Россия сократила объем вложений в госбумаги США

Россия в ноябре 2023 года сократила объем вложений в госбумаги США с 31 до 28 млн долларов

Tекст: Денис Тельманов

При этом в октябре 2023 года этот показатель достигал 31 млн долларов, а в сентябре 2022 года – 73 млн. Таким образом, объем вложение России в американские гособлигации за год снизился в 2,5 раза, передает ТАСС.

По данным агентства, на долгосрочные гособлигации в российских вложениях в ноябре 2023 года пришлось 25 млн долларов, на краткосрочные — 3 млн долларов.

Отмечается, что Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг весной 2018 года, когда они достигали 96 млдр долларов. В апреле 2018 год аобщий уровень вложение снизился с 96 до 48,7 млрд долларов, в мае – до 14,9 млрд.

По данным Минфина США, в ноябре 2023 года крупнейшим держателем американских государственных бумаг осталась Япония, вложившая в гособлигации США 1,127 трлн долларов.

Второе место удерживает Китай, который купил облигации на 782 млрд долларов, однако постепенно сокращает свои вложения в американский госдолг. Третье место за Британией, которая вложила в американские облигации 716,2 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что госдолг США превысил 34 трлн долларов. При этом спикер российского МИД Мария Захарова поздравила США «С Новым годолгом!»