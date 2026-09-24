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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему хуситы начинают и выигрывают

    Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.

    2 комментария
    Игорь Истомин Игорь Истомин Ядерное сдерживание хоронить рано

    Ядерное оружие – совсем не швейцарский нож, решающий любые проблемы. Это специфическое средство для достижения строго ограниченных военных, а главное – политических целей.

    12 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов От отупления может спасти только чтение

    Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.

    30 комментариев
    24 сентября 2026, 21:42 • Новости дня

    Делегации нескольких стран ушли с заседания ООН перед выступлением Нетаньяху

    Tекст: Вера Басилая

    Представители ряда иностранных государств массово вышли из зала Генеральной Ассамблеи ООН в момент выхода премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к трибуне.

    Участники 81-й сессии международной организации отказались слушать израильского политика. На кадрах официальной трансляции мероприятия зафиксировано, как дипломаты организованно встают со своих мест, передает РИА «Новости».

    Демарш произошел сразу после того, как главу правительства пригласили произнести речь. Представители делегаций направились к выходам из зала заседаний.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запланировал шестичасовой визит в США для выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

    Ранее политик решил посетить Нью-Йорк вопреки угрозам ареста.

    24 сентября 2026, 08:22 • Новости дня
    Лавров уличил ООН в двойных стандартах по Донбассу и Крыму

    Лавров уличил Секретариат ООН в двуличии по вопросам Донбасса и Крыма

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД России Сергей Лавров указал на противоречия в позиции ООН относительно права на самоопределение разных регионов мира.

    Министр иностранных дел России обратил внимание на двойные стандарты в подходах всемирной организации, передает РИА «Новости».

    Выступая на заседании Совета Безопасности, он указал на разницу в оценках прав жителей Донбасса, Крыма и Гренландии.

    Глава российской дипломатии напомнил о позиции генерального секретаря Антониу Гутерриша, который настаивал на принципе территориальной целостности Украины. При этом в случае с Гренландией представители организации допускали решение вопроса на основе права на самоопределение.

    «Если кто-то что-то понял из этого, то я вам завидую. Как видим, Гренландия – это не Крым и не Донбасс, и вместе им не сойтись. С нетерпением ждем продолжение сериала. Будет интересно услышать реакцию секретариата на возможные вопросы журналистов о планах Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии», – заявил дипломат.

    В завершение выступления министр выразил надежду, что следующий глава всемирной организации вернет официальную риторику в русло международного права. Это, по его мнению, поможет западным политикам вернуться к реальности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил об узурпации секретариата ООН западными странами.

    Накануне министр отказал киевскому режиму в праве представлять жителей Крыма и Донбасса.

    Напомним, Россия обратилась в ООН с официальным запросом о признании права народов новых регионов на самоопределение.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал позором позицию генерального секретаря организации Антониу Гутерриша по Крыму и Донбассу. Гутерриш объявил о неприменимости принципа самоопределения к этим регионам.

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    24 сентября 2026, 11:03 • Новости дня
    ЦИК Израиля отстранил ведущие арабские партии от выборов

    Избирком Израиля отстранил ведущие арабские партии от выборов

    ЦИК Израиля отстранил ведущие арабские партии от выборов
    @ Klaus-Werner Friedrich/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Центральная избирательная комиссия Израиля проголосовала за отстранение основных арабских партий от участия в парламентских выборах, которые пройдут в октябре.

    Центральная избирательная комиссия Израиля проголосовала за недопуск главных арабских партий до участия в парламентских выборах, которые пройдут в октябре. Это решение было принято после обращений членов правой коалиции премьер-министра Биньямина Нетаньяху, пишет Bloomberg.

    Запрет распространяется на Объединенный арабский список (РААМ) под руководством Мансура Аббаса и коалицию «Объединенный список». Помимо этого, комиссия отдельным голосованием отстранила депутата Офера Касифа и лидера партии БАЛАД Сами Абу Шехаде, отмечает Al Jazeera.

    Принятые запреты не являются окончательными и подлежат обязательному утверждению в Верховном суде на следующей неделе. Представители отстраненных политических сил намерены оспорить решение. В арабских партиях назвали недопуск политически мотивированным и заявили, что он направлен на то, чтобы лишить граждан возможности повлиять на баланс сил и сменить правительство.

