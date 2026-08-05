В РАО объяснили иск к театру Кадышевой неустойкой

Tекст: Алексей Дегтярёв

Учреждение культуры не отчиталось по доходам и исполненным произведениям за концерты в четвертом квартале 2023 года. В пресс-службе организации пояснили ТАСС, что это повлекло неустойку в 100 тыс. рублей.

«В связи с неисполнением пользователем договорных обязательств РАО было вынуждено обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании неустойки в размере 100 тыс. рублей, а также за взысканием государственной пошлины в размере 10 тыс. рублей», – говорится в сообщении.

Поводом для разбирательства стало ненадлежащее исполнение обязательств по соглашению, заключенному 30 декабря 2005 года. Организатор был обязан предоставлять сведения о валовом сборе и исполненных произведениях не позднее 10 дней после окончания квартала. Речь идет о концерте Кая Метова и выступлении Надежды Кадышевой «Снег летит».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Российское авторское общество потребовало взыскать с театра Надежды Кадышевой 100 тыс. рублей.

В феврале индивидуальный предприниматель из Элисты подал к «Золотому кольцу» иск на сумму более 2 млн рублей.

В ноябре прошлого года суд взыскал с «Золотого кольца» компенсацию за незаконное исполнение чужой песни.