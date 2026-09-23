США готовятся предать американские принципы создания боевых кораблей

Tекст: Александр Тимохин

После Второй мировой войны и появления ракетного оружия одними из важнейших кораблей во всех развитых флотах стали фрегаты (в СССР не было такого класса, но, например, сторожевой корабль проекта 1135, по сути, фрегат и есть). Это достаточно компактные, недорогие и простые корабли, способные, однако, действовать в открытом океане и в составе крупных военно-морских группировок.

Одним из символов фрегата как такового стали корабли ВМС США типа «Оливер Перри». Задуманные как простой корабль присутствия и спроектированные для массовой постройки, эти фрегаты участвовали во всех американских войнах 1980-х годов, в операциях по давлению на СССР. Они несли боевые повреждения от управляемых ракет и мин и участвовали в последнем крупном морском сражении перед окончанием холодной войны – операции ВМС США «Богомол» против Ирана в 1988-м. Фрегаты оказались, при всей их простоте, жизненно важной составляющей американского могущества.

После окончания холодной войны и краха СССР в США сформировалось представление о войнах будущего как о неких колониальных экспедициях, где американцам не будут противостоять современные и боеспособные вооруженные силы. Одним из порождений этой концепции стало то, что вместо полноценных фрегатов, ВМС стали заказывать так называемые литоральные боевые корабли, оптимизированные для войн с противником, имеющим моторки и маломерные катера во флоте и штучные ударные самолеты на берегу.

Идея провалилась на концептуальном уровне – мир, где можно было делать ставку на такие корабли, просто не появился. Примером стало фиаско американских кораблей LCS – корабли этого класса просто списали. Правда, один из двух типов LCS – тип «Индепенденс» – после вооружения противокорабельными ракетами стал вполне применим в реальной войне. Вот только нормальный массовый фрегат им было не заменить.

Между тем темпы роста китайских надводных сил оказались таковы, что вводимых в строй эсминцев типа «Арли Берк» – хороших и надежных, но сложных и дорогих кораблей, даже близко не хватило бы ни для какого паритета в обозримой перспективе. Поэтому с 2017 года ВМС США озадачились фрегатами, чтобы их «массовкой» повторить успех «Перри».

Но вместо простой и массовой конструкции запустили в 2020 году проект «Констеллейшн» – перепроектированный европейский фрегат типа FREMM. Это был, по сути, «сушеный эсминец» – тоже большой, просто меньше «Берка», тоже дорогой, хоть и дешевле эсминца, и со сравнимым сроком постройки. Этот проект тоже провалился, в 2025-м серию отменили, ограничив ее двумя кораблями.

Вместо нее запустили проект FF (X) – легкий фрегат на базе корабля Береговой охраны типа «Легенд». Это очень надежная базовая конструкция, и такие корабли Америка может строить быстро, много и недорого. Правда, у первых серий нет ракетных установок вертикального пуска, они появятся только на второй серии фрегатов, что серьезно ограничивает потенциал эти кораблей. Противолодочные возможности тоже ограничены.

Все это заставило часть американского истеблишмента посмотреть на союзников. Еще до отмены проекта «Констеллейшн» и запуска программы FF(X) Дональд Трамп требовал рассмотреть вопрос покупки фрегатов у союзников – это произошло в апреле 2025 года.

В начале сентября 2026 года влиятельный и информированный негосударственный исследовательский институт USNI (Военно-морской институт Соединенных Штатов) опубликовал информацию о том, что ВМС изучают покупку фрегатов за границей. В качестве базовых конструкций назывались турецкие фрегаты типа «Стамбул», японские «Могами» и южнокорейские «Чхуннам». Предполагалось, что они не просто могут быть закуплены для ВМС США, но и построены на иностранных верфях, чтобы исключить влияние проблем в американском кораблестроении на развитие ВМС США. Тем более что проблем там масса.

