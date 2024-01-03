Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.6 комментариев
Госдолг США превысил 34 трлн долларов
Государственный долг США превысил отметку в 34 трлн долларов
Государственный долг Соединенных Штатов Америки вырос за 2023 год на четыре триллиона долларов и превысил отметку в 34 трлн долларов, свидетельствуют данные Минфина США.
«Государственный долг США превысил отметку в 34 трлн долларов. Об этом свидетельствуют данные на сайте фискальной информации Министерства финансов США», – сообщает ТАСС.
По данным агентства, по состоянию на 00:30 мск данное значение показателя составляет 34 трлн 001 млдр. Отмечается, что за 2023 год госдолг США увеличился на 4 трлн долларов.
Ранее сообщалось, что объем вложений России в американские ценные бумаги в октябре 2023 года сократился с 73 млн до 31 млн долларов.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у США скоро «бумаги будет не хватать», чтобы печатать доллары на обслуживание госдолга.