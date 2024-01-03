Госдолг США превысил 34 трлн долларов

Государственный долг США превысил отметку в 34 трлн долларов

Tекст: Денис Тельманов

«Государственный долг США превысил отметку в 34 трлн долларов. Об этом свидетельствуют данные на сайте фискальной информации Министерства финансов США», – сообщает ТАСС.

По данным агентства, по состоянию на 00:30 мск данное значение показателя составляет 34 трлн 001 млдр. Отмечается, что за 2023 год госдолг США увеличился на 4 трлн долларов.

Ранее сообщалось, что объем вложений России в американские ценные бумаги в октябре 2023 года сократился с 73 млн до 31 млн долларов.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у США скоро «бумаги будет не хватать», чтобы печатать доллары на обслуживание госдолга.