    По данным предвыборных опросов, арабские списки могли бы получить в 120-местном парламенте около 12 мандатов. Их отсутствие на выборах способно серьезно изменить возможные пути формирования правящего большинства как для сторонников Нетаньяху, так и для его главного соперника Гади Айзенкота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Кнессет утвердил самороспуск перед выборами в парламент Израиля. В июне тысячи израильтян вышли на антиправительственные митинги в крупных городах. В начале лета Нетаньяху объявил о планах участвовать в осенних парламентских выборах.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    24 сентября 2026, 05:25 • Новости дня
    США не поддержали антироссийское заявление Украины в ООН

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон отказался поддержать антироссийскую декларацию Киева перед началом профильного заседания Совета Безопасности ООН.

    Соединенные Штаты отказались присоединиться к антироссийскому заявлению Украины перед заседанием Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.

    Документ был представлен перед началом обсуждения украинской тематики.

    Текст заявления совместно зачитали глава европейской дипломатии Кая Каллас и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Инициативу Киева поддержали несколько западных стран.

    Среди государств, одобривших документ, оказались Австрия, Канада, Эстония, Франция, Словакия, Швейцария, Италия и Британия.

    Антироссийский документ по Украине поддержало только 51 государство из 193 членов ООН.

    Месяцем ранее Вашингтон проигнорировал аналогичную совместную декларацию с осуждением действий Москвы.

    В мае американская администрация отказалась одобрять зачитанное украинским постпредом обращение.

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    24 сентября 2026, 19:33 • Новости дня
    Гросси заявил о готовности сотрудничать с Россией в случае избрания генсеком ООН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о готовности к совместной работе с Москвой в случае избрания на пост генерального секретаря ООН.

    Глава МАГАТЭ Гросси подтвердил готовность к совместной работе с российской стороной в случае избрания на пост генсека всемирной организации, передает РИА «Новости».

    «Конечно», – ответил глава МАГАТЭ на полях Генеральной Ассамблеи на вопрос журналистов о перспективах взаимодействия с российской стороной в новой должности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа претендующий на пост генсека ООН глава МАГАТЭ заявил о хороших рабочих отношениях с Россией.

    Ранее российские власти положительно охарактеризовали кандидатуру дипломата для выдвижения на эту высокую должность. А уже в середине сентября Рафаэль Гросси подтвердил готовность к дальнейшему сотрудничеству с Москвой по вопросам безопасности Запорожской АЭС.

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    23 сентября 2026, 23:00 • Новости дня
    Лавров начал закрытые переговоры с генеральным секретарем ОБСЕ

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Нью-Йорке с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу для проведения закрытых дипломатических консультаций.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу проводят закрытые переговоры в штаб-квартире Организации Объединенных Наций, передает РИА «Новости».

    Ранее в этот же день российский министр провел ряд важных встреч с зарубежными коллегами. Состоялись переговоры с государственным секретарем США, а также главами дипломатических ведомств Кубы, Сирии и Египта.

    Кроме того, глава российского МИД встретился с председателем Генеральной Ассамблеи ООН и провел неформальную беседу с министрами иностранных дел стран-участниц ОДКБ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу выразил намерение возобновить диалог с ОДКБ.

    На полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке глава МИД России Сергей Лавров начал двусторонние переговоры с госсекретарем США Марко Рубио.

    Чуть ранее российский министр встретился с египетским коллегой Бадром Абдельати.

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    24 сентября 2026, 14:27 • Новости дня
    Турция ответила на слова главы Минобороны Израиля об Эрдогане

    Анкара осудила высказывания министра обороны Израиля в адрес президента Турции

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Турции назвали безосновательными высказывания министра обороны Израиля Исраэля Каца в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана, указав на ситуацию в секторе Газа.

    Власти Турции ответили на критику израильского руководства в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передает РИА «Новости».

    Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал турецкого лидера «султаном на бумаге» и обвинил его в антисемитских речах.

    «Безосновательные и неуместные высказывания Каца в адрес нашего президента не способны скрыть происходящее в Газе», – заявили в управлении по связям администрации президента Турции. В ведомстве подчеркнули, что Анкара продолжает выступать за справедливость и защиту прав жертв конфликтов.

    Действия израильского руководства в секторе Газа, согласно заявлению, вызывают серьезные обвинения со стороны международного сообщества. Отношения между странами остаются напряженными с октября 2023 года. Турция заблокировала торговлю с Израилем и поддерживает создание независимого палестинского государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее канцелярия премьер-министра Израиля назвала турецкого лидера антисемитским диктатором.

    Весной Реджеп Тайип Эрдоган предупредил израильскую сторону о недопустимости подобных угроз.

