предприятиям вблизи Алеппо

    Tекст: Максим Попов

    Израильские военные самолеты атаковали промзону Эс-Сафира на севере Сирии, сообщил телеканал Al Hadath.

    По информации телеканала, израильские ВВС нанесли удары по военным объектам в промышленной зоне Эс-Сафира, расположенной к юго-востоку от Алеппо. Сообщается о сильных взрывах в районе, где находятся военные заводы и склады, передает ТАСС.

    Сирийское агентство SANA подтвердило, что «причиной взрывов стала израильская агрессия». Другие подробности не приводятся.

    Напомним, в конце октября израильская армия сообщила о воздушных атаках на склады вооружения и командные пункты «Хезболла» в сирийском городе Эль-Кусейра, расположенном у границы с Ливаном.

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    8 ноября 2024, 03:46 • Новости дня
    Посол рассказал о работе по освобождению россиян из сектора Газа

    Посол России в Катаре сообщил о работе по освобождению россиян из сектора Газа

    Tекст: Максим Попов

    Российские дипломаты ведут активную работу по освобождению россиян, удерживаемых в секторе Газа, с участием всех вовлеченных сторон, сообщил посол России в Катаре Дмитрий Догадкин.

    По словам Догадкина, в прошлом году благодаря дипломатическим усилиям были освобождены трое россиян: Елена Труфанова, Ирина Татти и Рон Кривой. Работа по этому направлению продолжается совместно со всеми вовлеченными сторонами, передает ТАСС.

    Догадкин напомнил, что в Газе еще остаются россиянин Александр Труфанов и уроженец Донецка Максим Харкин. Российское посольство в Катаре стало одним из каналов общения с политическим бюро палестинского движения ХАМАС, офис которого расположен в Дохе, сказал он.

    Дипломат уточнил, что после начала конфликта в октябре 2023 года посольство активно поддерживает контакт с палестинцами, обсуждая возможные пути разрешения вооруженного противостояния. В Дохе, как и в Каире, проходят непрямые переговоры между ХАМАС и Израилем.

    До этого посол Израиля в Москве рассказал об остающихся в плену ХАМАС россиянах.

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    8 ноября 2024, 23:58 • Новости дня
    Израильские ВВС атаковали объекты «Хезболла» в Ливане

    Израильские истребители нанесли удары по южным окраинам Бейрута, включая лагерь беженцев

    Tекст: Максим Попов

    Израильские ВВС атаковали южные районы Бейрута, нанеся удары по позициям «Хезболла», сообщил источник в ливанской службе гражданской обороны.

    По его словам, налет начался с бомбардировки шести объектов в квартале Харет-Хорейк и лагеря беженцев Бурдж-эль-Баражна, передает ТАСС.

    При этом источник отметил, что представитель израильской армии заранее предупредил население о предстоящих рейдах на предместье Хадас-Бейрут.

    Напомним, 2 ноября израильские военные атаковали лагерь Нусейрат в секторе Газа, убив по меньшей мере пять человек.

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    9 ноября 2024, 04:50 • Новости дня
    Медицинский центр в Газе остался без скорой помощи и медикаментов

    Больница в Газе столкнулась с нехваткой медиков и скорых на фоне израильских обстрелов

    Tекст: Максим Попов

    Медицинский центр «Камаль Адван» на севере сектора Газа остался без машин скорой помощи и испытывает острый дефицит медикаментов, сообщил телеканал Al Jazeera.

    Как отметил директор больницы Хусам Абу Сафия, из-за осады израильскими войсками ситуация в учреждении ухудшается с каждым днем. Многие раненые умирают из-за нехватки медикаментов и расходных материалов. «Нам остро не хватает медицинских работников. У нас даже нет машин скорой помощи, чтобы вывезти тела убитых и раненых», - приводит ТАСС слова врача.

    По словам Сафии, в результате израильских обстрелов разрушены дома в окрестностях больницы. Жителям удалось извлечь из-под завалов тела десяти погибших и спасти тридцать пять пострадавших. Однако по меньшей мере пятьдесят человек остаются в ловушке под завалами, сказал он.

    Катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что ежедневно в секторе Газа в среднем погибают шестьдесят семь детей.

    Напомним, накануне израильские ВВС атаковали объекты движения «Хезболла» в Ливане.

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    10 ноября 2024, 01:57 • Новости дня
    Катар назвал неточной информацию о закрытии офиса ХАМАС в Дохе

    Tекст: Антон Антонов

    Информация о закрытии политофиса палестинского движения ХАМАС в Дохе и о выходе Катара из посредничества по прекращению огня в секторе Газа неточна, заявил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.

    Западные СМИ заявили, будто Катар уведомил руководство ХАМАС о необходимости покинуть страну, поскольку их политофис перестал выполнять свою функцию, передает РИА «Новости» со ссылкой на QNA.

