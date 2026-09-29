У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.2 комментария
Дмитриев и представители властей США обсудили сотрудничество в энергетике
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев и представители властей США обсудили перспективы совместных энергетических проектов после завершения конфликта на Украине, сообщает Reuters.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел переговоры с американскими должностными лицами, передает РИА «Новости».
Стороны обсудили перспективы двустороннего взаимодействия в энергетическом секторе после завершения конфликта на Украине.
«Дмитриев и американские чиновники также обсудили возможные российско-американские инициативы в области энергетики после окончания (конфликта на Украине)», – приводит агентство слова источника Reuters.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил факт переговоров спецпредставителя с американской стороной в Нью-Йорке.
Дмитриев отметил надежность Москвы на фоне роста мировых цен на нефть.
Глава РФПИ посетил Соединенные Штаты для обсуждения кризисной ситуации на энергетических рынках.