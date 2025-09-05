Рассуждения актрисы и продюсера Риз Уизерспун об ИИ разозлили поклонников

Tекст: Ирма Каплан

Оскароносная актриса Риз Уизерспун является одним из самых влиятельных продюсеров Голливуда, поэтому ее высказывания об ИИ быстро взорвали интернет и разделили аудиторию.

Кроме того, что Уизерспун актриса, она еще и соучредитель продюсерской компании Hello Sunshine с пакетом успешных женских историй. В 2021 году Риз продала контрольный пакет акций Hello Sunshine компании Candle Media, поддерживаемой Blackstone. Стоимость сделки превысила 900 млн долларов, что сделало Риз самой богатой актрисой Голливуда на тот момент.

Когда ее спросили, как она справляется с постоянно меняющейся природой индустрии развлечений, Риз рассказала об ИИ, призвав людей, в особенности женщин, воспользоваться его возможностями.

«Очень, очень важно, чтобы женщины участвовали в разработке ИИ… потому что это будущее кинопроизводства. И можно сколько угодно грустить и сетовать, но перемены уже наступили. Никогда не будет недостатка в креативности, изобретательности и ручном создании чего-либо. Возможно, это и сократится, но всегда будет иметь первостепенное значение в искусстве и самовыражении», – приводит ее слова из интервью журналу Glamour портал BuzzFeed.

Она отметила, что обращается к ИИ каждый день. Причем использует не абы что, а проверенный ИИ.

«Например, если вы покупаете блендер, он покажет вам шесть разных моделей и порекомендует лучший вариант. Поэтому я использую ИИ-помощника», – объяснила она.

Цитаты Риз быстро набрали популярность в интернете и вызвали бурную дискуссию. Многие недовольны ее якобы пренебрежительным отношением к влиянию искусственного интеллекта на рабочие места, называли «оскорбительными» высказывания актрисы, с учетом ее роли в Голливуде.

Ряд пользователей соцсетей в комментариях акцентировали внимание на том, что очень легко делать такие заявления, когда «владеешь продюсерской компанией», и «тебе не нужно заменять человеческий труд компьютером». В другом лагере мнений отмечали, что позиция Риз как актрисы, ставшей топ-продюсером, придает ее мнению дополнительный вес.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава «Сбера» Герман Греф заявил на ВЭФ, что еще не менее 10 лет Artificial General Intelligence (AGI), что переводится как общий искусственный интеллект, будет обучаться до того момента, как сможет заменить человека почти в любой ипостаси.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на ВЭФ, что искусственный интеллект способен

лишить людей самостоятельного мышления, а также повлиять на здоровье.



