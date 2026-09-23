  • Новость часаЭкономист назвал три причины, почему США не запретят экспорт дизеля
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Эксперт: Зеленский в ООН мечется между шантажом и попрошайничеством
    Такаити призвала ООН убрать статус Японии как «враждебного государства»
    США в войне с Ираном потеряли самолетов и дронов на 4 млрд долларов
    В Киеве после взрывов возле вокзала начался масштабный пожар
    Трамп одобрил запрет на экспорт американского дизеля
    Азербайджан освободил француза после снятия евросанкций с Усманова
    Эрдоган и Такаити обсудили восстановление Украины
    Банки вернули россиянам сотни миллионов похищенных мошенниками рублей
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов От отупления может спасти только чтение

    Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.

    8 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Зачем Польша создает заградотряды на границе с Украиной

    На фоне заявлений Варшавы о поддержке Киева, польские военные выдвинулись на границу с Украиной и начали строительство там полевых укреплений, предназначенных явно не для сдерживания мирного населения.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировой топливный кризис только начинается

    Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца.

    13 комментариев
    23 сентября 2026, 14:20 • В мире

    США готовятся предать американские принципы создания боевых кораблей

    США готовятся предать американские принципы создания боевых кораблей
    @ Stanislav Kogiku/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Александр Тимохин

    Ряд профильных СМИ утверждают, что США готовятся принять беспрецедентное решение – строить свои боевые корабли на верфях за рубежом. Никогда ранее ничего подобного не происходило. О каких именно кораблях идет речь, почему эта идея на самом деле выглядит фантастически и что может побудить Пентагон все-таки пойти по такому пути?

    После Второй мировой войны и появления ракетного оружия одними из важнейших кораблей во всех развитых флотах стали фрегаты (в СССР не было такого класса, но, например, сторожевой корабль проекта 1135, по сути, фрегат и есть). Это достаточно компактные, недорогие и простые корабли, способные, однако, действовать в открытом океане и в составе крупных военно-морских группировок.

    Одним из символов фрегата как такового стали корабли ВМС США типа «Оливер Перри». Задуманные как простой корабль присутствия и спроектированные для массовой постройки, эти фрегаты участвовали во всех американских войнах 1980-х годов, в операциях по давлению на СССР. Они несли боевые повреждения от управляемых ракет и мин и участвовали в последнем крупном морском сражении перед окончанием холодной войны – операции ВМС США «Богомол» против Ирана в 1988-м. Фрегаты оказались, при всей их простоте, жизненно важной составляющей американского могущества.

    После окончания холодной войны и краха СССР в США сформировалось представление о войнах будущего как о неких колониальных экспедициях, где американцам не будут противостоять современные и боеспособные вооруженные силы. Одним из порождений этой концепции стало то, что вместо полноценных фрегатов, ВМС стали заказывать так называемые литоральные боевые корабли, оптимизированные для войн с противником, имеющим моторки и маломерные катера во флоте и штучные ударные самолеты на берегу.

    Идея провалилась на концептуальном уровне – мир, где можно было делать ставку на такие корабли, просто не появился. Примером стало фиаско американских кораблей LCS – корабли этого класса просто списали. Правда, один из двух типов LCS – тип «Индепенденс» – после вооружения противокорабельными ракетами стал вполне применим в реальной войне. Вот только нормальный массовый фрегат им было не заменить.

    Между тем темпы роста китайских надводных сил оказались таковы, что вводимых в строй эсминцев типа «Арли Берк» – хороших и надежных, но сложных и дорогих кораблей, даже близко не хватило бы ни для какого паритета в обозримой перспективе. Поэтому с 2017 года ВМС США озадачились фрегатами, чтобы их «массовкой» повторить успех «Перри».

    Но вместо простой и массовой конструкции запустили в 2020 году проект «Констеллейшн» – перепроектированный европейский фрегат типа FREMM. Это был, по сути, «сушеный эсминец» – тоже большой, просто меньше «Берка», тоже дорогой, хоть и дешевле эсминца, и со сравнимым сроком постройки. Этот проект тоже провалился, в 2025-м серию отменили, ограничив ее двумя кораблями.

    Вместо нее запустили проект FF (X) – легкий фрегат на базе корабля Береговой охраны типа «Легенд». Это очень надежная базовая конструкция, и такие корабли Америка может строить быстро, много и недорого. Правда, у первых серий нет ракетных установок вертикального пуска, они появятся только на второй серии фрегатов, что серьезно ограничивает потенциал эти кораблей. Противолодочные возможности тоже ограничены.