И конечно, изучение иностранных подрядчиков идет в США не от хорошей жизни. Американское кораблестроение находится в серьезном кризисе – если сравнивать его с им же лет двадцать назад. Есть проблемы с подбором рабочих, цепочки поставок забюрократизированы настолько, что для разгребания этой бюрократии для строительства подлодок вообще понадобилось привлечь Palantir с его искусственным интеллектом.

Фундамента в виде гражданского судостроения, поверх которого жило бы военное, у США нет. Как результат – возможности по производству нужного числа кораблей ограничены, а издержки выше, чем там, где постройка новых судов и кораблей стоит на потоке. И эта ограниченность – еще одна причина искать помощь где-то еще. Американские планировщики понимают, что просто не справятся с китайским конкурентами на поле кораблестроения.

Несколько дней назад уже японское агентство Nikkei сообщило, что ВМС США изучают вопрос закупки японских фрегатов «Могами». Столько дыма без огня, наверное, не бывает.

Все три кандидата во фрегаты американских ВМС превосходят FF(X). Это современные, хорошо оснащенные корабли, с минимально достаточным составом оружия, в том числе ракетного. Плюсы, которые США получат от закупки таких кораблей, примерно одинаковы. Для примера можно посмотреть на Японию.

Допустим, США решат произвести закупки «Могами» в каком-то американизированном варианте, с постройкой всей серии или ее части на японских верфях. На текущий момент «Мицубиши Хиви Индастриес», которая строит эти фрегаты для ВМС Сил самообороны Японии, может закладывать по два корпуса в год на двух верфях – в Нагасаки и Тамано, при этом задействование Тамано минимально.

Срок постройки фрегата – три года от закладки киля до сдачи заказчику. Если для США получится выдержать такой же темп, к 2031 году США получат два фрегата и потом будут получать по два фрегата каждые три года. Примерно такие же темпы постройки имеют корейские корабли. Дальше все будет зависеть от числа построечных мест – каждое место означает плюс один фрегат для ВМС США каждые три года. И это быстрее, чем строят сами американцы.

Однако на пути подобного начинания много препятствий.

США не раз принимали на вооружение иностранное оружие и боевую технику, но всегда с производством на американской территории. Причинами этого являются, во-первых, требования нацбезопасности, а во-вторых, Конгресс, членам которого нужно привлечь в свои округа максимум денег – и драка за военные заказы в США всегда идет серьезная.

Когда депутата, не обеспечившего новые рабочие места, реально могут просто не переизбрать в следующий раз, этот депутат будет шевелиться как следует. И идея ВМС уже получила возражения в Конгрессе, вплоть до вероятности законодательно запретить оплату постройки кораблей в иностранных государствах в законе о национальной обороне на 2027 год.

Вторая преграда – принципы кораблестроения, принятые в США. Не должно быть разнобоя в проектах, все должно быть одинаково и стандартизировано.

Наконец, есть тактико-техническое ограничение. Требования противолодочной борьбы говорят, что на боевом корабле, занимающимся борьбой с подлодками, должно быть два вертолета. У американцев даже поговорка есть на эту тему – if you have one, you have none: если у тебя он [вертолет] один – значит, у тебя их нет. Однако все не американские корабли имеют ангар только под один вертолет.

В целом это очень не по-американски – закупать готовые корабли за рубежом.

Маловероятно, что эта идея будет реализована. Вероятно и то, что тему заблокирует Конгресс, и никаких закупок иностранных кораблей для ВМС не будет, а все эти слухи будут использованы для того, чтобы сильнее давить на американских корабелов и вынудить их снижать себестоимость производства кораблей дома.

Но в критической ситуации США технически могут начать закупать корабли в том числе за границей. То, что военные уже смотрят в эту сторону, говорит о том, что в чрезвычайных обстоятельствах такое решение может быть принято. Особенно если ситуация в противостоянии с китайским флотом станет для ВМС США критической по-настоящему. Если США все-таки прибегнут к чему-то такому, это позволит радикально, взрывным образом нарастить численность их надводного флота.