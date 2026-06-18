Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.30 комментариев
Минниханов пообещал Путину решить проблему нехватки врачей
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов пообещал президенту Владимиру Путину решить проблему с обеспеченностью жителей региона врачами.
Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, обратив его внимание на нехватку профильных медицинских специалистов на 10 тыс. жителей региона, передает РИА «Новости».
«Мы сейчас в районах проводим балансовые комиссии. Будем или со стороны приглашать... Мы поправим», – заявил Минниханов.
Минниханов добавил, что в республике предусмотрены целевые наборы медицинских работников как для центральных, так и для муниципальных больниц. Кроме того, для привлечения кадров действует система специальных подъемных грантов, а сам вопрос находится на строгом контроле властей.
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о позитивных результатах решения кадровых проблем в отечественном здравоохранении.