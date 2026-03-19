Атаки на исторические памятники древней Персии отнюдь не случайны – они вполне могут иметь осознанный и даже демонстративный характер. Еще в 2020 году Трамп говорил: «Мы уже наметили пятьдесят две цели в Иране... Некоторые из них очень важны для Ирана и иранской культуры. И по этим целям будет быстро нанесен удар».
В Японии разгорелся скандал из-за назвавшего губернатора Токио «теткой» политика
В Японии разгорается скандал из-за высказывания главы префектуры Тоттори Синдзи Хираи, который во время выступления в парламенте назвал губернатора Токио Юрико Коикэ «тёткой», сообщили СМИ.
Как пишет Киодо со ссылкой на секретариат законодательного собрания, инцидент произошел 18 марта в ходе обсуждения мер поддержки рождаемости. В ответ на вопрос депутата Хираи, ссылаясь на политику Токио, использовал разговорное слово «оба-сан», что на русский переводится как «тётка», имея в виду Коикэ, передает РИА «Новости».
После этого другой депутат потребовал удалить высказывание из протокола заседания и обратился с соответствующей просьбой к председателю. Сотрудники секретариата парламента подтвердили факт употребления этого слова.
На данный момент не сообщается, принес ли Хираи извинения за свои слова.