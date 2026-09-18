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    Василий Авченко Василий Авченко Как советский офицер спас от гибели Ким Ир Сена

    Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Человечество взволновала искусственная совесть

    ИИ оказался первой в истории технологией, взрывное развитие и массовое распространение которой сделали очевидным кризис ценностей и любых культурных ориентиров современной цивилизации.

    26 комментариев
    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Соседям иногда полезно побыть чужими

    История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию.

    23 комментария
    18 сентября 2026, 18:36 • Новости дня

    Минфин США продлил лицензию на продажу активов «Лукойла»

    Минфин США продлил лицензию на продажу активов «Лукойла» до 22 октября

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство финансов США разрешило проводить операции по продаже международных активов российской нефтяной компании Lukoil International GmbH.

    Американское финансовое ведомство приняло решение о продлении лицензии на продажу международных активов российской компании, передает РИА «Новости». Действие документа пролонгировано до 22 октября.

    «Операции… для ведения переговоров и заключения договоров с ПАО «Нефтяная компания Лукойл» или любыми его аффилированными лицами о продаже, отчуждении или передаче Lukoil International GmbH (LIG) либо любого юрлица, в котором LIG... владеет долей в размере 50% или более, разрешаются до 00:01 по восточному летнему времени (07:01 мск) 22 октября 2026 года», – отмечается в документе Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе американское министерство финансов разрешило продолжать операции по продаже международных активов российской нефтяной компании до середины сентября.

    Ранее «Лукойл» сообщил о заключении предварительного соглашения с инвестиционной компанией Carlyle по продаже 100% дочернего общества LUKOIL International GmbH.

    Напомним, в октябре 2025 года США ввели санкции против «Роснефти» и «Лукойла».

    15 сентября 2026, 20:56 • Новости дня
    США подтвердили избавление России и Китая от долларовых активов в резервах

    Минфин США констатировал сокращение долларовых активов в резервах России и Китая

    США подтвердили избавление России и Китая от долларовых активов в резервах
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава американского финансового ведомства Скотт Бессент обратил внимание на изменение структуры международных резервов Москвы и Пекина, отметив сокращение доли долларовых активов.

    Бессент подтвердил снижение доли американской валюты в международных накоплениях России и Китая на фоне высокого мирового спроса. По словам чиновника, именно эти страны стали лидерами по избавлению от долларовых активов, передает ТАСС.

    «Доля мировых транзакций в долларах в этом году фактически выросла, и единственное, что мы увидели, – это сокращение доли долларовых активов в резервах, причем в основном за счет России и Китая», – сказал Бессент.

    При этом министр подчеркнул сохранение высокого спроса на активы Соединенных Штатов со стороны других государств. В качестве доказательства он привел результаты двух недавних аукционов по размещению казначейских облигаций. Эти торги стали самыми успешными за последние 20 лет, что подтверждает глобальное доверие к американской финансовой системе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о постепенном снижении доли доллара в международных расчетах.

    Ранее Скотт Бессент допустил возврат Москвы к использованию этой валюты после урегулирования украинского конфликта. В конце августа главы финансовых ведомств России и США провели двусторонние переговоры на полях заседания «Группы 20».

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    15 сентября 2026, 19:27 • Новости дня
    В США демократы поссорились из-за санкций против России

    Демократы США столкнулись с расколом из-за законопроекта об антироссийских санкциях

    В США демократы поссорились из-за санкций против России
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Законопроект о санкциях против России, названный в честь экс-республиканца Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), вызвал разногласия среди демократов в Палате представителей США. Руководство фракции выступает против документа из-за расширения тарифных полномочий Дональда Трампа, однако часть конгрессменов готова его поддержать или пока не определилась.

    Руководство Демократической партии в Палате представителей США выступает против законопроекта о санкциях в отношении России, передает Axios. Документ, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма, позволит администрации Дональда Трампа вводить пошлины до 100% для пяти главных импортеров российской нефти.

    «Демократы Палаты представителей твердо поддерживают Украину, но закон Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана принесет больше вреда, чем пользы», – заявили конгрессмены Грег Микс, Дон Байер и Ричард Нил. Они отметили, что документ значительно расширяет полномочия президента по тарифам, но не обязывает вводить санкции.

