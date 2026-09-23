Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке

Tекст: Валерия Городецкая

Дипломат прибыл на площадку всемирной организации сразу после завершения встречи с государственным секретарем США Марко Рубио, передает РИА «Новости». Ожидается, что на полях недели высокого уровня глава российской дипломатии проведет серию многосторонних мероприятий и двусторонних переговоров.

Напомним, 81-я сессия Генассамблеи официально открылась в Нью-Йорке 8 сентября. Общие прения традиционной недели высокого уровня проходят с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября.

В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели двусторонние переговоры на полях Генеральной ассамблеи ООН.

Российский дипломат проведет десятки двусторонних и многосторонних встреч в Нью-Йорке.

Глава внешнеполитического ведомства выступит с трибуны организации 26 сентября.