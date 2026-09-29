У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.2 комментария
Роспотребнадзор назвал число зарегистрированных случаев ОРВИ и гриппа в России
Роспотребнадзор: В России зафиксировано 727 тыс. случаев ОРВИ и гриппа
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России развивается в соответствии с прогнозами, за неделю было зарегистрировано 727 тыс. случаев заболеваний, сообщил Роспотребнадзор.
По итогам 39-й недели 2026 года в России выявлено 727 тыс. случаев ОРВИ и гриппа, пишет РИА «Новости». В ведомстве уточнили, что, согласно вирусологическому мониторингу, в настоящее время преобладают вирусы негриппозной этиологии, на которые приходится 98,9% случаев.
Доля вирусов свиного и гонконгского гриппа, а также гриппа типов B и C составляет до 1,1%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минздрав назвал лучшие способы защиты от гриппа и ОРВИ.
В четверг Роспотребнадзор заявил о пике заболеваемости гриппом в России на новогодние праздники.
Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ковидом и гриппом в стране на треть.