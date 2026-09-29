У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.2 комментария
Белый дом подтвердил встречу Дмитриева с американскими чиновниками
Белый дом: Дмитриев обсудил в Вашингтоне конфликт на Украине
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев провел в Вашингтоне встречи с представителями американских властей, обсудив мирное урегулирование украинского конфликта, сообщили в Белом доме.
Дмитриев находился в Вашингтоне в понедельник. В ходе визита он встретился с официальными лицами США для продолжения конструктивных дискуссий по вопросу мирного урегулирования на Украине, подтвердили в Белом доме, передает РИА «Новости».
Кроме того, стороны обсудили возможные совместные инициативы в сфере энергетики после окончания конфликта на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник агентство Reuters сообщило, что Дмитриев и представители властей США обсудили сотрудничество в энергетике.
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