    В конце 2024 года администрация президента Турции опровергла слухи о попытках восстановления двусторонних отношений.

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    23 сентября 2026, 23:53 • Новости дня
    Госсекретарь США Рубио заявил о необходимости реформировать ООН

    Tекст: Ольга Иванова

    Покидая Нью-Йорк, госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду на скорейшую реформу ООН для искоренения бюрократии и неэффективного расходования средств.

    Глава дипломатического ведомства подвел итоги своего участия в мероприятиях Генеральной Ассамблеи, передает РИА «Новости». Ранее президент США Дональд Трамп сообщил с трибуны о стремлении Вашингтона добиться масштабных изменений в работе объединения.

    «Я покидаю ООН с надеждой на то, что наши усилия и дальше будут способствовать реформированию этой организации, одним из основателей которой были Соединенные Штаты», – написал Марко Рубио в социальной сети X.

    Политик подчеркнул намерение американской стороны решительно противостоять излишней бюрократии и неэффективному расходованию финансовых средств.

    Официальное открытие 81-й сессии состоялось восьмого сентября. Традиционная неделя высокого уровня включает общие прения, проходящие с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на полях Генассамблеи ООН Марко Рубио обсудил с Сергеем Лавровым украинский конфликт.

    Накануне госсекретарь США анонсировал планы Дональда Трампа по предложению энергетического перемирия.

    В феврале американский дипломат указал на неспособность всемирной организации завершить боевые действия без вмешательства Вашингтона.

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    24 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    В Израиле сообщили о сверхкоротком визите Нетаньяху в США

    Jerusalem Post: Нетаньяху совершит шестичасовой визит в США

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху совершит сверхкороткий визит в США для выступления на Генеральной Ассамблее ООН, пишет газета Jerusalem Post.

    Визит Нетаньяху в США продлится всего шесть часов, сообщает РИА «Новости». Главной целью поездки станет выступление перед Генеральной Ассамблеей ООН.

    «Премьер-министр Биньямин Нетаньяху должен прибыть в Нью-Йорк в четверг с кратким визитом, главной целью которого станет выступление перед Генеральной Ассамблеей ООН; он планирует провести на территории США всего около шести часов, после чего в тот же вечер вернется в Израиль», – пишет газета Jerusalem Post.

    Издание уточняет, что во время визита Нетаньяху не планирует встречаться с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Марком Рубио.

    Ожидается, что израильский премьер произнесет речь с трибуны ООН в 21:00 по московскому времени в четверг. Общие прения в рамках 81-й сессии Генассамблеи проходят с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил выступить в ООН вопреки угрозам ареста.

    Политик заявил о намерении посетить заседание Генеральной Ассамблеи без опасений за свою безопасность.

    Перед визитом в США глава израильского правительства обвинил мэра Нью-Йорка в поддержке радикального движения ХАМАС.

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    24 сентября 2026, 09:59 • Новости дня
    Захарова рассказала о тяжелом рабочем графике Лаврова на сессии в ООН

    Захарова сообщила о 15 полномасштабных встречах Лаврова в ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о насыщенном расписании министра иностранных дел Сергея Лаврова на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Соловьев Life» поделилась подробностями плотного расписания руководителя ведомства Сергея Лаврова, передает РИА «Новости».

    По ее словам, министр провел множество официальных переговоров на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    «Тяжелейший день рабочий был у Сергея Викторовича Лаврова. Мы там просто патроны подносили, а у него, мне кажется, ну вот только институализированных, я имею в виду, в полном масштабе и в полном объеме встреч было, по-моему, штук 15», – сообщила дипломат. Она добавила, что помимо этого состоялись выступления и неформальные контакты.

    Неделя высокого уровня в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН стартовала в Нью-Йорке 8 сентября. Общие прения запланированы на период с 22 по 26 сентября, а также продолжатся 28 сентября.

    Заместитель главы МИД Александр Алимов анонсировал десятки двусторонних встреч российского дипломата.

    Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили дестабилизацию энергетических рынков.

    Глава российского МИД Сергей Лавров и генеральный секретарь Лиги арабских государств Набиль Фахми встретились в Нью-Йорке для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке.

    Кроме того, главы МИД России и Египта Сергей Лавров и Бадр Абдельати в ходе встречи на полях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудили развитие двусторонних экономических отношений и кризис на Ближнем Востоке,

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    24 сентября 2026, 14:47 • Новости дня
    Израильские археологи спасли от разрушения 25-тонный древний ритуальный бассейн

    На юге Израиля спасли от разрушения древнюю микву весом 25 т

    Tекст: Мария Иванова

    Для защиты от будущей застройки ученые извлекли из земли найденную в Кирьят-Гате двухтысячелетнюю микву и перевезли массивный памятник в безопасное хранилище.

