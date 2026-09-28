Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.18 комментариев
Путин поддержал предложенный ЕР принцип распределения постов в Госдуме
Путин поддержал распределение постов в Госдуме по личным качествам
Президент России Владимир Путин одобрил предложение распределять руководящие должности в комитетах Госдумы на основе профессионализма депутатов, а не их партийной принадлежности.
Президент Путин в понедельник провел встречу с руководством политических партий, которые прошли в парламент по итогам выборов. В ходе беседы обсуждался подход к формированию руководящих органов нижней палаты парламента, передает РИА «Новости».
«Было сказано о том, что «Единая Россия» в целом поддержала идею распределения соответствующих постов в Государственной думе вне зависимости от количества членов своих фракций, а в зависимости от деловых и личных качеств претендентов на ту или иную позицию. Я надеюсь, что так и будет в следующем составе Государственной думы», – подчеркнул Путин.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил важность подобной традиции и предложил распространить ее на регионы. Президент согласился с этой идеей, добавив, что поручит администрации проработать вопрос и попросит председателя «Единой России» Дмитрия Медведева поддержать инициативу.
Выборы в Госдуму девятого созыва состоялись в России с 18 по 20 сентября. По их результатам в парламент прошли представители пяти партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также один кандидат от «Родины» и четыре самовыдвиженца.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал избирательную кампанию в Госдуму масштабной и значимой, а также заявил об особой роли «Единой России» в укреплении государства.
На пост спикера Госдумы девятого созыва Путин поддержал кандидатуру Володина.