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Нетаньяху признал, что одобрил проведение операции с пейджерами в Ливане
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что именно он одобрил сентябрьскую атаку на ливанское движение «Хезболла», в результате которой в Ливане взорвались сотни пейджеров, сообщил пресс-секретарь израильского премьера Омер Достри.
Израильские власти долгое время не признавали свою причастность к этому инциденту, несмотря на то, что «Хезболла» и правительство Ливана обвиняли Израиль в организации взрывов. Однако, в воскресенье премьер-министр Нетаньяху официально подтвердил свою роль в данной операции. Пресс-секретарь израильского премьера Омер Достри сообщил об этом агентству Франс Пресс, сообщает РИА «Новости».
Напомним, сообщалось, что израильская разведка «Моссад» могла заложить небольшое количество взрывчатки в пять тысяч пейджеров, заказанных шиитским движением «Хезболла» у тайваньской фирмы.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, как была технически устроена операция и почему организация использовала именно пейджеры для коммуникации между членами.