    «Сообщения относительно офиса движения ХАМАС в Дохе неточны», – пояснил аль-Ансари, указав, что цель размещения офиса «связана с необходимостью присутствия канала связи между определенными сторонами». В МИД отметили, что «канал помог в установлении прекращения огня на прошлых этапах и сохранении его для обмена заложников – женщин и детей в ноябре прошлого года».

    Катар приостановил свое посредничество в переговорах между Израилем и ХАМАС из-за провала последнего тура переговоров, однако готов возобновить его, если стороны проявят серьезность.

    Аль-Ансари указал, что Катар уведомил стороны о приостановке медиаторских усилий, но готов вернуться к ним, когда будет видно, что стороны стремятся остановить конфликт и гуманитарный кризис в секторе Газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп выразил в телефонном разговоре с президентом Палестины Махмудом Аббасом готовность к содействию прекращения конфликта в секторе Газа. ХАМАС обратилось к администрации Трампа с требованием прекратить военную и политическую поддержку Израиля, акцентируя внимание на законных правах палестинского народа.

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    9 ноября 2024, 21:54 • Новости дня
    Израиль атаковал объекты «Хезболла» в Ливане

    ВВС Израиля нанесли удары по штабам и складам «Хезболла» в Тире и Баальбеке

    Tекст: Мария Иванова

    ВВС Израиля атаковали объекты «Хезболла» в Ливане, включая штабы и склады оружия в Баальбеке и Тире.

    ВВС Израиля атаковали военные объекты организации «Хезболла» в Ливане, сообщила армейская пресс-служба. Удары были нанесены в районах Баальбека на востоке и Тира на юге страны. Эти города являются стратегически важными для «Хезболлы», так как там расположены штабы и склады оружия, отмечает ТАСС.

    Израильская армия уточнила, что целью ударов стали объекты, используемые для террористической деятельности. В частности, были атакованы оперативные штабы и склады вооружения. Израиль активно противостоит «Хезболле», считая ее угрозой для своей безопасности.

    Напряженность в регионе сохраняется, и эти удары могут привести к эскалации конфликта между Израилем и «Хезболлой». Ливанские власти пока не прокомментировали последние действия Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, шиитское движение «Хезболла» готово сражаться до прекращения огня Израилем, заявил его генсек шейх Наим Касем в обращении к ливанцам.

    Ранее Вооруженные силы Израиля на юге Ливана провели операцию по ликвидации регионального командира «Хезболлы» Хуссейна Абд аль-Халима Харба, ответственного за ракетные обстрелы Галилеи. Затем в Израиле из-за ракетных пусков из Ливана были активированы сирены воздушной тревоги, в том числе в Тель-Авиве.

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    9 ноября 2024, 08:19 • Новости дня
    Трамп в разговоре с Аббасом пообещал заняться прекращением войны в секторе Газа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Избранный президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Палестины Махмудом Аббасом выразил готовность к содействию прекращения конфликта в секторе Газа.

    В ходе разговора Трамп пообещал заняться вопросом прекращения войны в секторе Газа и выразил готовность к сотрудничеству для достижения мира в регионе, передает «Интерфакс» со ссылкой на Axios.

    Указывается, что это первый контакт между этими политиками после решения Трампа в предыдущий президентский срок о признании Иерусалима столицей Израиля.

    В августе президент Палестины Махмуд Аббас заявлял в беседе с президентом России Владимиром Путиным, что палестинская сторона не приемлет попытки принудительного переселения своих граждан из сектора Газа и с Западного берега реки Иордан.

    Израильский политолог Саймон Ципис в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что ХАМАС и Израиль заинтересованы в мирных переговорах, и Россия может стать подходящим кандидатом на роль переговорщика.

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    10 ноября 2024, 14:52 • Новости дня
    Число погибших в результате удара Израиля в Ливане достигло 20

    Число жертв израильского авиаудара в Альмате на севере Ливана увеличилось до 20 человек

    Tекст: Ольга Иванова

    На севере Ливана в результате израильского авиаудара погибло 20 человек, среди которых шестеро ранены, сообщил Центр экстренных ситуаций при минздраве Ливана.

    Количество жертв израильского авиаудара по жилому дому в поселении Альмат на севере Ливана возросло до 20 человек, передает РИА «Новости». Сообщается, что шесть человек получили ранения. Удар был нанесен по дому в 15 километрах от курортного города Библос.

    По данным Центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана, в результате авиаудара ранее сообщалось о 12 погибших, включая троих детей. Житель поселения Альмат рассказал, что в разрушенном доме проживала семья, принявшая несколько семей с юга Ливана, бежавших от израильских бомбардировок. Всего в здании находился 21 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль продолжает проводить операции против группировки «Хезболла» на территории Ливана. Накануне ВВС Израиля атаковали объекты «Хезболла» в Ливане, включая штабы и склады оружия в Баальбеке и Тире.

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      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

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