    Уникальная спасательная операция прошла на юге страны, передает РИА «Новости».

    «Во время археологических раскопок управления древностей Израиля в Кирьят-Гате обнаружена древняя миква возрастом 2000 лет… Мощный кран грузоподъемностью 300 т извлек в целости 25-тонную микву, далее археологический памятник был транспортирован на хранение в департамент национальных сокровищ с целью защиты древнего сооружения от повреждений во время работ по застройке района», – заявили в ведомстве.

    Перед перемещением исследователи провели тщательную подготовку. Бассейн полностью раскопали и укрепили стальными балками. Стены миквы обработали специальным составом и обложили пенопластом для защиты от разрушительных вибраций.

    Старший реставратор Эяль Кахо подчеркнул высокую ответственность при планировании каждого этапа. Специалист признался, что даже спустя 36 лет работы в управлении древностей подобные задачи вызывают у него сильный приток адреналина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на юге Израиля специалисты обнаружили редкую кипрскую монету возрастом 2,5 тыс. лет.

    Во время раскопок в Иерусалиме археологи нашли обугленные деревянные балки времен Первого храма.

    В прошлом году исследователи раскопали в древнем центре этого города остатки библейской купальни Силоам.

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    24 сентября 2026, 18:18 • Новости дня
    Минобороны Израиля сняло судимость с убившего палестинца солдата

    Ynet: Глава Минобороны Израиля Кац снял судимость с убившего палестинца солдата

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац официально снял судимость с военнослужащего Элиора Азарии, ранее осужденного за непреднамеренное убийство палестинца, пишет портал Ynet.

    Кац подписал приказ о снятии судимости с военнослужащего ЦАХАЛ Элиора Азарии, передает ТАСС со ссылкой на Ynet. В 2017 году он был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения за непреднамеренное убийство палестинца.

    Президент Израиля Ицхак Герцог 19 сентября принял решение о помиловании военного на основании официального запроса Каца. При этом начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир выступал против подобного шага, отмечают журналисты.

    В марте 2016 года Азария выстрелил в вооруженного ножом палестинца, напавшего на солдат в городе Хеврон. Нападавший к тому моменту уже был ранен и неподвижно лежал на земле.

    Правозащитники опубликовали видеозапись, где запечатлено, как израильский солдат «стреляет в голову обезвреженному палестинцу».

    В начале марта 2018 года Азария досрочно вышел на свободу по решению Военного совета после отбытия двух третей срока. Изначально прокуратура требовала для него от трех до пяти лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба Эяль Замир выступал против планов правительства по полной оккупации сектора Газа.

    Президент Израиля Ицхак Герцог осудил произвол в отношении жителей Западного берега реки Иордан.

    Бывшие израильские генералы потребовали от властей остановить насилие поселенцев против палестинцев.

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    24 сентября 2026, 08:55 • Новости дня
    США отказались осуждать антиизраильские санкции европейских стран

    США отказались от подготовленного заявления против антиизраильских санкций

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация президента США отвергла подготовленный американскими дипломатами документ, критикующий планы Британии и Франции запретить импорт товаров из еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, документ от имени госсекретаря Марко Рубио датировался 8 сентября, однако так и не был опубликован из-за позиции Белого дома. Вместо резкой критики дипломат ограничился сдержанными комментариями, передает ТАСС.

    Ситуация демонстрирует серьезный раскол в американских внешнеполитических кругах. Разногласия касаются поддержки правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и затрагивают внутренние дискуссии в Республиканской партии.

    В начале сентября Британия анонсировала запрет на ввоз продукции из израильских поселений. Вскоре глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил о намерении Парижа разорвать торговые связи с этими территориями. Ожидается, что к инициативе присоединятся еще десять государств.

    Вашингтон воздержался от официального осуждения европейских партнеров. Единственным американским чиновником, публично раскритиковавшим эти действия, стал посол США в Израиле Майк Хакаби.

    Белый дом решил не вмешиваться в санкционную политику союзников против израильских поселенцев.

    Администрация США не стала возражать против британских ограничений в отношении Западного берега реки Иордан.

    В августе ряд западных стран резко осудил планы Израиля по строительству нового жилья на палестинских территориях.

