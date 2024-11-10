Нетаньяху признал, что одобрил проведение операции с пейджерами в Ливане

Tекст: Ольга Иванова

Израильские власти долгое время не признавали свою причастность к этому инциденту, несмотря на то, что «Хезболла» и правительство Ливана обвиняли Израиль в организации взрывов. Однако, в воскресенье премьер-министр Нетаньяху официально подтвердил свою роль в данной операции. Пресс-секретарь израильского премьера Омер Достри сообщил об этом агентству Франс Пресс, сообщает РИА «Новости».

Напомним, сообщалось, что израильская разведка «Моссад» могла заложить небольшое количество взрывчатки в пять тысяч пейджеров, заказанных шиитским движением «Хезболла» у тайваньской фирмы.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, как была технически устроена операция и почему организация использовала именно пейджеры для коммуникации между членами.