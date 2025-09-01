Даже презирающие национализм предприниматели и глубоко русские чиновники на Украине не желали связываться с гуманитарной сферой как с малоприбыльной и не статусной. Поэтому она и оказалась в безраздельном распоряжении носителей политического украинства.7 комментариев
Археологи из Иерусалима обнаружили место, где Иисус исцелил слепого
Руководитель раскопок Итамар Берко из Израильского управления древностей (IAA) заявил, что новое археологическое открытие обеспечивает «ощутимую» связь с местом, описанным в Священном Писании, как купальня Силоам в Иерусалиме.
В Иерусалиме обнаружено огромное древнее сооружение, которое, как полагают археологи, может быть местом, где Иисус исцелил слепого, согласно Библии. В древнем центре города археологи нашли монументальную плотину, где раньше находилась купальня, пишет Daily Mail.
Предположительно, это сооружение было построено предками Иисуса и датируется 2800 годами до нашей эры, когда правили его предки – цари Иоас и Амасия из Иудеи.
«Если до сегодняшнего дня мы могли читать о существовании купальни Силоам только в библейских текстах, то теперь мы можем увидеть ее осязаемые остатки. Позади нас находится монументальная стена плотины огромного размера высотой более 11 метров, датируемая периодом Первого Храма, эпохой царей Иоаса и Амасии», – сказал руководитель раскопок Итамар Берко.
Берко и его соруководители Нахшон Сантон и Филип Вукосавович описали размеры стены как «поразительные». Помимо 12 метров в высоту, она имеет более восьми метров в ширину и не менее 21 метра в длину.
Доктор Сантон сказал: «Это самая низкая точка в древнем Иерусалиме. Вся вода, весь сток дождей, по сути, стекает сюда, в этот центральный большой водосборный бассейн города. Если бы не эта плотина, вода, текущая по этому каналу, просто стекала бы в долину Кедрон прямиком в Мертвое море».
По словам Йоханны Регев и Элизабетты Боаретто из Института Вейцмана, необычная конструкция стены позволила датировать ее очень коротким временным интервалом. А аномально низкий уровень осадков в тот период свидетельствует о том, что бассейн был построен в ответ на изменение климата.
«Недолговечные ветки и сучья, застрявшие в строительном растворе плотины, позволили датировать ее концом IX века до нашей эры с исключительной точностью – редкое достижение при датировании древних находок», – добавили ученые.
Интеграция датировки с имеющимися климатическими данными позволила установить период малого количества осадков, перемежаемый короткими и сильными штормами, которые могли вызвать наводнения.
«Из этого следует, что создание столь масштабных водных систем было прямой реакцией на изменение климата и засушливые условия, включая внезапные наводнения», – пояснили эксперты.
Согласно Писанию, Христос плюнул на землю и помазал глаза слепого получившейся смесью слюны и грязи, прежде чем отправить его умыться в купальне Силоам.
«Он пошел, умылся и пришел зрячим», – говорится в Библии.