    Документ позволяет администрации президента вводить пошлины до 100% в отношении пяти крупнейших импортеров российской нефти. Таким образом, демократы оказались перед выбором между поддержкой Украины и нежеланием предоставлять Трампу дополнительные возможности влиять на торговую политику.

    Голосование намечено на эту неделю. По данным издания, республиканцам могут потребоваться голоса демократов, чтобы компенсировать отказ части представителей собственного изоляционистского крыла поддержать законопроект.

    Против документа совместно выступили ведущие демократы в трех комитетах Палаты представителей – Грегори Микс, Дон Байер и Ричард Нил. Они заявили, что продолжат поддерживать Украину, однако считают предложенные меры скорее вредными, чем полезными. По их оценке, законопроект существенно расширяет президентские полномочия по введению пошлин, но при этом не обязывает администрацию вводить санкции против России.

    Другую позицию занял демократ от штата Мэн Джаред Голден, который нередко расходится с партийным руководством. Он сообщил, что почти наверняка проголосует за документ, поскольку поддерживает как санкции, так и применение пошлин. Издание отмечает, что Голден был единственным демократом, открыто одобрявшим многие спорные протекционистские меры Трампа.

    Сопредседатель межпартийной группы по Украине Марси Каптур заявила, что внимательно изучает законопроект и обсуждает его с коллегами по группе. Другой сопредседатель группы от демократов Майк Куигли сообщил, что его решение будет зависеть от точных формулировок документа.

    Микс и бывший лидер демократического большинства в Палате представителей Стени Хойер пытались скорректировать положения о торговле. Однако в понедельник контролируемый республиканцами комитет по регламенту отклонил предложенные поправки и направил законопроект на процедурное голосование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, старшие демократы в Палате представителей выступили против законопроекта Линдси Грэма об антироссийских санкциях. Центристы опасаются наделения Дональда Трампа чрезмерно широкими полномочиями для введения пошлин. Месяцем ранее американский Сенат одобрил этот документ.

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    18 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Ле Пен продлила войну на Украине на сто лет

    «Либо НАТО вступит в этот конфликт – и тогда начнется третья мировая война, либо мы станем свидетелями столетней войны», – заявила фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен. В данном случае она явно ошибается.

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    16 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил причины признания США в наличии орбитального оружия

    Стефанович назвал возможные виды американского космического оружия

    Эксперт объяснил причины признания США в наличии орбитального оружия
    @ David Dozoretz/Space Forces Space/dvidshub.net

    Tекст: Анастасия Куликова

    Под орбитальным оружием США могут подразумевать как существующие спутники-инспекторы, так и новые системы поражения космических аппаратов, сказал газете ВЗГЛЯД сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович. По его мнению, ВСК США необходимо постоянно подтверждать свою роль в сдерживании противников и обеспечении превосходства Америки. Именно этим может объясняться признание Вашингтона в наличии орбитального оружия.

    «Министр ВВС США Трой Мейнк неслучайно именно сейчас признал наличие у Штатов оружия на орбите, позволяющего контролировать космическое пространство. Причины такого шага могут быть прежде всего внутренними», – считает Дмитрий Стефанович, сооснователь проекта «Ватфор», научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН.

    По мнению эксперта, военно-космическим силам США необходимо постоянно демонстрировать свою роль в сдерживании «противников» и обеспечении американского «превосходства». «Поэтому и сделано такое заявление: дескать, соответствующие средства уже развернуты», – пояснил собеседник.

    При этом, отмечает Стефанович, остается непонятно, какое именно оружие имеется в виду. «Возможно, Штаты просто «переквалифицировали» существующие спутники-инспекторы, которые обеспечивают ситуационную осведомленность об обстановке в космосе. То есть речь идет о том самом «контроле космического пространства», – предположил аналитик.

    Но есть и другой вариант. «Не исключено, что речь идет о новых системах, оснащенных средствами функционального или кинетического поражения космических аппаратов, а также их временного или постоянного выведения из строя», – добавил Стефанович.