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    24 сентября 2026, 14:43 • Новости дня
    США не выдали визу лидеру Судана для посещения Генассамблеи ООН

    США отказали лидеру Судана аль-Бурхану в визе для посещения Генассамблеи ООН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан пропустит дебаты Генассамблеи ООН из-за отказа США в выдаче въездной визы.

    Председатель Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан не сможет принять участие в общеполитических дебатах 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке из-за отказа США выдать ему въездную визу. Суданскую делегацию на мероприятии возглавил министр иностранных дел Мухи ад-Дин Салем, передает ТАСС.

    Reuters сообщило, что Вашингтон связал выдачу визы с согласием аль-Бурхана на 90-дневное прекращение огня между правительственной армией и повстанческим движением «Силы быстрого реагирования». Госдепартамент США отказался комментировать ситуацию по визовым вопросам отдельных лиц.

    Постоянный представитель Судана при ООН Аль-Харис Идрис ранее просил генерального секретаря организации Антониу Гутерриша вмешаться в ситуацию. Секретариат ООН поднимал вопрос о визе перед властями США, а Гутерриш выразил обеспокоенность отказом в ее выдаче.

    США ввели санкции против аль-Бурхана в январе 2025 года, однако ранее американские власти выдавали визы иностранным чиновникам под санкциями для участия в мероприятиях ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США также отказали в выдаче визы заместителю министра иностранных дел России Александру Алимову для участия в Генассамблее ООН.

    Ранее генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерреш призвал Вашингтон обеспечивать въездными документами все делегации.

    До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил американскую сторону в систематическом злоупотреблении положением принимающей страны.

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    24 сентября 2026, 18:30 • Новости дня
    Лавров встретился с президентом Сенегала на полях Генассамблеи ООН

    Лавров встретился с президентом Сенегала Фаем на полях ГА ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг провел встречу с президентом Сенегала Бассиру Диомаем Фаем.

    Встреча глав делегаций России и Сенегала состоялась на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС. «Рад знакомству с вами, господин президент, и возможности поговорить с вами, с вашей делегацией на полях Генассамблеи ООН. У нас очень добрые отношения с Сенегалом. Рассчитываем, что вы сможете посетить Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка, который состоится в конце октября», – заявил глава МИД.

    Российский министр также передал Бассиру Диомаю Фаю поздравления от президента России Владимира Путина с избранием на пост председателя Экономического сообщества стран Западной Африки, пожелав ему успехов.

    Эта беседа открыла рабочую программу второго дня пребывания Лаврова на сессии Генассамблеи. В четверг у него запланирован ряд двусторонних контактов и встреч в многосторонних форматах. Центральным событием визита станет его выступление с трибуны ООН, намеченное на 26 сентября.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о 15 полномасштабных встречах Лаврова на полях Генассамблеи ООН.

    Глава российского внешнеполитического ведомства выступит с трибуны Генеральной Ассамблеи 26 сентября.

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    24 сентября 2026, 12:10 • Новости дня
    Глава МИД Италии предупредил об угрозе роста неравенства из-за развития ИИ

    Глава МИД Италии Таяни заявил в ООН об угрозе нового неравенства из-за ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в ходе выступления на Генассамблее ООН заявил, что стремительное развитие искусственного интеллекта может привести к возникновению новых форм неравенства в мире.

    Выступая на Генеральной Ассамблее ООН, итальянский министр отметил, что мир находится на пороге технологической революции, которая кардинально меняет жизнь и работу людей. По его словам, развитие искусственного интеллекта происходит за несколько лет, в отличие от изобретений прошлого, требовавших столетий, передает РИА «Новости».

    Таяни подчеркнул, что государства, получившие контроль над технологиями ИИ, приобретут колоссальное преимущество. Это создает угрозу возникновения новых форм зависимости, власти и доминирования, а также грозит трансформацией или исчезновением целых профессий и упрощением процессов манипулирования реальностью.

    При этом глава МИД Италии указал на недопустимость отказа от инноваций ради регулирования. Он уверен, что искусственный интеллект откроет небывалые возможности в медицине, науке, образовании и защите окружающей среды, однако оставлять будущее технологий без четких правил крайне опасно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник создателей нейросетей DeepSeek и Moonshot пригласили в Совет Безопасности ООН.

    Летом генеральный секретарь всемирной организации назвал развитие искусственного интеллекта опасным экспериментом над обществом.

    В феврале глава МИД Сергей Лавров заявил о готовности Москвы к достижению соглашений по международному регулированию ИИ.

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