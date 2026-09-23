Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.18 комментариев
Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел России Сергей Лавров приехал в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.
Дипломат прибыл на площадку всемирной организации сразу после завершения встречи с государственным секретарем США Марко Рубио, передает РИА «Новости». Ожидается, что на полях недели высокого уровня глава российской дипломатии проведет серию многосторонних мероприятий и двусторонних переговоров.
Напомним, 81-я сессия Генассамблеи официально открылась в Нью-Йорке 8 сентября. Общие прения традиционной недели высокого уровня проходят с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября.
В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели двусторонние переговоры на полях Генеральной ассамблеи ООН.
Российский дипломат проведет десятки двусторонних и многосторонних встреч в Нью-Йорке.
Глава внешнеполитического ведомства выступит с трибуны организации 26 сентября.