    Все это заставило часть американского истеблишмента посмотреть на союзников. Еще до отмены проекта «Констеллейшн» и запуска программы FF(X) Дональд Трамп требовал рассмотреть вопрос покупки фрегатов у союзников – это произошло в апреле 2025 года.

    В начале сентября 2026 года влиятельный и информированный негосударственный исследовательский институт USNI (Военно-морской институт Соединенных Штатов) опубликовал информацию о том, что ВМС изучают покупку фрегатов за границей. В качестве базовых конструкций назывались турецкие фрегаты типа «Стамбул», японские «Могами» и южнокорейские «Чхуннам». Предполагалось, что они не просто могут быть закуплены для ВМС США, но и построены на иностранных верфях, чтобы исключить влияние проблем в американском кораблестроении на развитие ВМС США. Тем более что проблем там масса.

    И конечно, изучение иностранных подрядчиков идет в США не от хорошей жизни. Американское кораблестроение находится в серьезном кризисе – если сравнивать его с им же лет двадцать назад. Есть проблемы с подбором рабочих, цепочки поставок забюрократизированы настолько, что для разгребания этой бюрократии для строительства подлодок вообще понадобилось привлечь Palantir с его искусственным интеллектом.

    Фундамента в виде гражданского судостроения, поверх которого жило бы военное, у США нет. Как результат – возможности по производству нужного числа кораблей ограничены, а издержки выше, чем там, где постройка новых судов и кораблей стоит на потоке. И эта ограниченность – еще одна причина искать помощь где-то еще. Американские планировщики понимают, что просто не справятся с китайским конкурентами на поле кораблестроения.

    Несколько дней назад уже японское агентство Nikkei сообщило, что ВМС США изучают вопрос закупки японских фрегатов «Могами». Столько дыма без огня, наверное, не бывает.

    Все три кандидата во фрегаты американских ВМС превосходят FF(X). Это современные, хорошо оснащенные корабли, с минимально достаточным составом оружия, в том числе ракетного. Плюсы, которые США получат от закупки таких кораблей, примерно одинаковы. Для примера можно посмотреть на Японию.

    Допустим, США решат произвести закупки «Могами» в каком-то американизированном варианте, с постройкой всей серии или ее части на японских верфях. На текущий момент «Мицубиши Хиви Индастриес», которая строит эти фрегаты для ВМС Сил самообороны Японии, может закладывать по два корпуса в год на двух верфях – в Нагасаки и Тамано, при этом задействование Тамано минимально.

    Срок постройки фрегата – три года от закладки киля до сдачи заказчику. Если для США получится выдержать такой же темп, к 2031 году США получат два фрегата и потом будут получать по два фрегата каждые три года. Примерно такие же темпы постройки имеют корейские корабли. Дальше все будет зависеть от числа построечных мест – каждое место означает плюс один фрегат для ВМС США каждые три года. И это быстрее, чем строят сами американцы.

    Однако на пути подобного начинания много препятствий.

    США не раз принимали на вооружение иностранное оружие и боевую технику, но всегда с производством на американской территории. Причинами этого являются, во-первых, требования нацбезопасности, а во-вторых, Конгресс, членам которого нужно привлечь в свои округа максимум денег – и драка за военные заказы в США всегда идет серьезная.

    Когда депутата, не обеспечившего новые рабочие места, реально могут просто не переизбрать в следующий раз, этот депутат будет шевелиться как следует. И идея ВМС уже получила возражения в Конгрессе, вплоть до вероятности законодательно запретить оплату постройки кораблей в иностранных государствах в законе о национальной обороне на 2027 год.

    Вторая преграда – принципы кораблестроения, принятые в США. Не должно быть разнобоя в проектах, все должно быть одинаково и стандартизировано.

    Наконец, есть тактико-техническое ограничение. Требования противолодочной борьбы говорят, что на боевом корабле, занимающимся борьбой с подлодками, должно быть два вертолета. У американцев даже поговорка есть на эту тему – if you have one, you have none: если у тебя он [вертолет] один – значит, у тебя их нет. Однако все не американские корабли имеют ангар только под один вертолет.

    В целом это очень не по-американски – закупать готовые корабли за рубежом.

    Маловероятно, что эта идея будет реализована. Вероятно и то, что тему заблокирует Конгресс, и никаких закупок иностранных кораблей для ВМС не будет, а все эти слухи будут использованы для того, чтобы сильнее давить на американских корабелов и вынудить их снижать себестоимость производства кораблей дома.