    В любом случае, как указал эксперт, заявление Вашингтона прозвучало на фоне многолетних попыток международного сообщества не допустить гонки вооружений в космосе. Такая работа ведется на разных площадках, в том числе в ООН.

    «Обсуждаются юридически и политически обязывающие соглашения и нормы. В частности, подготовлен и доработан российско-китайский Договор о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов (ДПРОК)», – уточнил спикер.

    Однако, по его словам, западные страны неоднократно предлагали сместить акцент с запрета оружия в космосе на нормы ответственного поведения. Параллельно обсуждался вопрос о применимости права вооруженных конфликтов к космическому пространству.

    «Все это происходило на фоне обвинений России и Китая в неких экспериментах на орбите, которые воспринимались как испытания оружия», – отметил Стефанович. Теперь, считает эксперт, остается открытым вопрос о том, к чему приведет новое заявление Вашингтона.

    «Сложно предсказать, как изменится этот нарратив: начнется ли подлинная гонка вооружений в космосе или стороны пока продолжат демонстрировать сдержанность. Но международные усилия по предотвращению вепонизации космоса уже торпедированы», – заключил собеседник.

    Ранее министр ВВС США Трой Мейнк заявил, что у Штатов есть орбитальное оружие, которое позволит им контролировать космическое пространство. Он не стал раскрывать каких-либо подробностей и технических особенностей, но отметил, что Вашингтон работает над отслеживанием и перехватом целей в космосе.

    «Сегодня мы продолжаем обеспечивать нашу готовность противостоять вызовам меняющихся угроз, где бы они ни существовали. Вот почему США теперь располагают орбитальным оружием контроля космического пространства, способным защитить объединенные силы от враждебных противников», – сказал он на конференции Air, Space, Cyber.

    Как отмечает Defence One, Мейнк стал первым американским военным чиновником, открыто признавшим наличие у Вашингтона космического оружия. Однако директор Secure World Foundation Виктория Сэмсон считает маловероятным, что речь идет о кинетическом оружии: его применение создает большое количество обломков. По ее мнению, вероятнее всего, США располагают средствами радиоэлектронной борьбы космического базирования.

    При этом TWZ со ссылкой на представителя Космических сил США уточняет, что под «космическим контролем» подразумевается не только защита собственных спутников, но и возможность нарушать, ослаблять или уничтожать возможности противника с помощью кинетических и некинетических средств. «Эти средства могут применяться в наступательных и оборонительных целях по указанию боевых командований», – уточнил собеседник издания.

    TWZ также приводит февральское заявление генерала Грегори Ганьона, командира Боевого командования космических сил США (CFC): «Защита и оборона спутников не могут сводиться лишь к собственно защите и обороне. Нельзя вечно убегать от хулигана – иногда нужно развернуться и дать сдачи». Теперь эти слова звучат в новом свете, отмечает портал.

    «Вашингтон в угоду своим узкокорыстным интересам готов полностью игнорировать катастрофические последствия для человечества, которые будет иметь любой вооруженный конфликт на орбите», – прокомментировала произошедшее официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее оценке, действия США ставят под угрозу свободное освоение космоса всеми государствами.

    Она также отметила, что заявления Мейнка демонстрируют направленность американских международных инициатив в области космической безопасности на отвлечение внимания мирового сообщества от собственных агрессивных устремлений. Дипломат подчеркнула, что мировая общественность должна принять меры для предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие именно системы вооружения американские военные потенциально могли разместить в космосе.

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    16 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    Лавров: Москва начала проверку данных об американском ударном космическом оружии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил об изучении информации касательно возможного размещения американских ударных систем на околоземной орбите.

    Российское внешнеполитическое ведомство анализирует сведения о развертывании Соединенными Штатами боевых комплексов за пределами атмосферы, передает ТАСС. Об этом Лавров рассказал во время выступления на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.

    «Всех взбудоражила новость о том, что США объявили, что они вывели оружие в космос, ударное вооружение. Мы сейчас перепроверяем эту ситуацию», – подчеркнул руководитель министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр ВВС США Трой Майнк впервые официально признал развертывание американского орбитального оружия.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти слова доказательством планов Вашингтона по милитаризации околоземного пространства.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о намерении Москвы продолжить продвижение позиции о неразмещении вооружений в космосе.

