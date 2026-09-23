Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.18 комментариев
Лавров провел переговоры с главой МИД Египта в ООН
Лавров провел переговоры с главой МИД Египта Абдельати в ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Нью-Йорке с египетским коллегой Бадром Абдельати на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
Встреча глав внешнеполитических ведомств России и Египта состоялась в штаб-квартире ООН на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи, передает РИА «Новости».
Перед началом переговоров Сергей Лавров, Бадр Абдельати и министр иностранных дел Кот-д'Ивуара Ниале Каба открыли мемориальную табличку. Она посвящена памяти скончавшихся постоянных представителей при ООН, включая советских и российских дипломатов Виталия Чуркина и Андрея Вышинского.
Памятный знак установили в «тихой комнате» рядом с залом Совета Безопасности. Это помещение, интерьер которого подарило правительство Германии в 1978 году, члены Совбеза используют для конфиденциальных бесед и кулуарного общения.
Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров приехал в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.
Месяцем ранее главы внешнеполитических ведомств России и Египта обсудили по телефону текущую ситуацию на Ближнем Востоке.
В июле дипломаты провели очную встречу на полях мероприятий АСЕАН в Маниле.