    Но в критической ситуации США технически могут начать закупать корабли в том числе за границей. То, что военные уже смотрят в эту сторону, говорит о том, что в чрезвычайных обстоятельствах такое решение может быть принято. Особенно если ситуация в противостоянии с китайским флотом станет для ВМС США критической по-настоящему. Если США все-таки прибегнут к чему-то такому, это позволит радикально, взрывным образом нарастить численность их надводного флота.

    Главное
    ВС России установили контроль над двумя харьковскими селами
    Прибалтика тайно запросила у Евросоюза деньги на защиту от дронов
    Зеленский пожаловался на ухудшение здоровья из-за постоянного стресса
    ВВС Британии создали первую эскадрилью для защиты спутников
    Победитель выборов в Швеции призвала усилить роль Европы в мире
    Кандидат в президенты Франции родила после совещания с Макроном
    УАЗ сообщил о подготовке масштабного обновления «Буханки» и «Хантера»

    Зачем Китай тайно скупает рекордно много золота

    Китай за неполный год уже поставил рекорд по закупке золота. Причем эти официальные данные могут быть лишь вершиной айсберга. Несостыковки в отчетности говорят о сокрытии Китаем реальных объемов скупки слитков. Почему КНР переживает «золотую лихорадку» и утаивает реальные цифры? Подробности

    Перейти в раздел

    Запрос на победу объединил россиян на выборах

    Выборы в Госдуму прошли на фоне беспрецедентного давления на Россию – от угроз, связанных с беспилотниками, до попыток вмешательства в работу электронных систем голосования. Однако ожидаемого эффекта – снижения интереса граждан к выборам – добиться не удалось. Напротив, голосование завершилось рекордной явкой в 59,32%, а «Единая Россия» получила 57,97% голосов. Эксперты связывают такую динамику с консолидацией общества и в частности с обращением Владимира Путина, призвавшего воспринимать участие в выборах как личный вклад в общую победу России. Подробности

    Перейти в раздел

    В Добропольский котел попали элитные соединения ВСУ

    Еще один котел для ВСУ создали российские войска в зоне спецоперации. В каком районе и какие именно соединения противника попали в оперативное окружение – и какое значение их разгром будет иметь для операции по освобождению Славянска и Краматорска? Подробности

    Перейти в раздел

    США готовятся предать американские принципы создания боевых кораблей

    Ряд профильных СМИ утверждают, что США готовятся принять беспрецедентное решение – строить свои боевые корабли на верфях за рубежом. Никогда ранее ничего подобного не происходило. О каких именно кораблях идет речь, почему эта идея на самом деле выглядит фантастически и что может побудить Пентагон все-таки пойти по такому пути? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Ле Пен угрожает России. Что это с ней?

      Фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен выступила с обличительным письмом в адрес России, обвинив Москву в шантаже и попытках повлиять на политику Парижа. На что это она обиделась? Стоит ли из-за этого переживать?

    • Две сенсации на выборах в Германии

      Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

    • Трампа опять все предали

      Люди в Верховном суде и Федеральной резервной системе США, сделавшие карьеру благодаря президенту Дональду Трампу, пошли против него. Белый дом теряет контроль над федеральными чиновниками. Что будет?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Жилищный сертификат в 2026 году: кому положен, размер выплаты и порядок оформления

      Государственный жилищный сертификат – это именной документ, подтверждающий право гражданина на получение социальной выплаты из федерального бюджета для покупки жилья. Сертификаты выдаются в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и продлена постановлением правительства до 2030 года.

    • Патент для ИП в 2026 году: стоимость, взносы и условия применения

      Патентная система налогообложения остается одним из самых простых налоговых режимов для индивидуальных предпринимателей. Ниже – актуальные условия, порядок расчета стоимости и правила уплаты взносов.

    • Электронная трудовая книжка в 2026 году: где посмотреть, как скачать выписку и проверить стаж

      Электронная трудовая книжка в 2026 году позволяет проверить сведения о приеме на работу, переводах, должностях и увольнениях без обращения к работодателю. Быстрее всего получить данные через Госуслуги: выписка по форме СТД-СФР приходит в личный кабинет в электронном виде и заверяется электронной подписью СФР. При этом бумажную трудовую книжку, если она велась до перехода на электронный формат, выбрасывать нельзя – в ней остаются сведения о работе до 2020 года. Рассказываем, где посмотреть электронную трудовую книжку, как скачать выписку, чем отличаются СТД-СФР и СТД-Р, как исправить ошибку и где проверить общий страховой стаж.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации