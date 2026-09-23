Лавров провел переговоры с главой МИД Египта в ООН

Лавров провел переговоры с главой МИД Египта Абдельати в ООН

Tекст: Валерия Городецкая

Встреча глав внешнеполитических ведомств России и Египта состоялась в штаб-квартире ООН на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи, передает РИА «Новости».

Перед началом переговоров Сергей Лавров, Бадр Абдельати и министр иностранных дел Кот-д'Ивуара Ниале Каба открыли мемориальную табличку. Она посвящена памяти скончавшихся постоянных представителей при ООН, включая советских и российских дипломатов Виталия Чуркина и Андрея Вышинского.

Памятный знак установили в «тихой комнате» рядом с залом Совета Безопасности. Это помещение, интерьер которого подарило правительство Германии в 1978 году, члены Совбеза используют для конфиденциальных бесед и кулуарного общения.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров приехал в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Месяцем ранее главы внешнеполитических ведомств России и Египта обсудили по телефону текущую ситуацию на Ближнем Востоке.

В июле дипломаты провели очную встречу на полях мероприятий АСЕАН в Маниле.