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    17 сентября 2026, 13:28 • Новости дня
    Американист: Трамп проигнорирует закон Грэма из-за мирового энергокризиса

    Американист Дудаков: Трамп проигнорирует закон Грэма из-за мирового энергокризиса

    Американист: Трамп проигнорирует закон Грэма из-за мирового энергокризиса
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Принятый Конгрессом США закон Грэма не обязывает президента вводить санкции и тарифы против партнеров России. Глава Белого дома Дональд Трамп и сам вряд ли станет распалять торговые войны на фоне мирового энергокризиса, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Палата представителей одобрила законопроект об антироссийских рестрикциях.

    «Ястребы» Демократической и Республиканской партий долго бились за продвижение закона имени Линдси Грэма* (внесен в российский перечень террористов и экстремистов), чтобы, что называется, закрыть свой гештальт. И вот в преддверии предвыборного отпуска им наконец удалось это сделать», – отметил американист Малек Дудаков.

    Впрочем, по его словам, принятие документа радикально не изменит ситуацию с санкциями. «У главы Белого дома Дональда Трампа и так есть широкие полномочия вводить рестрикции, дополнительные законопроекты ему не нужны», – заметил спикер.

    «Вместе с тем документ не обязывает президента усиливать или смягчать ограничения даже под давлением Конгресса. Последнее слово в этом вопросе остается за исполнительной властью», – уточнил эксперт.

    Что же касается права установления внешнеторговых тарифов, то закон Грэма имеет принципиальное значение, продолжил собеседник. «В прошлом году Трамп пытался вводить пошлины в единоличном формате, но Верховный суд признал его действия неконституционными», – напомнил политолог.

    «Теперь же Конгресс дает президенту полномочия вводить пошлины до 100% на товары, поступающие из пяти крупнейших государств-импортеров российских энергоносителей, в том числе Китая и Индии», – детализировал американист.

    При этом, прогнозирует Дудаков, Трамп вряд ли станет распалять торговые войны на фоне мирового энергетического кризиса. «Думаю, другие страны проигнорируют давление со стороны президента США ввиду дефицита на рынке нефти, газа и нефтепродуктов. Россия остается одним из немногих крупных экспортеров энергоносителей», – указал спикер.

    «Государствам придется покупать российскую нефть и газ по любым ценам. Тарифы США не изменят ситуацию. Другими словами, в ближайшее время не стоит ждать радикальных изменений в вопросе тарифной или санкционной политики с американской стороны», – считает эксперт.

    «В итоге американские законодатели лишь выразили свое «фи» Трампу из-за его позиции по нормализации отношений с Россией и ушли в отпуск», – резюмировал политолог.

    Ранее Палата представителей США одобрила законопроект о санкциях против России, названный в честь покойного сенатора Грэма. Инициативу поддержали 262 законодателя, против высказались 159 – в их числе 152 демократа и семь республиканцев, сообщает РИА «Новости».

    Теперь документ отправится на подпись Трампу. Если президент не сделает этого в течение десяти дней, то закон вступит в силу автоматически. Также он может наложить на билль вето, для преодоления которого потребуется две трети голосов в каждой из палат Конгресса. Законопроект предусматривает тариф до 500% на прямой импорт из России и до 100% на товары из пяти крупнейших покупателей энергоносителей у Москвы.

    Сотрудничество Китая с другими странами не должно подвергаться вмешательству третьих сторон, заявил в связи с этим официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. «Мы последовательно выступаем против экстерриториальной юрисдикции, которая не имеет оснований в международном праве и не санкционирована Совбезом ООН», – указал он.

    Индийская сторона также заявила о решимости отстаивать свои экономические интересы. «Правительство будет тесно взаимодействовать с индийскими торгово-промышленными объединениями для устранения последствий этих событий», – заявили в МИД республики.

    В августе Сенат США также проголосовал за законопроект об ужесточении американских санкций. Сам Грэм скоропостижно скончался в июле вскоре после очередного визита в Киев. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как документ вредит американским интересам.

