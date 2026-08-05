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Финляндия начала разработку бронемашин против дронов на границе
Власти Финляндии выделили 44 млн евро на антидроновые катера и бронемашины
На фоне инцидентов с рухнувшими украинскими дронами Хельсинки совместно с оборонными предприятиями приступает к проектированию новейшей патрульной техники для защиты своих границ.
Пограничная охрана Финляндии совместно с оборонными предприятиями приступила к созданию специальной техники для перехвата дронов, передает РИА «Новости».
На эти цели правительство выделило 44 млн евро. Решение принято после обнаружения на территории страны рухнувших аппаратов.
«Мы получили от правительства дополнительное финансирование на развитие средств противодействия беспилотникам. Одним из направлений использования этого финансирования станут бронемашины и современные патрульные катера», – заявил руководитель проекта из штаба пограничной охраны Йоханнес Каллионпяя.
Разработка ведется в сотрудничестве со шведскими и финскими производителями. Проект находится на начальном этапе, а серийное производство планируется начать не раньше 2028 года. Техника пока проектируется, поэтому точных данных о будущем вооружении нет.
С конца марта текущего года финские правоохранители несколько раз фиксировали прилеты дронов. Расследования подтвердили их украинское происхождение. Известно, что как минимум три аппарата несли неразорвавшиеся боеприпасы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, финская пограничная охрана запланировала закупку систем противодействия беспилотникам на 44 млн евро. Армия страны сформирует специальные профильные отряды для борьбы с дронами.
Глава оборонного ведомства Финляндии Антти Хяккянен ранее осудил угрозу безопасности от украинских аппаратов.