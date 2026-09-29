Роспотребнадзор назвал число зарегистрированных случаев ОРВИ и гриппа в России

Роспотребнадзор: В России зафиксировано 727 тыс. случаев ОРВИ и гриппа

Tекст: Валерия Городецкая

По итогам 39-й недели 2026 года в России выявлено 727 тыс. случаев ОРВИ и гриппа, пишет РИА «Новости». В ведомстве уточнили, что, согласно вирусологическому мониторингу, в настоящее время преобладают вирусы негриппозной этиологии, на которые приходится 98,9% случаев.

Доля вирусов свиного и гонконгского гриппа, а также гриппа типов B и C составляет до 1,1%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минздрав назвал лучшие способы защиты от гриппа и ОРВИ.

В четверг Роспотребнадзор заявил о пике заболеваемости гриппом в России на новогодние праздники.

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ковидом и гриппом в стране на треть.