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    17 сентября 2026, 03:28 • Новости дня
    Палата представителей США утвердила введение новых санкций против России

    Палата представителей утвердила новые санкции против России

    Tекст: Катерина Туманова

    Нижняя палата американского парламента поддержала инициативу о беспрецедентных пошлинах для покупателей энергоресурсов России, итоговый документ отправлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

    Законодатели проголосовали за сенатскую версию документа, принятую в августе, передает РИА «Новости». Инициативу поддержали 262 конгрессмена, против выступили 159 человек, включая 152 демократов и семь республиканцев.

    Проект закона разработали при участии покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

    Документ предполагает введение пошлин в 100% для пяти главных покупателей российских энергоресурсов. На весь остальной импорт из России в США устанавливается тариф в 500%.

    Ключевой особенностью инициативы стало предоставление президенту Дональду Трампу права единолично вводить вторичные ограничения. Он сможет самостоятельно определять сроки и объемы санкций, а также делать исключения для отдельных стран без согласования с Конгрессом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова раскрыла общее число введенных против России санкций. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о беспрецедентном давлении на государство со всех сторон.

    В США демократы поссорились из-за санкций против России.

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    16 сентября 2026, 01:28 • Новости дня
    Конгрессмены США одобрили резолюцию для голосования по санкциям к России
    Конгрессмены США одобрили резолюцию для голосования по санкциям к России
    @ Alex Edelman/CNP/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Палата представителей Конгресса США сделала первый шаг к принятию нового пакета санкций против России и Ирана, одобрив процедурную резолюцию.

    За документ проголосовали 214 законодателей, против выступили 211, передает РИА «Новости».

    Примечательно, что два представителя Демократической партии, Джаред Голден и Мари Глюзенкамп Перес, отступили от позиции своих коллег и поддержали резолюцию вместе с республиканцами.

    Теперь законопроект о санкциях может быть вынесен на полноценное голосование в нижней палате Конгресса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, законопроект о санкциях против России ранее застрял в Палате представителей Конгресса США из-за опасений расширения тарифных полномочий Белого дома.

    Старшие демократы в ключевых комитетах Палаты представителей выступили против документа, назвав его вредным для интересов США. Внутри самой Демократической партии из-за законопроекта возник раскол – часть конгрессменов готова поддержать инициативу, несмотря на позицию руководства фракции.

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    16 сентября 2026, 20:22 • Новости дня
    Журналист Карлсон назвал Россию своим самым любимым местом

    Такер Карлсон назвал Россию своим самым любимым местом

    Журналист Карлсон назвал Россию своим самым любимым местом
    @ Ron Sachs/CNP for NY Post/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский журналист Такер Карлсон назвал Россию своим самым любимым местом на планете и признался в желании вновь посетить страну.

    Карлсон выразил желание снова посетить Россию, передает ТАСС. В интервью программе «60 минут» он признался в особой симпатии к стране и ее культуре.

    «Я хотел бы приехать в Россию, с удовольствием, потому что это прекрасное место. Я объездил практически весь мир. Россия – это мое самое любимое место. Мне нравится русская культура, литература. Сибирь – может быть, самое прекрасное место. Безусловно, я хотел бы вернуться», – сказал Карлсон.

    Журналист добавил, что осуществить такую поездку в настоящее время непросто.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский журналист заявил о явном превосходстве Москвы над Нью-Йорком.

    Летом он признался в глубокой симпатии к России.

    Во время своего первого визита в столицу репортер назвал этот город очень красивым.

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    16 сентября 2026, 13:09 • Новости дня
    Захарова ужаснулась словам Буша об убийстве русских на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала шокирующими слова бывшего президента США Джорджа Буша–младшего об убийстве русских как главной задаче Украины.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова призналась, что была поражена словами бывшего американского лидера о задачах Киева, передает РИА «Новости».

    Выступая на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, она напомнила о разговоре Джорджа Буша–младшего с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом).

    В 2022 году экс-президент США в беседе с пранкерами назвал убийство максимального числа русских главной задачей Украины.

    «Я когда первый раз это услышала, я не поверила своим ушам. Я думаю: «Нет, этого не может быть в XXI веке. Это же нацизм, фашизм, расизм в одном флаконе»», – заявила дипломат.

    Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября.

    Ранее Захарова назвала преднамеренной провокацией вопрос немецкого журналиста о способах убийства россиян.

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    16 сентября 2026, 12:58 • Новости дня
    Песков воздержался от комментариев о критике Овечкина на Западе

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать критику в адрес хоккеиста Александра Овечкина после его участия в предвыборном ролике «Единой России».

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков воздержался от оценок по поводу негативной реакции западной общественности на появление российского хоккеиста Александра Овечкина в предвыборном ролике партии «Единая Россия», передает РИА «Новости».

    «Нет, это не тема для наших комментариев», – подчеркнул пресс-секретарь президента России, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

    Ранее Александр Овечкин снялся в предвыборном видеоролике партии «Единая Россия». После этого чешский вратарь Доминик Гашек, известный своими русофобскими высказываниями, выступил с призывом запретить российскому хоккеисту въезд на территорию США и Канады.

    В августе Александр Овечкин сообщил о планах переехать в Москву после завершения спортивной карьеры.

    Месяцем ранее российский форвард продлил сотрудничество с американским клубом «Вашингтон Кэпиталз» на один сезон.

    Администрация президента США Джо Байдена рассматривала варианты выдворения хоккеиста из страны для давления на Россию.

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    15 сентября 2026, 19:20 • Новости дня
    Захарова назвала заявление США подтверждением размещения оружия в космосе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова министра ВВС США Троя Менка доказательством планов Вашингтона по размещению вооружений в космическом пространстве.

    Захарова прокомментировала слова министра ВВС США о наличии у Вашингтона орбитального вооружения, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства. «Обратили внимание на упомянутые высказывания. Таким образом, американскими официальными лицами впервые подтвержден факт обладания оружейным потенциалом космического базирования», – отметила дипломат. По ее словам, это доказывает практическую реализацию планов Вашингтона по размещению оружия в космосе для обеспечения собственного превосходства.

    Захарова подчеркнула, что США готовы игнорировать катастрофические последствия возможного конфликта на орбите ради своих узкокорыстных интересов. Она добавила, что американские инициативы в сфере космической безопасности направлены лишь на отвлечение внимания от агрессивных устремлений Вашингтона.

    Дипломат назвала домыслы США о намерениях России разработать противоспутниковое ядерное оружие прикрытием для реализации американских гегемонистских планов. Мораторий Запада на испытания противоспутниковых ракет она охарактеризовала как лицемерие, не затрагивающее арсенал США.

    Россия планирует представить проекты резолюций по предотвращению гонки вооружений в космосе на рассмотрение Первого комитета 81-й сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет с 5 октября по 6 ноября в Нью-Йорке. Москва призвала все государства поддержать эти документы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр ВВС США Трой Менк впервые официально признал развертывание американского оружия на орбите.

    В то же время в ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул важность полной демилитаризации космического пространства.

    Директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин допустил боевое применение Штатами орбитальных систем для борьбы со спутниками.

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    16 сентября 2026, 14:58 • Новости дня
    Лавров сообщил о предложении США возобновить диалог с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о предложениях Соединенных Штатов возобновить двусторонний диалог, отметив необходимость полной нормализации отношений и отмены санкций.

    Лавров заявил о предложении США возобновить двусторонний диалог с Россией

    «США предлагают нам возобновить двусторонний диалог. Мы отдельные контакты ведем, но для полноценного диалога необходимо нормализовать отношения», – заявил Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

    Министр отметил, что полная нормализация отношений с Вашингтоном подразумевает в том числе вопрос снятия санкций.

    При этом он напомнил, что ограничения вводились еще при Дональде Трампе, который ранее называл происходящее «войной Джо Байдена». Сейчас же, по словам главы МИД, в конфликт вовлечена и нынешняя американская администрация.

    Заявления были сделаны в ходе Международного фестиваля молодежи. Мероприятие проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров отметил продолжение администрацией Дональда Трампа санкционного курса Джо Байдена.

    Политолог Станислав Ткаченко назвал ошибочным желание Вашингтона совмещать сотрудничество с экономическим давлением.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков приветствовал любые шаги по возобновлению двусторонних контактов.

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    17 сентября 2026, 03:15 • Новости дня
    Россия сократила вложения в государственный долг США

    Tекст: Катерина Туманова

    Объем российских инвестиций в государственные облигации США в июле сократился до 25 млн долларов, следует из данных американского Минфина.

    Объем российских вложений в государственные облигации США в июле снизился с 27 млн до 25 млн долларов, передает ТАСС. На долгосрочные бумаги пришлось 22 млн долларов, а на краткосрочные – 3 млн долларов.

    В июне этот показатель составлял 27 млн долларов, в мае – 29 млн долларов, а в апреле – 26 млн долларов.

    Резкое сокращение российских инвестиций в американский госдолг началось весной 2018 года. Тогда за месяц объем вложений упал с 96 млрд до 48,7 млрд долларов.

    В пресс-службе Центробанка отметили, что регулятор не владеет казначейскими обязательствами США. Крупнейшим держателем американских госбумаг в июле оставалась Япония с вложениями около 1,103 трлн долларов. Следом идут Британия и Китай, который планомерно сокращает инвестиции в долг США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госдолг США впервые в истории превысил 40 трлн долларов, из-за чего американцам пообещали рост ставок по кредитам.

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    15 сентября 2026, 19:24 • Новости дня
    Захарова призвала к торговому диалогу между Москвой и Вашингтоном

    Захарова: России и США необходимо запустить диалог о торговом сотрудничестве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    России и США необходимо запустить предметный диалог по перспективам торгового и инвестиционного сотрудничества, несмотря на попытки противников сближения сорвать этот процесс, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова заявила о необходимости запуска предметного обсуждения перспектив двустороннего торгового и инвестиционного сотрудничества между Москвой и Вашингтоном. Она отметила, что противники сближения пытаются подорвать этот процесс, передает ТАСС.

    «У нас действительно в отношениях с США с приходом нынешней администрации кое-что сдвинулось в правильном направлении, начался диалог», – подчеркнула Захарова в ходе брифинга на полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.

    Дипломат добавила, что всестороннее восстановление связей потребует устранения множества проблем, оставшихся от предыдущих американских администраций.

    Захарова также призвала к масштабной работе по снятию незаконных санкций и других ограничений, которые она назвала частью гибридной войны против России, обратив внимание на усилия противников курса президента США Дональда Трампа по срыву конструктивного диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о необходимости практической реализации двусторонних договоренностей.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал идею возобновления торгово-экономического взаимодействия с Вашингтоном.

    Позже главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Марко Рубио договорились поддерживать контакты для снятия барьеров в сфере инвестиций.

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    16 сентября 2026, 13:12 • Новости дня
    В МИД исключили возможность диалога с США по стратегической стабильности

    Рябков: Предпосылок для диалога с США по стратегической стабильности нет

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков подчеркнул невозможность переговоров с Вашингтоном, указав на расхождение слов президента США Дональда Трампа с реальными политическими действиями.

    По словам Рябкова, российское дипломатическое ведомство не видит оснований для возобновления контактов с американской стороной по вопросам стратегической стабильности, передает ТАСС. Обсуждение этой темы в текущих условиях не представляется возможным.

    «На сегодня для этого нет ни предпосылок, ни каких-то возможностей обращаться в практическом плане к этой теме», – заявил Сергей Рябков по итогам саммита БРИКС.

    Оценивая высказывания президента США о готовности Киева к переговорам об энергетическом перемирии, дипломат отметил серьезное отношение Москвы к поступающим сигналам. При этом он добавил, что громкие заявления Вашингтона редко сопровождаются реальными шагами и изменением общего политического подхода.

    В июне замглавы МИД Сергей Рябков сообщил об отсутствии перспектив диалога с США по стратегической стабильности.

    В августе дипломат выразил готовность Москвы оперативно организовать визит американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

    Также Рябков заявил, что для возобновления конструктивного обсуждения вопросов безопасности Вашингтону потребуется существенное изменение политического курса.

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